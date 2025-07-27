لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟

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ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
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عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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لبنان والعالم
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟
لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطة الأمر الواقع في دمشق، عن انطلاق حوار أمني غير مباشر مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في محاولة لاحتواء الانفجار الأمني في الجنوب السوري، خصوصا في محافظة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T07:03+0000
2025-07-27T07:03+0000
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وصرح مصدر دبلوماسي سوري لوسائل إعلام رسمية بأن مشاورات أولية جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين وفدين سوري وإسرائيلي، بوساطة أمريكية، وركزت على طرق احتواء التصعيد في الجنوب.ورغم غياب الاتفاقات الرسمية، شددت دمشق على ثوابتها: وحدة الأراضي، ورفض الوجود الأجنبي، ورفض كل مشاريع التقسيم.ماكرون يتصل بالشرعأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، أكد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتجنب العنف، مشيدا بوقف إطلاق النار في السويداء، وداعيا إلى مسار سياسي يضمن وحدة سوريا.إيقاف "حمام الدم"وشدد ماكرون خلال الاتصال على ضرورة حماية السكان المدنيين عقب أعمال العنف الأخيرة.وأردف أنه "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".تركيا تتهم إسرائيل بعرقلة جهود دمشق "لبسط الأمن"وفي موقف لافت، دخلت تركيا على خط الأزمة عبر تصريحات لوزير خارجيتها هاكان فيدان الذي حذر من تحركات وصفها بـ"المشبوهة" في سوريا، متهما إسرائيل بعرقلة جهود دمشق في بسط الأمن.وطالب فيدان بدعم فني لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، محذرا من مشاريع تقويض الدولة.رغم الخسائر... السويداء تظفر بـ"الإدارة الذاتية"وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة تناقلتها وسائل إعلام محلية.أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".وأخرجت السلطة في دمشق قواتها من السويداء وأخرجت المواطنين الراغبين بالخروج من المحافظة، واستلم أهالي السويداء الملف الأمني للمحافظة.شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداءكيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20250724/شيخ-عقل-طائفة-الموحدين-الدروز-في-لبنان-يطلق-حملة-إنسانية-عاجلة-لإغاثة-السويداء-1102988294.html
https://sarabic.ae/20250720/مصدر-فيدان-ناقش-الوضع-في-سوريا-مع-المبعوث-الخاص-لترامب-1102852422.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

لقاء سوري ـ إسرائيلي في باريس... تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع وما مصير السويداء؟

07:03 GMT 27.07.2025
© Photo / x.comوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / x.com
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أعلنت سلطة الأمر الواقع في دمشق، عن انطلاق حوار أمني غير مباشر مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، في محاولة لاحتواء الانفجار الأمني في الجنوب السوري، خصوصا في محافظة السويداء التي شهدت مؤخرا مواجهات عنيفة، وانتهت المفاوضات دون التوصل لتفاهمات، إلا أنها أتاحت إعادة تفعيل خطوط التواصل بين الجانبين.
وصرح مصدر دبلوماسي سوري لوسائل إعلام رسمية بأن مشاورات أولية جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين وفدين سوري وإسرائيلي، بوساطة أمريكية، وركزت على طرق احتواء التصعيد في الجنوب.

ورغم غياب الاتفاقات الرسمية، شددت دمشق على ثوابتها: وحدة الأراضي، ورفض الوجود الأجنبي، ورفض كل مشاريع التقسيم.

ماكرون يتصل بالشرع

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة السورية المؤقتة أحمد الشرع، أكد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتجنب العنف، مشيدا بوقف إطلاق النار في السويداء، وداعيا إلى مسار سياسي يضمن وحدة سوريا.
نادى الشرع بسيادة البلاد وشدد على أولوية مكافحة الإرهاب، في ظل مشهد داخلي شديد التوتر.
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان يطلق حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السويداء
24 يوليو, 11:39 GMT

إيقاف "حمام الدم"

وشدد ماكرون خلال الاتصال على ضرورة حماية السكان المدنيين عقب أعمال العنف الأخيرة.

وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية، إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة حماية السكان المدنيين.

وأردف أنه "من الملحّ تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".

تركيا تتهم إسرائيل بعرقلة جهود دمشق "لبسط الأمن"

وفي موقف لافت، دخلت تركيا على خط الأزمة عبر تصريحات لوزير خارجيتها هاكان فيدان الذي حذر من تحركات وصفها بـ"المشبوهة" في سوريا، متهما إسرائيل بعرقلة جهود دمشق في بسط الأمن.
وطالب فيدان بدعم فني لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية، محذرا من مشاريع تقويض الدولة.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
مصدر: فيدان ناقش الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص لترامب
20 يوليو, 19:12 GMT

رغم الخسائر... السويداء تظفر بـ"الإدارة الذاتية"

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف، التي اندلعت الأسبوع الماضي، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عداد القتلى، إذ قُتل 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قُتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام السوريين، إضافة الى 21 شخصا من أبناء العشائر.
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، أن "جميع الأطراف في سوريا اتفقت على وقف الأعمال العدائية بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق".
وأخرجت السلطة في دمشق قواتها من السويداء وأخرجت المواطنين الراغبين بالخروج من المحافظة، واستلم أهالي السويداء الملف الأمني للمحافظة.
شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداء
كيف بدت السويداء السورية بعد 24 ساعة على اتفاق وقف إطلاق النار
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