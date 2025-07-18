https://sarabic.ae/20250718/تصويت-ما-السيناريو-الأقرب-لتطور-المواجهات-في-السويداء-جنوبي-سوريا؟-1102790363.html
تصويت... ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهات في السويداء جنوبي سوريا؟
تصويت... ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهات في السويداء جنوبي سوريا؟
سبوتنيك عربي
أعلنت العشائر العربية في سوريا، أمس الخميس، "النفير العام" لدعم عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T10:58+0000
2025-07-18T10:58+0000
2025-07-18T10:58+0000
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وجاء في بيان العشائر العربية، الذي تلقت وسائل إعلام غربية نسخة منه: "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".وتابع البيان: "انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي، نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين، الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو، فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".ووفقا لوسائل إعلام عربية، فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في محافظة السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، و304 أشخاص من أبناء السويداء.تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهات في السويداء جنوبي سوريا؟تصويت... برأيك ما سبب تدخل إسرائيل العلني في ملف السويداء جنوبي سوريا؟تصويت... برأيك ما هو الحل الأمثل لمعالجة أزمة السويداء والملفات السورية المشابهة كالأكراد؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويداء, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, السويداء, опросы
تصويت... ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهات في السويداء جنوبي سوريا؟
أعلنت العشائر العربية في سوريا، أمس الخميس، "النفير العام" لدعم عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وجاء في بيان العشائر العربية، الذي تلقت وسائل إعلام غربية نسخة منه: "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".
وتابع البيان: "انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي، نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين، الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو، فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".
وقال مصدر في قوات العشائر لوسائل إعلام غربية، إن "عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل، وعشرات الآلاف يُنتظر وصولهم، فجر اليوم الجمعة، قادمين من مناطق شرقي سوريا ومحافظة حلب وريفها"، وأكد أن "41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك".
ووفقا لوسائل إعلام عربية، فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في محافظة السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، و304 أشخاص من أبناء السويداء.
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور المواجهات في السويداء جنوبي سوريا؟