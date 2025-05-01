https://sarabic.ae/20250501/برلماني-ليبي-رئيس-المجلس-الرئاسي-ليس-منتخبا-ولا-يحق-له-التدخل-في-التشريعات-1100090932.html

برلماني ليبي: رئيس المجلس الرئاسي ليس منتخبا ولا يحق له التدخل في التشريعات

برلماني ليبي: رئيس المجلس الرئاسي ليس منتخبا ولا يحق له التدخل في التشريعات

سبوتنيك عربي

صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اليوم الخميس، بأن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سبق وأن حاول التدخل في ملفات لا تدخل ضمن اختصاصاته، وقد... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T16:43+0000

2025-05-01T16:43+0000

2025-05-01T16:43+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

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وأضاف التكبالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لكن يبدو اليوم وكأن المنفي أدرك تسارع وتيرة الأحداث، وأنه بات معزولا، في وقت تتحرك فيه الأمم المتحدة من جهة لتغيير المشهد السياسي، ومن جهة أخرى تعمل أمريكا بخطوات متقدمة لإعداد رئيس جديد".وأردف التكبالي أن "تحركات المنفي لا تعدو كونها مناورات تهدف إلى إثبات حضوره في المشهد، لكنه يجب أن يدرك أن تصريحاته لا تعكس الواقع، وأن المحكمة الدستورية لا تندرج ضمن صلاحياته، كما أن إصدار أي قرارات تشريعية ليس من مهامه".وشدد التكبالي على ضرورة أن "يلتزم المنفي بحدود صلاحياته، وألا يتدخل في عمل السلطة التشريعية التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه".وجاءت تصريحات عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بعد تحركات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وإصداره قرارا باسم "المرسوم 1"، يقضي بوقف العمل بقانون البرلمان 5 لعام 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى "الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد".

https://sarabic.ae/20250202/السفير-الروسي-لدى-طرابلس-يبحث-والمنفي-دعم-مسار-التسوية-السياسية-في-ليبيا-وملف-هانيبال-القذافي-1097408250.html

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حصري, أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي