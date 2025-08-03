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الجيش الإسرائيلي: داهمنا 4 مناطق في جنوب سوريا خلال الليل وصادرنا أسلحة - عاجل
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الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول اتفاق عسكري مع سوريا
الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول اتفاق عسكري مع سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت الإدارة الرئاسية التركية، اليوم الأحد، أنه لا توجد معلومات حول الاتفاقية العسكرية القادمة بين تركيا وسوريا وإنشاء قواعد هناك. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T08:23+0000
2025-08-03T08:23+0000
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جاء ذلك ردا على ما أفادت به صحيفة "آيدنليك"، بأن تركيا وسوريا ستوقعان اتفاقية تعاون عسكري بحلول نهاية أغسطس/آب، تنص على مساعدة أنقرة في تشكيل الجيش وتدريب الكوادر للقوات السورية. وأضافت الصحيفة أن تركيا تخطط أيضًا لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية في الجمهورية العربية السورية.طلبت سوريا رسميا المساعدة من تركيا في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة الإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الدفاع التركية.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الفائت، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.وفي 16 يوليو، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مبنى هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق بذريعة حماية الطائفة الدرزية، على الرغم من تصريح السلطات السورية بشأن إدخال قوات إلى السويداء.وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في 19 يوليو، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية جنوبي البلاد.تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبولأردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
https://sarabic.ae/20250717/أردوغان-إسرائيل-دولة-إرهاب-لا-تعترف-بقانون-ولا-قواعد-وليس-لها-مبادئ-1102773029.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

الرئاسة التركية: لا توجد معلومات حول اتفاق عسكري مع سوريا

08:23 GMT 03.08.2025
© Photo / trthaberأردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Photo / trthaber
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أكدت الإدارة الرئاسية التركية، اليوم الأحد، أنه لا توجد معلومات حول الاتفاقية العسكرية القادمة بين تركيا وسوريا وإنشاء قواعد هناك.
جاء ذلك ردا على ما أفادت به صحيفة "آيدنليك"، بأن تركيا وسوريا ستوقعان اتفاقية تعاون عسكري بحلول نهاية أغسطس/آب، تنص على مساعدة أنقرة في تشكيل الجيش وتدريب الكوادر للقوات السورية. وأضافت الصحيفة أن تركيا تخطط أيضًا لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية في الجمهورية العربية السورية.

وقالت الإدارة الرئاسية التركية لوكالة "سبوتنيك"، عندما طلب منها التعليق على التواريخ المحتملة لتوقيع الاتفاق: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".

طلبت سوريا رسميا المساعدة من تركيا في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة الإرهابيين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" في وقت سابق، نقلا عن وزارة الدفاع التركية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الهدف الرئيسي لأنقرة هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" لا تعترف بقانون ولا قواعد وليس لها مبادئ
17 يوليو, 17:34 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الفائت، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.
وفي 16 يوليو، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مبنى هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق بذريعة حماية الطائفة الدرزية، على الرغم من تصريح السلطات السورية بشأن إدخال قوات إلى السويداء.
وذكرت قناة "تي آر تي" التركية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن "الهجمات الإسرائيلية المكثفة على سوريا مؤخرا أدت إلى تفاقم التوترات بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية"، داعية "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الالتزام بشكل ملموس بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة السورية.
وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في 19 يوليو، مما أدى إلى إنهاء القتال الذي اندلع بين مسلحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية جنوبي البلاد.
تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول
أردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
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