https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تدخل-مقرا-أمنيا-لـدعم-الاستقرار-في-طرابلس-بعد-أيام-من-العملية-العسكرية-الكبرى-فيديو-1100511432.html

"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو

"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو

سبوتنيك عربي

دخلت عدسة "سبوتنيك" أحد المقرات التابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" في منطقة بوسليم، وذلك عقب العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات التابعة لحكومة الوحدة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T07:13+0000

2025-05-14T07:13+0000

2025-05-14T07:13+0000

أخبار ليبيا اليوم

حصري

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100511198_10:0:1013:564_1920x0_80_0_0_e2ac201d2bd5ae6a5018e66c37f39247.jpg

وكشفت الجولة أن "المقر كان يُستخدم مكتبا للتحقيقات وسجنا يستخدمه الجهاز، حيث تم العثور على عدد من المواطنين المحتجزين داخله"، وقد جرى تحريرهم أثناء الاقتحام، في مشهد يعكس طبيعة الانتهاكات التي كانت تمارس داخل هذا المرفق.وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن العملية العسكرية "انتهت بنجاح"، مشيرة إلى أنها أعطت تعليماتها باستكمال الخطة الأمنية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ومنع عودة أي مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.وتعد هذه العملية إحدى أبرز التحركات التي تنفذها الحكومة في إطار إعادة بسط نفوذها على المؤسسات الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية لإصلاح قطاع الأمن وإنهاء حالة تعدد الجهات المسلحة.وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250514/جهاز-الاستخبارات-العسكرية-في-ليبيا-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-طرابلس-1100509750.html

https://sarabic.ae/20250513/هل-يعيد-مقتل-عبد-الغني-الككلي-خلط-أوراق-القوى-في-ليبياوما-الانعكاسات-على-تونس-1100503868.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي