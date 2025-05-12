https://sarabic.ae/20250512/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التوترات-العسكرية-في-طرابلس-1100432264.html

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات العسكرية في طرابلس

سبوتنيك عربي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد وتيرة التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس والمنطقة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T10:14+0000

2025-05-12T10:14+0000

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وحذّرت البعثة، في بيان وصل لـ"سبوتنيك"، نسخة منه اليوم الاثنين، من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه التطورات على الاستقرار الهش في البلاد".وأكدت البعثة أنها تتابع عن كثب هذه التطورات، داعية جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل والامتناع عن أي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة تهدد حياة المدنيين وتنسف الجهود المبذولة نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة".وشددت البعثة على أهمية اللجوء إلى الحوار البنّاء كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات، معربة عن دعمها الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام، بما في ذلك تلك، التي يقودها وجهاء القبائل والأعيان والقيادات الاجتماعية، والذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز السلم الأهلي واحتواء الأزمات.وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين عناصر من "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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