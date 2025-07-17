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بعد انسحاب القوات السورية... كيف يبدو الوضع في السويداء؟
بعد انسحاب القوات السورية... كيف يبدو الوضع في السويداء؟
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، خلال الساعات الماضية، تطورات ميدانية كبيرة بعد سيطرة الفصائل المحلية على مركز المدينة والقرى الغربية، وذلك عقب انسحاب قوات... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T11:04+0000
2025-07-17T14:16+0000
أخبار سوريا اليوم
السويداء
وضع كارثي
القوات السورية
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وأظهرت المشاهد الأولية من المدينة ومحيطها أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن "مئات المحال التجارية والمنازل تعرضت للنهب والحرق في المدينة وعدد من القرى، كما تم توثيق وجود عدد كبير من الجثث في الشوارع والمنازل، يرجح أنها لضحايا عمليات إعدام ميداني، ويجري حاليا نقلها إلى المستشفى الوطني".وبحسب المصادر، يعاني المستشفى الوطني في المدينة من "شح شبه كامل في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، ما يهدد حياة عشرات الجرحى، الذين هم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، في وقت تكدّست فيه جثامين الضحايا داخل أروقة المستشفى".ودعت الرئاسة الروحية، في بيان، لـ"فتح ممر إغاثي عبر مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا"، كما وجّهت نداء استغاثة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، لفتح معبر إنساني بين السويداء والأراضي الأردنية.
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أخبار سوريا اليوم, السويداء, وضع كارثي, القوات السورية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, السويداء, وضع كارثي, القوات السورية, تقارير سبوتنيك, حصري

بعد انسحاب القوات السورية... كيف يبدو الوضع في السويداء؟

11:04 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 17.07.2025)
© Photo / Social Media Imagesالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Photo / Social Media Images
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شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، خلال الساعات الماضية، تطورات ميدانية كبيرة بعد سيطرة الفصائل المحلية على مركز المدينة والقرى الغربية، وذلك عقب انسحاب قوات الجيش والأمن السوريين، ومسلحين من العشائر الموالية للحكومة الانتقالية في البلاد.
وأظهرت المشاهد الأولية من المدينة ومحيطها أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث أفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بأن "مئات المحال التجارية والمنازل تعرضت للنهب والحرق في المدينة وعدد من القرى، كما تم توثيق وجود عدد كبير من الجثث في الشوارع والمنازل، يرجح أنها لضحايا عمليات إعدام ميداني، ويجري حاليا نقلها إلى المستشفى الوطني".

وأضافت المصادر: "الوضع الإنساني في السويداء يوصف بالكارثي، حيث تعاني المحافظة من نقص حاد في المواد الغذائية، وتوقف الأفران عن العمل، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه، منذ 4 أيام".

وبحسب المصادر، يعاني المستشفى الوطني في المدينة من "شح شبه كامل في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، ما يهدد حياة عشرات الجرحى، الذين هم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، في وقت تكدّست فيه جثامين الضحايا داخل أروقة المستشفى".

وفي خضم هذه الأزمة، أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الحداد العام على أرواح الضحايا، معتبرة أن السويداء "محافظة منكوبة" وتحتاج إلى تدخل إنساني عاجل.

ودعت الرئاسة الروحية، في بيان، لـ"فتح ممر إغاثي عبر مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا"، كما وجّهت نداء استغاثة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، لفتح معبر إنساني بين السويداء والأراضي الأردنية.
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