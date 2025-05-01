https://sarabic.ae/20250501/برلماني-ليبي-رئيس-المجلس-الرئاسي-ليس-منتخبا-ولا-يحق-له-التدخل-في-التشريعات-1100090932.html
برلماني ليبي: رئيس المجلس الرئاسي ليس منتخبا ولا يحق له التدخل في التشريعات
برلماني ليبي: رئيس المجلس الرئاسي ليس منتخبا ولا يحق له التدخل في التشريعات
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اليوم الخميس، بأن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سبق وأن حاول التدخل في ملفات لا تدخل ضمن اختصاصاته، وقد... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T16:43+0000
2025-05-01T16:43+0000
2025-05-01T16:43+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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وأضاف التكبالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن يبدو اليوم وكأن المنفي أدرك تسارع وتيرة الأحداث، وأنه بات معزولا، في وقت تتحرك فيه الأمم المتحدة من جهة لتغيير المشهد السياسي، ومن جهة أخرى تعمل أمريكا بخطوات متقدمة لإعداد رئيس جديد".وأردف التكبالي أن "تحركات المنفي لا تعدو كونها مناورات تهدف إلى إثبات حضوره في المشهد، لكنه يجب أن يدرك أن تصريحاته لا تعكس الواقع، وأن المحكمة الدستورية لا تندرج ضمن صلاحياته، كما أن إصدار أي قرارات تشريعية ليس من مهامه".وشدد التكبالي على ضرورة أن "يلتزم المنفي بحدود صلاحياته، وألا يتدخل في عمل السلطة التشريعية التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه".وجاءت تصريحات عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بعد تحركات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وإصداره قرارا باسم "المرسوم 1"، يقضي بوقف العمل بقانون البرلمان 5 لعام 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى "الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد".
https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
برلماني ليبي: رئيس المجلس الرئاسي ليس منتخبا ولا يحق له التدخل في التشريعات
حصري
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اليوم الخميس، بأن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سبق وأن حاول التدخل في ملفات لا تدخل ضمن اختصاصاته، وقد نبّهنا إلى ذلك في وقت سابق"، على حد قوله.
وأضاف التكبالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن يبدو اليوم وكأن المنفي أدرك تسارع وتيرة الأحداث، وأنه بات معزولا، في وقت تتحرك فيه الأمم المتحدة من جهة لتغيير المشهد السياسي، ومن جهة أخرى تعمل أمريكا بخطوات متقدمة لإعداد رئيس جديد".
وأردف التكبالي أن "تحركات المنفي لا تعدو كونها مناورات تهدف إلى إثبات حضوره في المشهد، لكنه يجب أن يدرك أن تصريحاته لا تعكس الواقع، وأن المحكمة الدستورية لا تندرج ضمن صلاحياته، كما أن إصدار أي قرارات تشريعية ليس من مهامه".
وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن "المنفي ليس رئيسا منتخبا، بل شخصية تم التوافق عليها ضمن إطار اتفاق سياسي، وبالتالي فإن اتخاذه لأي قرار بشكل منفرد أمر غير سليم، إلا إذا تم بالتشاور مع بقية الأطراف، هذا إن كان له قرار أساسا"، بحسب قوله.
وشدد التكبالي على ضرورة أن "يلتزم المنفي بحدود صلاحياته، وألا يتدخل في عمل السلطة التشريعية التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه".
وجاءت تصريحات عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بعد تحركات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وإصداره قرارا باسم "المرسوم 1"، يقضي بوقف العمل بقانون البرلمان 5 لعام 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وحذّرت من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى "الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد".