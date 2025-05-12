https://sarabic.ae/20250512/صراعات-النفوذ-تعود-إلى-الواجهة-في-طرابلس-وسط-تحذيرات-أممية-1100448311.html

صراعات النفوذ تعود إلى الواجهة في طرابلس وسط تحذيرات أممية

صراعات النفوذ تعود إلى الواجهة في طرابلس وسط تحذيرات أممية

سبوتنيك عربي

تشهد العاصمة الليبية منذ يومين تصاعدًا خطيرًا في التوترات العسكرية، على وقع تحشيدات كبيرة نفذتها فصائل مسلحة تتنازع النفوذ والسيطرة، وقد رُصدت مظاهر تأهب أمني... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T16:26+0000

2025-05-12T16:26+0000

2025-05-12T16:26+0000

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ويعكس هذا المشهد استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة مركزية موحدة، حيث لا تزال الفصائل المسلحة تُحكم قبضتها على مفاصل العاصمة، مما يهدد الحياة المدنية ويقوّض فرص الاستقرار، ويعيد إلى الواجهة أسئلة مُلحة حول مستقبل العملية السياسية والأمنية في البلاد.وفي ذات الوقت أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية وتصاعد التوترات الأمنية في طرابلس والمنطقة الغربية، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد فورًا لتجنب اندلاع مواجهات تهدد حياة المدنيين.ليس جديداقال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن الحديث عن الأزمة الليبية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التشكيلات المسلحة التي ظهرت بعد عام 2011، موضحًا أن جذور الأزمة تعود إلى مرحلة ما بعد التحرير، عندما حاول المكتب التنفيذي ضم كافة التشكيلات تحت سلطة الدولة، لكنه قوبل برفض قاطع، لتبدأ بعدها مرحلة سيطرة المجموعات المسلحة على المشهد بشكل متزايد.وأضاف احميد أن ما حدث في ليبيا هو نتيجة تدخل أجنبي يسعى لإبقاء البلاد في حالة من الفوضى، وهو سيناريو تكرر في عدة دول، ورغم كل التوصيات والنداءات الدولية بضرورة جمع السلاح من هذه الفصائل، لم تُتخذ خطوات جادة على الأرض.وشدد على أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تتحمل مسؤولية كبيرة في استمرار الفوضى، وانتشار السلاح خارج شرعية الدولة، مشيرًا إلى أن مرحلة 2014 شهدت تصاعدًا خطيرًا في أعمال الترهيب نتيجة صراعات التشكيلات المسلحة.وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تفكيك هذه التشكيلات، بل اعتمدت عليها ومنحتها الشرعية والدعم، مما يعكس خللًا بنيويًا في العملية السياسية، وإهمالًا واضحًا لمتطلبات الاستقرار.واستدرك قائلًا إن شرق البلاد شهد بداية جادة لإعادة بناء الجيش الوطني، من خلال مواجهة الجماعات المسلحة والإرهابية، في حين ظلت التشكيلات تسيطر على العاصمة والمناطق الغربية.وفي تعليقه على "التحشيدات الأخيرة"، قال احميد إن ما يحدث ليس جديدًا، بل هو استمرار لصراعات اعتاد عليها الليبيون، وآخرها التوتر القائم بين قوة دعم الاستقرار وتشكيلات مسلحة من مصراتة.وأضاف أن "حكومة الوحدة الوطنية تعتمد على هذه التشكيلات، ما يجعلها طرفًا في الأزمة لا وسيطًا لحلها".وأكد إن إطلاق بيانات التهدئة وحدها لا يكفي، مؤكدًا أن استمرار هذه الفوضى وانتشار السلاح يعوق أي تقدم نحو حل سياسي أو إجراء انتخابات، داعيًا إلى ضرورة حل التشكيلات المسلحة ومحاسبة من يخالف القانون، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لأي تسوية مستدامة.ترقب مستمرقال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن "التحشيدات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، جاءت في معظمها من خارج المدينة، تهدف في جوهرها إلى السيطرة على المؤسسات الحيوية ومراكز النفوذ داخل العاصمة".وأوضح الشاعري في حديثه لـ"سبوتنيك" أن مظاهر هذه التحركات لا تزال محدودة الانتشار، حيث تتركز في بعض المواقع فقط، فيما تبدو الحركة اليومية في المدينة طبيعية إلى حد كبير، رغم حالة الترقب والقلق التي تسيطر على السكان.وأشار الشاعري إلى أن الوضع الراهن يشهد حالة من الحذر الشديد، في ظل مخاوف حقيقية من اندلاع اشتباكات مسلحة قد تجر العاصمة إلى جولة جديدة من العنف.وأضاف أن هناك جهود وساطة مكثفة تقودها أطراف محلية ودولية لاحتواء التوتر، من بينها تحركات رسمية تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي حذّرت مؤخرًا من خطورة الانجرار نحو صراع مسلح يهدد حياة المدنيين ويقوّض الاستقرار الهش في البلاد.وأكد الشاعري أن بعض الأطراف المحلية المحايدة بدأت بالفعل في إطلاق مبادرات لتهدئة الأوضاع والحد من التصعيد، في محاولة للحفاظ على السلم الأهلي داخل العاصمة.ولفت إلى أن "هذه التحشيدات، رغم محدودية انتشارها الظاهري، تُشكّل ضغطًا كبيرًا على السلطة الحاكمة، وقد تؤثر سلبًا على مسار العملية السياسية المرتقبة، فضلًا عن تأثيرها المباشر على حياة المواطنين، الذين يعيشون وسط مخاوف دائمة من تجدد الصراع المسلح في محيطهم المدني".

https://sarabic.ae/20250512/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التوترات-العسكرية-في-طرابلس-1100432264.html

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