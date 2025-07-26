https://sarabic.ae/20250726/ماكرون-في-اتصال-مع-الشرع-يجب-حماية-المدنيين-ومحاسبة-المسؤولين-عن-أحداث-العنف-الأخيرة--1103070630.html
ماكرون في اتصال مع الشرع: يجب حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة
ماكرون في اتصال مع الشرع: يجب حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بأنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشدد خلالها على ضرورة حماية السكان المدنيين عقب أعمال... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T20:20+0000
2025-07-26T20:20+0000
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وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية، إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تُذكر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين. وأضاف أنه من المنتظر أن تُباشر ملاحقات قانونية استنادا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة. وأشار ماكرون إلى أن وقف إطلاق النار في السويداء يشكل إشارة إيجابية، ويتعين الآن فتح حوار هادئ كسبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا بما يضمن حقوق جميع مواطنيها.وأكد الرئيس الفرنسي أنه تحدث مع الرئيس السوري حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن. وفي السياق نفسه، بيّن أنه من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية، وقد سمحت المحادثات الثلاثية يوم الجمعة بتحديد الخطوات المقبلة. واختتم ماكرون قائلًا إنه يشيد بالتزام الشرع بمكافحة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.ويأتي اتصال ماكرون بالشرع بعد أقل من 24 ساعة من إعلان السفير الأمريكي في أنقرة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أنه اجتمع مساء الخميس مع مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في باريس لامتصاص الاحتقان بين الطرفين. وقال توم باراك في بيان على منصة "إكس": "التقيت بمسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس هذا المساء.. كان هدفنا تخفيف التوترات وقد نجحنا في ذلك". وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود. وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة. وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السويداء
العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السويداء
ماكرون في اتصال مع الشرع: يجب حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بأنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشدد خلالها على ضرورة حماية السكان المدنيين عقب أعمال العنف الأخيرة.
وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية، إن أعمال العنف
الأخيرة في سوريا تُذكر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين.
وأردف أنه "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".
وأضاف أنه من المنتظر أن تُباشر ملاحقات قانونية استنادا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة.
وأشار ماكرون إلى أن وقف إطلاق النار في السويداء
يشكل إشارة إيجابية، ويتعين الآن فتح حوار هادئ كسبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا بما يضمن حقوق جميع مواطنيها.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه تحدث مع الرئيس السوري حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن.
وفي السياق نفسه، بيّن أنه من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية، وقد سمحت المحادثات الثلاثية يوم الجمعة بتحديد الخطوات المقبلة.
وأكد ماكرون أنه "جدد للشرع تأكيد التزام باريس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وتناول الرئيسان الاتصالات مع إسرائيل وأكدا معًا دعم التعاون في سبيل استقرار الحدود السورية اللبنانية، حيث أشار ماكرون إلى أن فرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود".
واختتم ماكرون قائلًا إنه يشيد بالتزام الشرع بمكافحة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.
ويأتي اتصال ماكرون
بالشرع بعد أقل من 24 ساعة من إعلان السفير الأمريكي في أنقرة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أنه اجتمع مساء الخميس مع مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في باريس لامتصاص الاحتقان بين الطرفين.
وقال توم باراك في بيان على منصة "إكس": "التقيت بمسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس هذا المساء.. كان هدفنا تخفيف التوترات وقد نجحنا في ذلك".
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود.
وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء
جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.