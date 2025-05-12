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إفراغ مطار "معيتيقة" من الطائرات مع تصاعد الاشتباكات في طرابلس - عاجل
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ليبيا... مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار إثر اشتباكات مسلحة في طرابلس
ليبيا... مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار إثر اشتباكات مسلحة في طرابلس
سبوتنيك عربي
لقي رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة طرابلس الليبية، عبد الغني الككلي، مصرعه، اليوم الاثنين، داخل أحد مقرات التشكيلات المسلحة، إثر اشتباكات مسلحة شهدتها... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T20:18+0000
2025-05-12T20:36+0000
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وأفادت مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك" بمقتل الككلي، قبل نحو ساعة، خلال مواجهات مسلحة اندلعت جنوبي العاصمة طرابلس.وذكرت المصادر أن الككلي توجه إلى مقر اللواء "444 قتال" لإجراء محادثات تهدف إلى احتواء التوتر الأمني المتصاعد في المدينة، إلا أن خلافًا نشب بين الطرفين سرعان ما تطور إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتله وإصابة عدد من الأفراد.وتشهد بلدية أبوسليم، التي تحتضن المقار الرسمية لجهاز دعم الاستقرار، اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الحادثة، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.من جهتها، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، فيما عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، محذرة من تدهور خطير في الوضع الأمني داخل العاصمة.يذكر أن العاصمة الليبية تشهد منذ يومين تصاعدًا خطيرًا في التوترات العسكرية، على وقع تحشيدات كبيرة نفذتها فصائل مسلحة تتنازع النفوذ والسيطرة، وقد رُصدت مظاهر تأهب أمني مكثف وانتشار آليات قتالية في عدة مناطق حيوية من المدينة، ما أثار قلق السكان ورفع منسوب المخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة.يعكس هذا المشهد استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة مركزية موحدة، حيث لا تزال الفصائل المسلحة تُحكم قبضتها على مفاصل العاصمة، مما يهدد الحياة المدنية ويقوّض فرص الاستقرار، ويعيد إلى الواجهة أسئلة مُلحة حول مستقبل العملية السياسية والأمنية في البلاد.وفي ذات الوقت أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية وتصاعد التوترات الأمنية في طرابلس والمنطقة الغربية، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد فورًا لتجنب اندلاع مواجهات تهدد حياة المدنيين.
https://sarabic.ae/20250512/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التوترات-العسكرية-في-طرابلس-1100432264.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

ليبيا... مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار إثر اشتباكات مسلحة في طرابلس

20:18 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 20:36 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
لقي رئيس جهاز دعم الاستقرار في مدينة طرابلس الليبية، عبد الغني الككلي، مصرعه، اليوم الاثنين، داخل أحد مقرات التشكيلات المسلحة، إثر اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة.
وأفادت مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك" بمقتل الككلي، قبل نحو ساعة، خلال مواجهات مسلحة اندلعت جنوبي العاصمة طرابلس.
وذكرت المصادر أن الككلي توجه إلى مقر اللواء "444 قتال" لإجراء محادثات تهدف إلى احتواء التوتر الأمني المتصاعد في المدينة، إلا أن خلافًا نشب بين الطرفين سرعان ما تطور إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتله وإصابة عدد من الأفراد.
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس
10:14 GMT
وتشهد بلدية أبوسليم، التي تحتضن المقار الرسمية لجهاز دعم الاستقرار، اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الحادثة، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المواطنين إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حفاظًا على سلامتهم، فيما عبّرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، محذرة من تدهور خطير في الوضع الأمني داخل العاصمة.
يذكر أن العاصمة الليبية تشهد منذ يومين تصاعدًا خطيرًا في التوترات العسكرية، على وقع تحشيدات كبيرة نفذتها فصائل مسلحة تتنازع النفوذ والسيطرة، وقد رُصدت مظاهر تأهب أمني مكثف وانتشار آليات قتالية في عدة مناطق حيوية من المدينة، ما أثار قلق السكان ورفع منسوب المخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الجمود السياسي في ليبيا... صراع الصلاحيات وفشل المسارات
4 مايو, 10:35 GMT
يعكس هذا المشهد استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة مركزية موحدة، حيث لا تزال الفصائل المسلحة تُحكم قبضتها على مفاصل العاصمة، مما يهدد الحياة المدنية ويقوّض فرص الاستقرار، ويعيد إلى الواجهة أسئلة مُلحة حول مستقبل العملية السياسية والأمنية في البلاد.
وفي ذات الوقت أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية وتصاعد التوترات الأمنية في طرابلس والمنطقة الغربية، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد فورًا لتجنب اندلاع مواجهات تهدد حياة المدنيين.
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