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العشائر تعلن النفير العام.. تصعيد "خطير" في السويداء جنوبي سوريا

العشائر تعلن النفير العام.. تصعيد "خطير" في السويداء جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت العشائر العربية في سوريا، أمس الخميس، "النفير العام" لدعم عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا. 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T06:54+0000

2025-07-18T06:54+0000

2025-07-18T06:56+0000

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وجاء في بيان العشائر العربية، الذي تلقت وسائل إعلام غربية نسخة منه: "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".وتابع البيان: "انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين، الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو، فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".وقال مصدر في قوات العشائر لوسائل إعلام غربية، إن "عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل" وأن "عشرات الآلاف يُنتظر وصولهم، فجر اليوم الجمعة، قادمين من مناطق شرقي سوريا ومحافظة حلب وريفها"، وأكد المصدر أن "41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك".وبحسب متابعين، تشكّل العشائر أكثر من 70% من سكان سوريا.الخارجية الأمريكية: السلام بين سوريا وإسرائيل ضروريولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا

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