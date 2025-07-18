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العشائر تعلن النفير العام.. تصعيد "خطير" في السويداء جنوبي سوريا
العشائر تعلن النفير العام.. تصعيد "خطير" في السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت العشائر العربية في سوريا، أمس الخميس، "النفير العام" لدعم عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان العشائر العربية، الذي تلقت وسائل إعلام غربية نسخة منه: "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".وتابع البيان: "انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين، الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو، فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".وقال مصدر في قوات العشائر لوسائل إعلام غربية، إن "عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل" وأن "عشرات الآلاف يُنتظر وصولهم، فجر اليوم الجمعة، قادمين من مناطق شرقي سوريا ومحافظة حلب وريفها"، وأكد المصدر أن "41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك".وبحسب متابعين، تشكّل العشائر أكثر من 70% من سكان سوريا.الخارجية الأمريكية: السلام بين سوريا وإسرائيل ضروريولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا
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العشائر تعلن النفير العام.. تصعيد "خطير" في السويداء جنوبي سوريا

06:54 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 06:56 GMT 18.07.2025)
© Photo / Social mediaالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Photo / Social media
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أعلنت العشائر العربية في سوريا، أمس الخميس، "النفير العام" لدعم عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وجاء في بيان العشائر العربية، الذي تلقت وسائل إعلام غربية نسخة منه: "نحن أبناء العشائر السورية، نتابع بقلق بالغ ما ترتكبه ميليشيا الهجري الإرهابية من جرائم قتل وإبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء، وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".
وتابع البيان: "انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والقبلي نطالب الحكومة السورية بعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين، الذين قدموا من خارج المنطقة فزعة ونصرة لإخوتهم من عشائر البدو، فهؤلاء يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ".

ودعا البيان "أبناء العشائر للتحلي بأخلاق الإسلام والعروبة، وأن لا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم". كما شددت القبائل على أنها "تمارس حقها المشروع في الدفاع عن المظلومين ورد العدوان عن النساء والأطفال والشيوخ"، وفق البيان.

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وقال مصدر في قوات العشائر لوسائل إعلام غربية، إن "عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل" وأن "عشرات الآلاف يُنتظر وصولهم، فجر اليوم الجمعة، قادمين من مناطق شرقي سوريا ومحافظة حلب وريفها"، وأكد المصدر أن "41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك".

وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على محافظة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات في أطرافها، واقتربوا من المدينة من الجهة الشمالية على طريق دمشق - السويداء، في وقت أعلنت فيه قبائل عربية في العراق والأردن ولبنان، بأنها تستعد للتوجه إلى السويداء، بعد مناشدة أبناء العشائر.

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ووفقا لوسائل إعلام عربية، فقد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية و304 أشخاص من أبناء السويداء.
وبحسب متابعين، تشكّل العشائر أكثر من 70% من سكان سوريا.
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