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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس
سبوتنيك عربي
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد وتيرة التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس والمنطقة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T10:14+0000
2025-05-12T10:14+0000
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وحذّرت البعثة، في بيان وصل لـ"سبوتنيك"، نسخة منه اليوم الاثنين، من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه التطورات على الاستقرار الهش في البلاد".وأكدت البعثة أنها تتابع عن كثب هذه التطورات، داعية جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل والامتناع عن أي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة تهدد حياة المدنيين وتنسف الجهود المبذولة نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة".وشددت البعثة على أهمية اللجوء إلى الحوار البنّاء كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات، معربة عن دعمها الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام، بما في ذلك تلك، التي يقودها وجهاء القبائل والأعيان والقيادات الاجتماعية، والذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز السلم الأهلي واحتواء الأزمات.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين عناصر من "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20250425/ليبيا-اشتباكات-مسلحة-في-طرابلس-بين-أجهزة-أمنية-متنافسة-1099900164.html
https://sarabic.ae/20250501/ليبيا-وزارة-الدفاع-بـحكومة-الدبيبة-تستعد-لتدريب-سلام-أفريقيا-3-في-الجزائر-1100063946.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس

10:14 GMT 12.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمقر البعثة الأممية في ليبيا
مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد وتيرة التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام.
وحذّرت البعثة، في بيان وصل لـ"سبوتنيك"، نسخة منه اليوم الاثنين، من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه التطورات على الاستقرار الهش في البلاد".
وأكدت البعثة أنها تتابع عن كثب هذه التطورات، داعية جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل والامتناع عن أي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة تهدد حياة المدنيين وتنسف الجهود المبذولة نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة".
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
ليبيا... اشتباكات مسلحة في طرابلس بين أجهزة أمنية "متنافسة"
25 أبريل, 18:16 GMT
وشددت البعثة على أهمية اللجوء إلى الحوار البنّاء كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات، معربة عن دعمها الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام، بما في ذلك تلك، التي يقودها وجهاء القبائل والأعيان والقيادات الاجتماعية، والذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز السلم الأهلي واحتواء الأزمات.
كما جدّدت البعثة تأكيدها على أن "حماية المدنيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الأطراف"، داعية إلى الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
ليبيا... وزارة الدفاع بـ"حكومة الدبيبة" تستعد لتدريب "سلام أفريقيا 3" في الجزائر
1 مايو, 06:42 GMT
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين عناصر من "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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