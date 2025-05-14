https://sarabic.ae/20250514/استمرار-إغلاق-مطار-معيتيقة-الدولي-بالكامل-بسبب-تدهور-الأوضاع-الأمنية-في-طرابلس-1100521773.html
ليبيا.. استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالكامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا.. استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالكامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس
سبوتنيك عربي
أكد مدير مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، إبراهيم فركاش، اليوم الأربعاء، استمرار الإغلاق الكامل للمطار، مشيرًا إلى أن استئناف الرحلات الجوية، في... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T11:07+0000
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وقال فركاش في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الوضع الأمني في المناطق المجاورة لمطار معيتيقة لا يسمح باستمرار العمليات الجوية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإغلاق المطار بشكل كامل حفاظًا على سلامة المسافرين والموظفين والعاملين في المنشأة".ويُعد مطار معيتيقة المنفذ الجوي الرئيسي للعاصمة طرابلس، ويخدّم آلاف المسافرين يوميًا، ما يجعل إغلاقه يؤثر بشكل مباشر على حركة التنقل من وإلى العاصمة.ولم تصدر حتى الآن أي معلومات عن موعد محدد لإعادة فتح المطار، فيما نُصحت شركات الطيران والمسافرين بمتابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية، وذلك بعد أن قامت بعض الشركات بتسيير رحلاتها من مطار مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.وأكدت الوزارة في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني".وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ليبيا.. استمرار إغلاق مطار معيتيقة الدولي بالكامل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس
11:07 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 14.05.2025)
حصري
أكد مدير مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، إبراهيم فركاش، اليوم الأربعاء، استمرار الإغلاق الكامل للمطار، مشيرًا إلى أن استئناف الرحلات الجوية، في الوقت الحالي، غير متوقع، نظرًا للظروف الأمنية المتدهورة في محيط المطار.
وقال فركاش في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، إن "الوضع الأمني في المناطق المجاورة لمطار معيتيقة لا يسمح باستمرار العمليات الجوية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإغلاق المطار بشكل كامل حفاظًا على سلامة المسافرين والموظفين والعاملين في المنشأة".
ويُعد مطار معيتيقة المنفذ الجوي الرئيسي للعاصمة طرابلس، ويخدّم آلاف المسافرين يوميًا، ما يجعل إغلاقه يؤثر بشكل مباشر على حركة التنقل من وإلى العاصمة.
ولم تصدر حتى الآن أي معلومات عن موعد محدد لإعادة فتح المطار، فيما نُصحت شركات الطيران والمسافرين بمتابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية، وذلك بعد أن قامت بعض الشركات بتسيير رحلاتها من مطار مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي المزيد من التصعيد الميداني.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك"
على نسخة منه، أن "القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني".
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس
انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.