تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟

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الجيش الإسرائيلي: داهمنا 4 مناطق في جنوب سوريا خلال الليل وصادرنا أسلحة - عاجل
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
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10:31 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
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تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟
تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟
سبوتنيك عربي
نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع استهداف نقاط عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية، محملة "فصائل غير منضبطة في صفوف القوات السورية" مسؤولية التصعيد الأخير... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي
أخبار سوريا اليوم
قسد
أحمد الشرع
دمشق
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و جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "يرفض المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا"، مشيرا إلى أن "فصائل غير منضبطة عاملة ضمن صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "قوات سوريا الديمقراطية أطلقت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، مما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة".برأيك... هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟تصويت... هل تعتبر زيارة الشيباني بداية لانفتاح العلاقات بين موسكو ودمشق؟ تصويت... برأيك من يتحمل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, قسد, أحمد الشرع, دمشق, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, قسد, أحمد الشرع, دمشق, опросы

تصويت... برأيك هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟

08:04 GMT 03.08.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةأحمد الشرع ومظلوم عبدي
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
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نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع استهداف نقاط عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية، محملة "فصائل غير منضبطة في صفوف القوات السورية" مسؤولية التصعيد الأخير ومؤكدة حقها في الدفاع عن النفس.
و جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "يرفض المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا"، مشيرا إلى أن "فصائل غير منضبطة عاملة ضمن صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن "قوات سوريا الديمقراطية أطلقت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، مما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة".

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري للمرحلية الانتقالية وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في دمشق، نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

برأيك... هل يؤثر التصعيد الأخير بين "قسد" والحكومة السورية على مستقبل اتفاق دمج المؤسسات؟

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