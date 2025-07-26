https://sarabic.ae/20250726/كاتس-إسرائيل-ستواصل-العمل-على-حماية-الدروز-في-سوريا-1103064196.html

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل على حماية الدروز في سوريا

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل على حماية الدروز في سوريا

سبوتنيك عربي

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، التأكيد على مواصلة بلاده العمل على حماية الدروز في سوريا. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T14:53+0000

2025-07-26T14:53+0000

2025-07-26T14:53+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_b54f27d1aee1ac5951296350c0956bfc.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي زار منزل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف للتعبير عن دعم تل أبيب الكامل للدروز.وقال يسرائيل كاتس للرئيس الروحي للدروز في إسرائيل: "ملتزمون تجاه الدروز في إسرائيل سنقدم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة لهم، ونتعاون لإيصال مساعدات عاجلة للدروز الذين يمرون بحالة طوارئ".وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي: "التقيت بالعشرات من جنود وضباط الاحتياط الدروز الذين يجمعون المعلومات حول ما يجري في السويداء ومحيطها".وفي السياق نفسه، ارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة تناقلتها وسائل إعلام محلية.وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عداد القتلى، إذ قُتل 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قُتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام السوريين، إضافة الى 21 شخصا من أبناء العشائر.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وشنت إسرائيل، الأربعاء قبل الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".

https://sarabic.ae/20250723/ناشط-حقوقي-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-الأوضاع-في-محافظة-السويداء-جنوبي-سوريا-1102956538.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل