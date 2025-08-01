https://sarabic.ae/20250801/تقرير-قمة-ثلاثية-تضم-أردوغان-وميلوني-والدبيبة-في-إسطنبول-1103254539.html

تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول

تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن قمة ثلاثية ستنعقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بين رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبدالحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T05:40+0000

2025-08-01T05:40+0000

2025-08-01T05:40+0000

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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء يوم الخميس، أن اللقاء سيتناول مجموعة واسعة من الملفات الاستراتيجية، على رأسها القضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة، واستغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، وتدفقات الهجرة.ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية في روما أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ستزور تركيا، يوم الجمعة، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيجري في قصر دولما بهجة في مدينة إسطنبول.فيما لم تعلن حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في طرابلس أو الرئاسة التركية في أنقرة عن اللقاء.يشار إلى أنه في العاشر من شهر يوليو/حزيران الماضي، وقعت وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.وجاءت الاتفاقية المشتركة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وشملت بنودا للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي.وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي، حيث تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي.ويأتي هذا في وقت جدّد الجانب التركي التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارون وتقنيات وتدريب بدني)".ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20231124/تركيا-تسعى-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-لمدة-24-شهرا-1083455080.html

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي, الأخبار