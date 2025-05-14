https://sarabic.ae/20250514/تركيا-تدعو-الأطراف-المتنازعة-في-ليبيا-إلى-الحوار-ووقف-إطلاق-النار-1100545345.html
تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار
تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
دعت أنقرة، اليوم الأربعاء، الأطراف المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم والانخراط في حوار لحل الخلافات، وذلك عقب تصاعد الاشتباكات... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:57+0000
2025-05-14T18:57+0000
2025-05-14T18:57+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484686_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_31ba11e19eeb95d1d18924a7c8267946.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نتابع عن كثب التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المجاورة لها، وندعو الأطراف المتنازعة إلى تحقيق وقف إطلاق النار دائم فوري والانخراط في حوار لحل الخلافات".وأكد البيان أن تركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها لضمان التوصل إلى حل دائم ومستدام للخلاف في ليبيا.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا ميدانيا غير مسبوق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية في مناطق متفرقة من المدينة، ما تسبب في تدهور سريع للوضع الإنساني، وسط عجز تام عن فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة.واندلعت الاشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 444 و111 التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20250514/التجمع-الوطني-للأحزاب-الليبية-يندد-بأحداث-طرابلس-ويحمل-الحكومة-والأمم-المتحدة-المسؤولية-1100535511.html
https://sarabic.ae/20250514/جهاز-الاستخبارات-العسكرية-في-ليبيا-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-طرابلس-1100509750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484686_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4de2a1019a74497262e7d657cecffb99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار
دعت أنقرة، اليوم الأربعاء، الأطراف المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم والانخراط في حوار لحل الخلافات، وذلك عقب تصاعد الاشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات جهاز الردع وقوات من المنطقة الغربية داعمة لها.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نتابع عن كثب التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المجاورة لها، وندعو الأطراف المتنازعة إلى تحقيق وقف إطلاق النار دائم فوري والانخراط في حوار لحل الخلافات
".
وأكد البيان أن تركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها لضمان التوصل إلى حل دائم ومستدام للخلاف في ليبيا.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا ميدانيا غير مسبوق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية في مناطق متفرقة من المدينة، ما تسبب في تدهور سريع للوضع الإنساني، وسط عجز تام عن فتح ممرات آمنة لإجلاء العائلات العالقة.
واندلعت الاشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 444 و111 التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس.
وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار
في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.