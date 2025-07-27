https://sarabic.ae/20250727/لقاء-سوري-ـ-إسرائيلي-في-باريس-تهدئة-مشروطة-أم-بداية-تطبيع-وما-مصير-السويداء؟-1103075768.html

لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟

لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطة الأمر الواقع في دمشق، عن انطلاق حوار أمني غير مباشر مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في محاولة لاحتواء الانفجار الأمني في الجنوب السوري، خصوصا في محافظة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T07:03+0000

2025-07-27T07:03+0000

2025-07-27T07:03+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وصرح مصدر دبلوماسي سوري لوسائل إعلام رسمية بأن مشاورات أولية جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين وفدين سوري وإسرائيلي، بوساطة أمريكية، وركزت على طرق احتواء التصعيد في الجنوب.ورغم غياب الاتفاقات الرسمية، شددت دمشق على ثوابتها: وحدة الأراضي، ورفض الوجود الأجنبي، ورفض كل مشاريع التقسيم.ماكرون يتصل بالشرعأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، أكد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتجنب العنف، مشيدا بوقف إطلاق النار في السويداء، وداعيا إلى مسار سياسي يضمن وحدة سوريا.إيقاف "حمام الدم"وشدد ماكرون خلال الاتصال على ضرورة حماية السكان المدنيين عقب أعمال العنف الأخيرة.وأردف أنه "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".تركيا تتهم إسرائيل بعرقلة جهود دمشق "لبسط الأمن"وفي موقف لافت، دخلت تركيا على خط الأزمة عبر تصريحات لوزير خارجيتها هاكان فيدان الذي حذر من تحركات وصفها بـ"المشبوهة" في سوريا، متهما إسرائيل بعرقلة جهود دمشق في بسط الأمن.وطالب فيدان بدعم فني لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، محذرا من مشاريع تقويض الدولة.رغم الخسائر... السويداء تظفر بـ"الإدارة الذاتية"وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة تناقلتها وسائل إعلام محلية.أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".وأخرجت السلطة في دمشق قواتها من السويداء وأخرجت المواطنين الراغبين بالخروج من المحافظة، واستلم أهالي السويداء الملف الأمني للمحافظة.شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداءكيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20250724/شيخ-عقل-طائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-يطلق-حملة-إنسانية-عاجلة-لإغاثة-السويداء-1102988294.html

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