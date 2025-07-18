https://sarabic.ae/20250718/أمريكا-تدعو-رعاياها-لمغادرة-سوريا-فورا-وتحذر-من-السفر-إليها-1102800161.html
أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فورا وتحذر من السفر إليها
أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فورا وتحذر من السفر إليها
سبوتنيك عربي
حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى سوريا، داعية الموجودين هناك إلى المغادرة فورًا بسبب التوترات الأمنية. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T13:22+0000
2025-07-18T13:22+0000
2025-07-18T13:22+0000
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وجاء التحذير في بيان نُشر على حساب السفارة الأمريكية في سوريا على منصة "إكس"، أمس الخميس، وسط تصاعد العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا.وأكدت الخارجية الأمريكية أن مستوى التحذير لا يزال عند "المستوى الرابع"، وهو الأعلى، نظرًا لاستمرار النزاعات المسلحة.ونصحت الوزارة المواطنين غير القادرين على المغادرة بالاحتماء في أماكن آمنة.وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250718/تصويت-ما-السيناريو-الأقرب-لتطور-المواجهات-في-السويداء-جنوبي-سوريا؟-1102790363.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فورا وتحذر من السفر إليها
حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى سوريا، داعية الموجودين هناك إلى المغادرة فورًا بسبب التوترات الأمنية.
وجاء التحذير في بيان نُشر على حساب السفارة الأمريكية في سوريا على منصة "إكس"، أمس الخميس، وسط تصاعد العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن مستوى التحذير لا يزال عند "المستوى الرابع"، وهو الأعلى، نظرًا لاستمرار النزاعات المسلحة.
ونصحت الوزارة المواطنين غير القادرين على المغادرة بالاحتماء في أماكن آمنة.
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.