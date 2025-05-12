https://sarabic.ae/20250512/وزارة-الدفاع-في-حكومة-الوحدة-الوطنية-بليبيا-تؤكد-أن-العملية-العسكرية-في-طرابلس-انتهت-بنجاح-1100458587.html

وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا تؤكد أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح

وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا تؤكد أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في العاصمة طرابلس انتهت بنجاح، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات بالمدينة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T23:51+0000

2025-05-12T23:51+0000

2025-05-12T23:51+0000

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طرابلس – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على صفحتها بمنصة "فيسبوك": "العملية العسكرية (في طرابلس) انتهت بنجاح".وكانت الوزارة قالت في وقت سابق، إن "الوضع في منطقة أبو سليم بات تحت السيطرة بالكامل"، مشددة على أن القوات التابعة لها "قامت بتأمين المنطقة، وضمان سلامة المواطنين والمؤسسات".من جانبها، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في بيان نقلته "حكومتنا"، "تطمئن وزارة الداخلية المواطنين الكرام في مناطق جنوب وغرب طرابلس بأنها تتابع عن كثب الأوضاع الجارية، وتؤكد أنها تتجه نحو السيطرة".وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضبط الأمن واحتواء الموقف".من جانب آخر، قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لـ"سبوتنيك": "سُجلت ست إصابات حتى الآن جرّاء الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس، في حين لا توجد إحصائيات دقيقة بعد بشأن عدد القتلى".وأضاف أن "الاشتباكات تدور حاليًا بشكل متقطع في عدة مناطق من العاصمة، من بينها منطقة الغيران، وبعض أجزاء مشروع الهضبة، إضافة إلى منطقة صلاح الدين".من جهتها، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، المواطنين إلى "ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج، وذلك حفاظاً على سلامتهم".وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن "رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى" داخل جميع فروعه، داعيًا "كافة الفروع المحيطة بمدينة طرابلس دعم ومساندة فرق الطوارئ داخل مدينة طرابلس للضرورة القصوى".وأكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، أنه "يتابع بقلق بالغ التوترات الأمنية الخطيرة والتحشيد العسكري الكبير على تخوم العاصمة طرابلس، وهو ما يشكل تهديدًا لحياة المواطنين واستقرار الوطن".ورأى المجلس أن "استمرار هذه التوترات دون احتواء سيؤدي إلى تعميق معاناة الشعب، وتدمير البنية التحتية والاقتصادية، وتعزيز حالة الانقسام التي تعرقل بناء الدولة".ودعا المجلس القائد الأعلى للجيش، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وتوجيه التعليمات الصارمة بعودة كافة الوحدات العسكرية إلى مقراتها وثكناتها بما يضمن تجنيب العاصمة أي تصعيد عسكري قد يفاقم الوضع الأمني، وتغليب لغة العقل والحوار؛ حفاظا على البلاد من الفوضى والصراع".وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن "انتشار مجموعات مسلحة في مختلف شوارع طرابلس" خلال الساعات الماضية، ومقاطع فيديو ترصد دوي إطلاق النار في شوارع العاصمة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

https://sarabic.ae/20250512/ليبيا-مقتل-رئيس-جهاز-دعم-الاستقرار-إثر-اشتباكات-مسلحة-في-طرابلس-1100455690.html

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