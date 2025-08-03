https://sarabic.ae/20250803/تصويت-برأيك-هل-يؤثر-التصعيد-الأخير-بين-قسد-والحكومة-السورية-على-مستقبل-اتفاق-دمج-المؤسسات؟-1103316059.html
تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟
تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟
سبوتنيك عربي
نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع استهداف نقاط عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية، محملة "فصائل غير منضبطة في صفوف القوات السورية" مسؤولية التصعيد الأخير... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T08:04+0000
2025-08-03T08:04+0000
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و جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "يرفض المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا"، مشيرا إلى أن "فصائل غير منضبطة عاملة ضمن صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "قوات سوريا الديمقراطية أطلقت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، مما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة".برأيك... هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟ تصويت... برأيك من يتحمل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, قسد, أحمد الشرع, دمشق, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, قسد, أحمد الشرع, دمشق, опросы
تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟
نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع استهداف نقاط عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية، محملة "فصائل غير منضبطة في صفوف القوات السورية" مسؤولية التصعيد الأخير ومؤكدة حقها في الدفاع عن النفس.
و جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"
: "يرفض المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا"، مشيرا إلى أن "فصائل غير منضبطة عاملة ضمن صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "قوات سوريا الديمقراطية أطلقت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، مما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة".
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري للمرحلية الانتقالية وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في دمشق، نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.
برأيك... هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟