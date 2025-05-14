https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تدخل-مقرا-أمنيا-لـدعم-الاستقرار-في-طرابلس-بعد-أيام-من-العملية-العسكرية-الكبرى-فيديو-1100511432.html
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت عدسة "سبوتنيك" أحد المقرات التابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" في منطقة بوسليم، وذلك عقب العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات التابعة لحكومة الوحدة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T07:13+0000
2025-05-14T07:13+0000
2025-05-14T07:13+0000
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وكشفت الجولة أن "المقر كان يُستخدم مكتبا للتحقيقات وسجنا يستخدمه الجهاز، حيث تم العثور على عدد من المواطنين المحتجزين داخله"، وقد جرى تحريرهم أثناء الاقتحام، في مشهد يعكس طبيعة الانتهاكات التي كانت تمارس داخل هذا المرفق.وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن العملية العسكرية "انتهت بنجاح"، مشيرة إلى أنها أعطت تعليماتها باستكمال الخطة الأمنية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ومنع عودة أي مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.وتعد هذه العملية إحدى أبرز التحركات التي تنفذها الحكومة في إطار إعادة بسط نفوذها على المؤسسات الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية لإصلاح قطاع الأمن وإنهاء حالة تعدد الجهات المسلحة.وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/جهاز-الاستخبارات-العسكرية-في-ليبيا-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-طرابلس-1100509750.html
https://sarabic.ae/20250513/هل-يعيد-مقتل-عبد-الغني-الككلي-خلط-أوراق-القوى-في-ليبياوما-الانعكاسات-على-تونس-1100503868.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
حصري
دخلت عدسة "سبوتنيك" أحد المقرات التابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" في منطقة بوسليم، وذلك عقب العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن القضاء على تشكيلات هذا الجهاز.
وكشفت الجولة أن "المقر كان يُستخدم مكتبا للتحقيقات وسجنا يستخدمه الجهاز، حيث تم العثور على عدد من المواطنين المحتجزين داخله"، وقد جرى تحريرهم أثناء الاقتحام، في مشهد يعكس طبيعة الانتهاكات التي كانت تمارس داخل هذا المرفق.
وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن العملية العسكرية "انتهت بنجاح"، مشيرة إلى أنها أعطت تعليماتها باستكمال الخطة الأمنية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ومنع عودة أي مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.
وتعد هذه العملية إحدى أبرز التحركات التي تنفذها الحكومة في إطار إعادة بسط نفوذها على المؤسسات الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية لإصلاح قطاع الأمن وإنهاء حالة تعدد الجهات المسلحة.
وعادت الاشتباكات المسلحة
، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.
وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس
انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.