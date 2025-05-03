https://sarabic.ae/20250503/ردا-على-مراسيم-الرئاسي-رئيس-النواب-الليبي-يدعو-إلى-تشكيل-حكومة-موحدة-ويحذر-من-تعدد-المسارات-1100130892.html

ردا على مراسيم "الرئاسي".. رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة ويحذر من تعدد المسارات

ردا على مراسيم "الرئاسي".. رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة ويحذر من تعدد المسارات

سبوتنيك عربي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة، وذلك ردا على مراسيم المجلس الرئاسي في البلاد. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T14:05+0000

2025-05-03T14:05+0000

2025-05-03T14:04+0000

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ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، عن عقيلة صالح أن الليبيين في حاجة إلى توفير الغذاء والدواء والكهرباء والتعليم والمرتبات أولا، وهذا هو عمل السلطة التنفيذية.وقال صالح إن "تشكيل حكومة جديدة موحدة لا علاقة له بإجراء الانتخابات، وطالما هناك دعوات إلى تنظيم انتخابات برلمانية، بالضرورة هناك إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية بالتزامن في يوم واحد.واتهم صالح المجلس الرئاسي بـ"التغول" على السلطة التشريعية والانحياز إلى مسار التعطيل، مجددا رفضه لإصدار الرئاسي مراسيم بقوانين وداعيا إلى تشكيل سلطة جديدة في أقرب وقت ممكن.وتابع رئيس النواب الليبي أنه "لم يعد أمامنا مسارات متعددة ولا جملة من الحلول وتجربتنا مع تعدد المسارات وطاولات الحوار فاشلة لم تحقق آمال الليبيين بداية من الصخيرات وانتهاء بجنيف التي أفضت إلى إطالة الأزمات وزيادة حدة الانقسام وتعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفساد المالي والإداري".واستطرد صالح عقيلة: "لا يجوز للمجلس الرئاسي إصدار مراسيم بقوانين. مع العلم أنه حتى في الدول المستقرة رئيس الدولة المنتخب لا يملك إصدار قوانين بمراسيم إلا إذا أعطاه الدستور هذه الصلاحية وفي حالة ظروف طارئة وغياب السلطة التشريعية وعند عودتها يعرض عليها لإقراره أو إلغائه".من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وحذّرت من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى "الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد".

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