https://sarabic.ae/20250514/تركيا-تدعو-الأطراف-المتنازعة-في-ليبيا-إلى-الحوار-ووقف-إطلاق-النار-1100545345.html

تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار

تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

دعت أنقرة، اليوم الأربعاء، الأطراف المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم والانخراط في حوار لحل الخلافات، وذلك عقب تصاعد الاشتباكات... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T18:57+0000

2025-05-14T18:57+0000

2025-05-14T18:57+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نتابع عن كثب التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المجاورة لها، وندعو الأطراف المتنازعة إلى تحقيق وقف إطلاق النار دائم فوري والانخراط في حوار لحل الخلافات".وأكد البيان أن تركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها لضمان التوصل إلى حل دائم ومستدام للخلاف في ليبيا.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا ميدانيا غير مسبوق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية في مناطق متفرقة من المدينة، ما تسبب في تدهور سريع للوضع الإنساني، وسط عجز تام عن فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة.واندلعت الاشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 444 و111 التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

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