بعد انسحاب القوات السورية... كيف يبدو الوضع في السويداء؟
11:04 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 17.07.2025)
© Photo / Social Media Imagesالسويداء
© Photo / Social Media Images
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شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، خلال الساعات الماضية، تطورات ميدانية كبيرة بعد سيطرة الفصائل المحلية على مركز المدينة والقرى الغربية، وذلك عقب انسحاب قوات الجيش والأمن السوريين، ومسلحين من العشائر الموالية للحكومة الانتقالية في البلاد.
وأظهرت المشاهد الأولية من المدينة ومحيطها أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن "مئات المحال التجارية والمنازل تعرضت للنهب والحرق في المدينة وعدد من القرى، كما تم توثيق وجود عدد كبير من الجثث في الشوارع والمنازل، يرجح أنها لضحايا عمليات إعدام ميداني، ويجري حاليا نقلها إلى المستشفى الوطني".
وأضافت المصادر: "الوضع الإنساني في السويداء يوصف بالكارثي، حيث تعاني المحافظة من نقص حاد في المواد الغذائية، وتوقف الأفران عن العمل، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه، منذ 4 أيام".
🟧آخر التطورات في مدينة السويداء جنوبي سوريا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 17, 2025
أفادت مصادر محلية:
🟠بأن مئات المحال التجارية والمنازل تعرضت للنهب والحرق في المدينة وعدد من القرى. كما تم توثيق وجود عدد كبير من الجثث في الشوارع والمنازل، يرجح أنها لضحايا عمليات إعدام ميداني. ويجري حالياً نقلها إلى المشفى الوطني.… pic.twitter.com/PrvHQ29bTA
وبحسب المصادر، يعاني المستشفى الوطني في المدينة من "شح شبه كامل في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، ما يهدد حياة عشرات الجرحى، الذين هم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، في وقت تكدّست فيه جثامين الضحايا داخل أروقة المستشفى".
وفي خضم هذه الأزمة، أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الحداد العام على أرواح الضحايا، معتبرة أن السويداء "محافظة منكوبة" وتحتاج إلى تدخل إنساني عاجل.
ودعت الرئاسة الروحية، في بيان، لـ"فتح ممر إغاثي عبر مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا"، كما وجّهت نداء استغاثة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، لفتح معبر إنساني بين السويداء والأراضي الأردنية.