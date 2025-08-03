https://sarabic.ae/20250803/إعلام-سوري-مقتل-عنصر-وإصابة-آخرين-إثر-هجوم-مسلح-على-قوات-الأمن-في-ريف-السويداء-1103319528.html

إعلام سوري: مقتل عنصر وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على قوات الأمن في ريف السويداء

إعلام سوري: مقتل عنصر وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على قوات الأمن في ريف السويداء

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية سورية بمقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح على قوات الأمن في ريف السويداء جنوبي سوريا. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T11:02+0000

2025-08-03T11:02+0000

2025-08-03T11:17+0000

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وذكرت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني قوله إن "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة.. ما أدى إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين".وبيّن المصدر الأمني السوري أن الهجمات تؤكد "عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية كما تؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة".يذكر أنه في 13 تموز/يوليو الماضي، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية التي تعرضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ‏استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".وأكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل تعمل "على التصدي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".وأعلنت الرئاسة السورية في 19 تموز/يوليو الماضي، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.وردًا على القرار، أعلنت الطائفة الروحية للموحدين الدروز في سوريا موافقتها على القرار والتزامها ببنوده، وتم تنظيم عملية خروج آمنة لعوائل عشائر البدو من داخل السويداء بمرافقة من قوات أممية.وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول اتفاق عسكري مع سورياتصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟

https://sarabic.ae/20250803/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارة-على-أهداف-في-جنوب-سوريا-ومصادرة-أسلحة---عاجل-1103317276.html

https://sarabic.ae/20250801/ممر-بين-إسرائيل-والسويداء-أدرعي-يتجول-في-قطنا-وسوريا-لا-تزال-راعية-للإرهاب-بعيون-واشنطن-1103256778.html

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أخبار سوريا اليوم, السويداء, أخبار السويداء, أحمد الشرع, دمشق