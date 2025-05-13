https://sarabic.ae/20250513/طرابلس-تحت-النار-تصفية-الككلي-تعيد-رسم-خارطة-النفوذ-في-العاصمة-الليبية-1100459038.html

طرابلس تحت النار.. تصفية الككلي تعيد رسم خارطة النفوذ في العاصمة الليبية

طرابلس تحت النار.. تصفية الككلي تعيد رسم خارطة النفوذ في العاصمة الليبية

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس ليلة صعبة، الاثنين، إثر اندلاع اشتباكات متفرقة أسفرت عن مقتل عبدالغني الككلي، قائد جهاز "دعم الاستقرار"، واستمرت الاشتباكات لساعات،... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T01:15+0000

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ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين في مناطق طرابلس إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، في حين حذّرت بعثة الأمم المتحدة من تداعيات تصعيد الوضع الأمني.وانتهى الأمر بسيطرة اللواء 444 على منطقة أبو سليم مركز تواجد جهاز دعم الاستقرار، وإعلان وزارة الدفاع في الحكومة الليبية السيطرة على الأوضاع.لم يكن مفاجئاقال المحلل السياسي الليبي جمال شلوف، في تصريح خاص، إن مقتل عبدالغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، لم يكن مفاجئًا، بل كان نهاية متوقعة، ليس له فقط، بل لكل قادة الفصائل المسلحة في العاصمة طرابلس، على حد وصفه.وأشار شلوف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن سيناريو الاغتيال والتصفية يبدو واضحًا من خلال الفيديو المسرب، حيث تظهر آثار الدماء على الوجه والصدر، بينما توجد إصابات قاتلة في مؤخرة الرأس، ما يرجّح تعرضهم لتصفية مباشرة بعد استدراجهم، حسب قوله.وأوضح شلوف، أن هذا التنسيق الدقيق أدى إلى انهيار سريع لقوات دعم الاستقرار، قائلًا: "من المعروف أن هذه التشكيلات تنهار سريعًا عند فقدان القيادة، وهذا ما حدث بالفعل، إذ هرب الكثير من عناصر الجهاز بعد تصفية قياداته".ورأى شلوف أن هذه العملية تعكس تخطيطًا دقيقًا من قبل فصائل مسلحة مسلحة، قد تكون مدعومة بتنسيق دولي، على حد تعبيره.وأضاف: "منظومة الككلي كانت تسيطر على مؤسسات مالية مهمة في طرابلس، مثل مصرف ليبيا المركزي، وكان يُنظر إليه كالحاكم الفعلي للعاصمة، وهو ما جعله هدفًا لتحركات خارجية، خاصة بعد تضخم نفوذه وارتباطه بشبكات يُشتبه في صلتها بعمليات غسيل الأموال".واعتبر أن ما جرى لم يكن قرارًا محليًا بحتًا، بل نُفّذ بتعليمات من وراء البحار، وقد لا تكون هذه العملية الأخيرة، إذ من المرجح أن تشمل المرحلة المقبلة تحركات ضد تشكيلات مسلحة أخرى كانت حليفة للككلي، الوقت لا يزال مبكرًا للحكم النهائي، لكن المؤشرات تنبئ بتغييرات كبيرة قد لا تتأخر كثيرًا".تحالفات متقلبة وصراعات مصالحقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت في العاصمة طرابلس بدأت فعليًا بعد واقعة اختطاف والاعتداء على رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت من قبل عناصر تابعة لقوات دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي.وأشار إلى أن الأزمة لم تبدأ فقط بهذه الحادثة، بل سبقها تراكم طويل من الخلافات والتحشيدات المضادة، وأضاف "أن الككلي حاول خلال الفترة الماضية تكوين تحالف مع عدد من الفصائل المسلحة في العاصمة، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب تضارب المصالح ورفض العديد من الأطراف الانخراط في مشروعه الذي وصفه بـ الشخصي".وتعليقًا على مقتل الككلي، قال العبدلي، إن ظروف مقتله داخل مقر اللواء 444 قتال لا تزال غامضة حتى اللحظة، ولا يُعرف ما إذا تم استدراجه إلى هناك أم أنه دخل بشكل رسمي، مؤكدًا أن هذا الغموض يفتح المجال أمام فرضيات متعددة.وشدّد العبدلي على أن "حلفاء الأمس أعداء اليوم، وحلفاء اليوم سيكونون أعداء الغد"، معتبرًا أن هذا هو المنطق السائد في بيئة تعتمد على الفصائل المسلحة والتحالفات المؤقتة التي تتغير بتغير المصالح.وأضاف: "ما جرى، بغض النظر عن القاتل والمقتول، هو صراع بين فصائل مسلحة غير منظمة لا تختلف كثيرًا في أساليبها".وتابع: "نتوقع سيناريوهات متكررة، حيث ستسعى تشكيلات أخرى إلى السيطرة على المناطق الأمنية التي كانت تحت نفوذ دعم الاستقرار".وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد دخول قوى جديدة إلى مقار وأماكن نفوذ سابقة لجهاز دعم الاستقرار، مؤكدًا أنه لا توجد أي جهة تمتلك الشرعية الحقيقية حاليًا، وجميع الأطراف المتصارعة هي "قوات أمر واقع"، ما يساهم في استمرار صراع النفوذ داخل العاصمة ويقود إلى تآكل الدولة تدريجيًا.وانتقد العبدلي صمت المجتمع الدولي، قائلًا: "لم يصدر حتى الآن سوى بيان خجول من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبّرت فيه عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني، وهذا النمط من التصريحات المعتادة من شجب وإدانة واستنكار، لم يعد يعني شيئًا لليبيين، بل يعكس عجز البعثة عن إحداث أي تأثير ملموس".وقال "إن الليبيون اليوم لا يهتمون بمن يبقى ومن يرحل، ما يهمهم هو متى ينتهي هذا الكابوس الذي يتمثل في غياب الأمن، والانهيار الاقتصادي، واستشراء الفساد، والانقسام السياسي. الوضع في البلاد هشّ جدًا، والانفجار الكبير قد يحدث في أي لحظة، في ظل صمت مجلس الأمن، وتخلي الأمم المتحدة، وعجز الطبقة السياسية التي تقود ليبيا نحو الهاوية. ليبيا بلد غني".تصفية ممنهجةقال المحلل السياسي الليبي، محمد أمطيريد، إن ما جرى مؤخرًا في العاصمة طرابلس يمثل "تصفية ممنهجة" لقوات دعم الاستقرار وقائدها عبدالغني الككلي، مشيرًا إلى أن العملية جاءت نتيجة تآمر من أطراف محلية بدعم خارجي، هدفه إعادة توزيع النفوذ داخل العاصمة.وأوضح أمطيريد في حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أن الغرب لعب دورًا محوريًا فيما حدث، لافتًا إلى أن وجود الككلي أصبح مؤثرًا بشكل كبير على الحكومة والمؤسسات الرسمية، وهو ما دفع بعض الجهات الدولية إلى التحرك لإزاحته من المشهد عبر أدوات محلية.وأشار إلى أن تصفية الككلي تمت على الأرجح بعد اجتماع مثير للجدل جرى بين عدد من الفصائل المسلحة مساء اليوم السابق، تخلله خلاف حاد حول مواقف ومصالح متضاربة، وانتهى الأمر بتصفيته والسيطرة الكاملة على مقار جهاز دعم الاستقرار في طرابلس.وأكد أمطيريد، أن التعليمات بتصفية الككلي لم تصدر محليًا فقط، بل جاءت عبر قنوات خارجية تواصلت مع أطراف داخلية تسعى لإعادة هندسة التوازنات الأمنية في طرابلس. مضيفًا أن "الهدف من ذلك هو تمكين أطراف جديدة من فرض نفوذها في مناطق كانت خاضعة سابقًا لقوات الككلي".واعتبر المحلل السياسي أن مقتل الككلي، ونهاية جهاز دعم الاستقرار، يمهّدان الطريق أمام صعود قوى أخرى تسعى لملء الفراغ الأمني، موضحًا أن العاصمة تعيش الآن على وقع مرحلة انتقالية جديدة، لا يُعرف شكلها بعد، لكنها مرشحة لمزيد من إعادة التموضع بين القوى المسلحة.وقال إن غياب الككلي أزاح عقبة أمام خصومه داخل طرابلس، وفتح الباب لتحولات أمنية وسياسية قد تُغيّر شكل السيطرة في العاصمة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

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معركة طرابلس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اشتباكات, حصري