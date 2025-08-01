تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250801/تقرير-قمة-ثلاثية-تضم-أردوغان-وميلوني-والدبيبة-في-إسطنبول-1103254539.html
تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول
تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن قمة ثلاثية ستنعقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بين رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبدالحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T05:40+0000
2025-08-01T05:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
إيطاليا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء يوم الخميس، أن اللقاء سيتناول مجموعة واسعة من الملفات الاستراتيجية، على رأسها القضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة، واستغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، وتدفقات الهجرة.ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية في روما أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ستزور تركيا، يوم الجمعة، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيجري في قصر دولما بهجة في مدينة إسطنبول.فيما لم تعلن حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في طرابلس أو الرئاسة التركية في أنقرة عن اللقاء.يشار إلى أنه في العاشر من شهر يوليو/حزيران الماضي، وقعت وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.وجاءت الاتفاقية المشتركة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وشملت بنودا للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي.وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي، حيث تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي.ويأتي هذا في وقت جدّد الجانب التركي التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارون وتقنيات وتدريب بدني)".ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250514/تركيا-تدعو-الأطراف-المتنازعة-في-ليبيا-إلى-الحوار-ووقف-إطلاق-النار-1100545345.html
https://sarabic.ae/20231124/تركيا-تسعى-لتمديد-مهام-قواتها-في-ليبيا-لمدة-24-شهرا-1083455080.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي, الأخبار

تقرير: قمة ثلاثية تضم أردوغان وميلوني والدبيبة في إسطنبول

05:40 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن قمة ثلاثية ستنعقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بين رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبدالحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء يوم الخميس، أن اللقاء سيتناول مجموعة واسعة من الملفات الاستراتيجية، على رأسها القضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة، واستغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، وتدفقات الهجرة.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار
14 مايو, 18:57 GMT
ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية في روما أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ستزور تركيا، يوم الجمعة، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيجري في قصر دولما بهجة في مدينة إسطنبول.
فيما لم تعلن حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في طرابلس أو الرئاسة التركية في أنقرة عن اللقاء.
يشار إلى أنه في العاشر من شهر يوليو/حزيران الماضي، وقعت وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.
وجاءت الاتفاقية المشتركة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وشملت بنودا للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي.
وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي، حيث تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
تركيا تسعى لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 24 شهرا
24 نوفمبر 2023, 16:50 GMT
ويأتي هذا في وقت جدّد الجانب التركي التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.
وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارون وتقنيات وتدريب بدني)".
ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала