https://sarabic.ae/20250727/لقاء-سوري-ـ-إسرائيلي-في-باريس-تهدئة-مشروطة-أم-بداية-تطبيع-وما-مصير-السويداء؟-1103075768.html
لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟
لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطة الأمر الواقع في دمشق، عن انطلاق حوار أمني غير مباشر مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في محاولة لاحتواء الانفجار الأمني في الجنوب السوري، خصوصا في محافظة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T07:03+0000
2025-07-27T07:03+0000
2025-07-27T07:03+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وصرح مصدر دبلوماسي سوري لوسائل إعلام رسمية بأن مشاورات أولية جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين وفدين سوري وإسرائيلي، بوساطة أمريكية، وركزت على طرق احتواء التصعيد في الجنوب.ورغم غياب الاتفاقات الرسمية، شددت دمشق على ثوابتها: وحدة الأراضي، ورفض الوجود الأجنبي، ورفض كل مشاريع التقسيم.ماكرون يتصل بالشرعأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، أكد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتجنب العنف، مشيدا بوقف إطلاق النار في السويداء، وداعيا إلى مسار سياسي يضمن وحدة سوريا.إيقاف "حمام الدم"وشدد ماكرون خلال الاتصال على ضرورة حماية السكان المدنيين عقب أعمال العنف الأخيرة.وأردف أنه "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".تركيا تتهم إسرائيل بعرقلة جهود دمشق "لبسط الأمن"وفي موقف لافت، دخلت تركيا على خط الأزمة عبر تصريحات لوزير خارجيتها هاكان فيدان الذي حذر من تحركات وصفها بـ"المشبوهة" في سوريا، متهما إسرائيل بعرقلة جهود دمشق في بسط الأمن.وطالب فيدان بدعم فني لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، محذرا من مشاريع تقويض الدولة.رغم الخسائر... السويداء تظفر بـ"الإدارة الذاتية"وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة تناقلتها وسائل إعلام محلية.أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".وأخرجت السلطة في دمشق قواتها من السويداء وأخرجت المواطنين الراغبين بالخروج من المحافظة، واستلم أهالي السويداء الملف الأمني للمحافظة.شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداءكيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟
أعلنت سلطة الأمر الواقع في دمشق، عن انطلاق حوار أمني غير مباشر مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في محاولة لاحتواء الانفجار الأمني في الجنوب السوري، خصوصا في محافظة السويداء التي شهدت مؤخرا مواجهات عنيفة، وانتهت المفاوضات دون التوصل لتفاهمات، إلا أنها أتاحت إعادة تفعيل خطوط التواصل بين الجانبين.
وصرح مصدر دبلوماسي سوري لوسائل إعلام رسمية بأن مشاورات أولية جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين وفدين سوري وإسرائيلي، بوساطة أمريكية، وركزت على طرق احتواء التصعيد في الجنوب.
ورغم غياب الاتفاقات الرسمية، شددت دمشق على ثوابتها: وحدة الأراضي، ورفض الوجود الأجنبي، ورفض كل مشاريع التقسيم.
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، أكد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتجنب العنف، مشيدا بوقف إطلاق النار في السويداء، وداعيا إلى مسار سياسي يضمن وحدة سوريا.
نادى الشرع بسيادة البلاد وشدد على أولوية مكافحة الإرهاب، في ظل مشهد داخلي شديد التوتر.
وشدد ماكرون خلال الاتصال على ضرورة حماية السكان المدنيين
عقب أعمال العنف الأخيرة.
وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية، إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين.
وأردف أنه "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".
تركيا تتهم إسرائيل بعرقلة جهود دمشق "لبسط الأمن"
وفي موقف لافت، دخلت تركيا على خط الأزمة عبر تصريحات لوزير خارجيتها هاكان فيدان الذي حذر من تحركات وصفها بـ"المشبوهة" في سوريا، متهما إسرائيل بعرقلة جهود دمشق في بسط الأمن.
وطالب فيدان بدعم فني لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، محذرا من مشاريع تقويض الدولة.
رغم الخسائر... السويداء تظفر بـ"الإدارة الذاتية"
وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عداد القتلى، إذ قُتل 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قُتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام السوريين، إضافة الى 21 شخصا من أبناء العشائر.
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".
وأخرجت السلطة في دمشق قواتها من السويداء وأخرجت المواطنين الراغبين بالخروج من المحافظة، واستلم أهالي السويداء الملف الأمني للمحافظة.