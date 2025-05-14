"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تدخل-مقرا-أمنيا-لـدعم-الاستقرار-في-طرابلس-بعد-أيام-من-العملية-العسكرية-الكبرى-فيديو-1100511432.html
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو
سبوتنيك عربي
دخلت عدسة "سبوتنيك" أحد المقرات التابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" في منطقة بوسليم، وذلك عقب العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات التابعة لحكومة الوحدة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T07:13+0000
2025-05-14T07:13+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100511198_10:0:1013:564_1920x0_80_0_0_e2ac201d2bd5ae6a5018e66c37f39247.jpg
وكشفت الجولة أن "المقر كان يُستخدم مكتبا للتحقيقات وسجنا يستخدمه الجهاز، حيث تم العثور على عدد من المواطنين المحتجزين داخله"، وقد جرى تحريرهم أثناء الاقتحام، في مشهد يعكس طبيعة الانتهاكات التي كانت تمارس داخل هذا المرفق.وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن العملية العسكرية "انتهت بنجاح"، مشيرة إلى أنها أعطت تعليماتها باستكمال الخطة الأمنية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ومنع عودة أي مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.وتعد هذه العملية إحدى أبرز التحركات التي تنفذها الحكومة في إطار إعادة بسط نفوذها على المؤسسات الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية لإصلاح قطاع الأمن وإنهاء حالة تعدد الجهات المسلحة.وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/جهاز-الاستخبارات-العسكرية-في-ليبيا-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-طرابلس-1100509750.html
https://sarabic.ae/20250513/هل-يعيد-مقتل-عبد-الغني-الككلي-خلط-أوراق-القوى-في-ليبياوما-الانعكاسات-على-تونس-1100503868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100511198_136:0:888:564_1920x0_80_0_0_bea1c97dd825d9f73816471a9c2ddb77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"سبوتنيك" تدخل مقرا أمنيا لـ"دعم الاستقرار" في طرابلس بعد أيام من العملية العسكرية الكبرى.. فيديو

07:13 GMT 14.05.2025
© Getty Images / Anadoluأحد المقرات التابعة لجهاز الدعم والاستقرار في منطقة بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس
أحد المقرات التابعة لجهاز الدعم والاستقرار في منطقة بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
حصري
دخلت عدسة "سبوتنيك" أحد المقرات التابعة لجهاز "الدعم والاستقرار" في منطقة بوسليم، وذلك عقب العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن القضاء على تشكيلات هذا الجهاز.
وكشفت الجولة أن "المقر كان يُستخدم مكتبا للتحقيقات وسجنا يستخدمه الجهاز، حيث تم العثور على عدد من المواطنين المحتجزين داخله"، وقد جرى تحريرهم أثناء الاقتحام، في مشهد يعكس طبيعة الانتهاكات التي كانت تمارس داخل هذا المرفق.
وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن العملية العسكرية "انتهت بنجاح"، مشيرة إلى أنها أعطت تعليماتها باستكمال الخطة الأمنية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ومنع عودة أي مجموعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.
وتعد هذه العملية إحدى أبرز التحركات التي تنفذها الحكومة في إطار إعادة بسط نفوذها على المؤسسات الأمنية، وسط دعوات محلية ودولية لإصلاح قطاع الأمن وإنهاء حالة تعدد الجهات المسلحة.
وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.
إجراءات أمنية في طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا يعلن بدء عملية عسكرية في طرابلس
05:19 GMT
وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.
وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
هل يعيد مقتل عبد الغني الككلي خلط أوراق القوى في ليبيا وما انعكاسات ذلك على تونس؟
أمس, 19:45 GMT
وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала