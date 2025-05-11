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الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
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محللون: لقاء بوتين وحفتر ناقش ملفات استراتيجية وتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي
محللون: لقاء بوتين وحفتر ناقش ملفات استراتيجية وتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي
سبوتنيك عربي
في زيارة حملت أبعادا استراتيجية، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة موسكو، وجاء اللقاء وسط... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T08:36+0000
2025-05-11T08:36+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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تنسيق هامقال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد: إن "اللقاء الذي جمع حفتر بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين يعكس بوضوح دعما سياسيا ومعنويا كبيرا من موسكو لشخص حفتر ولدوره الفاعل في المشهد الليبي"، مؤكدا أن "اللقاء لم يكن بروتوكوليا فقط، بل مثل خطوة استراتيجية تؤكد أن روسيا تعتبر حفتر شريكا أساسيا، خاصة في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب".وأضاف امطيريد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدعم الروسي لا يقتصر على التصريحات أو الصور الرسمية، بل يمتد إلى تنسيق عسكري ومواقف سياسية تعزز من شرعية حفتر كقائد للقوات المسلحة في جزء واسع من البلاد". وأشار إلى أن "الرئيس بوتين كان واضحا في إشادته بدور حفتر وجهوده في فرض الأمن ومحاربة الفوضى، وهي رسائل لها تأثير كبير داخليا وخارجيا".وأكد محمد امطيريد أن "الدعم الروسي يعزز من موقف القيادة العامة للقوات المسلحة أمام خصومها، ويمنحها دفعة معنوية وشعبية في المناطق التي تسيطر عليها"، مشددا على أن "استقبال بوتين لقائد الجيش الليبي ليس مجرد حدث عابر، بل يحمل رمزية كبيرة في سياق التوازنات الدولية المتعلقة بالملف الليبي".وختم بالقول إن "هذا اللقاء يعد خطوة متقدمة نحو بناء شراكة روسية ليبية واضحة المعالم، يقودها حفتر من موقع القوة والثبات، ويعكس استمرار الاعتراف الدولي بدوره وتأثيره في مستقبل ليبيا".علاقات متينةمن ناحيته، يرى المحلل السياسي الليبي، نصر الله السعيطي، أن "المشهد الليبي يشهد تطورات متسارعة على الصعيدين السياسي والأمني، وسط تصاعد التدخلات الدولية، خاصة من الجانب الأمريكي، الذي يسعى بحسب وصفه إلى فرض حلول جزئية وإرباك المشهد عبر تحركات المجلس الرئاسي وطرحه بعض المراسيم الرئاسية المثيرة للجدل".وأشار السعيطي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك نوعا من التوافق محليا ودوليا حول عدد من الملفات الأساسية، أبرزها تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات السيادية"، موضحا أن "هذا التوافق لا يمكن فصله عن التفاهمات الروسية - الأمريكية الجارية خلف الكواليس".ولفت السعيطي إلى أن "اهتمام روسيا المتزايد بليبيا ينبع من إدراكها للدور الجيوسياسي الذي يمكن أن تلعبه ليبيا، باعتبارها بوابة استراتيجية نحو أفريقيا، وهو ما يعد، من وجهة النظر الروسية، مكسبا مهما على المستوى الإقليمي والدولي".وشدد السعيطي على أن "استقبال الرئيس، فلاديمير بوتين، للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، يحمل دلالات سياسية عميقة، ويعد بمثابة اعتراف بشرعيته كقائد عسكري يمثل المؤسسة المنبثقة عن مجلس النواب، في مقابل تجاهل بعض الدول، وعلى رأسها أمريكا لهذه الحقيقة".وأكد أن "مراسم الاستقبال والبروتوكول الذي رافق زيارة خليفة حفتر إلى موسكو ينبئان بتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات العسكرية، عبر برامج تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية الليبية، بما يخدم مصلحة الطرفين".وأكد أن "هذه الزيارة تحمل أيضا رسالة دعم وطمأنة من روسيا إلى القيادة العامة للجيش الليبي، في ظل التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشددا أن "موسكو ترى في دعم استقرار ليبيا جزءا من رؤيتها الاستراتيجية في المنطقة".تعاون استراتيجيفيما قال المحلل السياسي الليبي، عبد الله الديباني بأن "اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشير خليفة حفتر، في الكرملين، تناول عدة ملفات استراتيجية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين روسيا وليبيا، لا سيما في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية".وفي الشق الاقتصادي، أشار الديباني إلى أن "الجانبين ناقشا فرص الاستثمار الروسي في مجالات الطاقة والبنية التحتية في ليبيا، في إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين".وأضاف أن "روسيا أبدت استعدادها للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية عبر المسار السياسي، مؤكدة أهمية الحل السياسي كمدخل لاستقرار البلاد".وفي سياق الحديث عن الدلالات السياسية لهذا اللقاء، أكد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الديباني، أن "الاجتماع يعكس مسعى روسيا لتعزيز نفوذها في ليبيا، في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة"، لافتا إلى أن "دعم موسكو للمشير حفتر يأتي في إطار حرصها على تأمين مصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا".
https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يلتقي-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-خليفة-حفتر-1100385362.html
https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

محللون: لقاء بوتين وحفتر ناقش ملفات استراتيجية وتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي

08:36 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Gavriil Grigorovالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يلتقيان في الكرملين في موسكو، روسيا، 10 مايو/ أيار 2025
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يلتقيان في الكرملين في موسكو، روسيا، 10 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Gavriil Grigorov
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حصري
في زيارة حملت أبعادا استراتيجية، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة موسكو، وجاء اللقاء وسط تصاعد الحراك الدبلوماسي حول الأزمة الليبية، ومحاولات دولية لإعادة تفعيل مسار التسوية السياسية.
تنسيق هام
قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد: إن "اللقاء الذي جمع حفتر بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين يعكس بوضوح دعما سياسيا ومعنويا كبيرا من موسكو لشخص حفتر ولدوره الفاعل في المشهد الليبي"، مؤكدا أن "اللقاء لم يكن بروتوكوليا فقط، بل مثل خطوة استراتيجية تؤكد أن روسيا تعتبر حفتر شريكا أساسيا، خاصة في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب".
وأضاف امطيريد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدعم الروسي لا يقتصر على التصريحات أو الصور الرسمية، بل يمتد إلى تنسيق عسكري ومواقف سياسية تعزز من شرعية حفتر كقائد للقوات المسلحة في جزء واسع من البلاد".
وأشار إلى أن "الرئيس بوتين كان واضحا في إشادته بدور حفتر وجهوده في فرض الأمن ومحاربة الفوضى، وهي رسائل لها تأثير كبير داخليا وخارجيا".
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "هذا النوع من اللقاءات يعزز من مكانة حفتر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويوسع من قدرته على المناورة السياسية والتفاوض، خاصة في ظل الانسداد السياسي الحاصل والصراع المستمر على الشرعية في ليبيا، كما أن اللقاء يبعث برسائل مباشرة إلى القوى الدولية المؤثرة، مفادها أن للمشير حفتر حلفاء قادرين على التأثير في موازين القوى إذا اقتضت الضرورة".
وأكد محمد امطيريد أن "الدعم الروسي يعزز من موقف القيادة العامة للقوات المسلحة أمام خصومها، ويمنحها دفعة معنوية وشعبية في المناطق التي تسيطر عليها"، مشددا على أن "استقبال بوتين لقائد الجيش الليبي ليس مجرد حدث عابر، بل يحمل رمزية كبيرة في سياق التوازنات الدولية المتعلقة بالملف الليبي".
وختم بالقول إن "هذا اللقاء يعد خطوة متقدمة نحو بناء شراكة روسية ليبية واضحة المعالم، يقودها حفتر من موقع القوة والثبات، ويعكس استمرار الاعتراف الدولي بدوره وتأثيره في مستقبل ليبيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الكرملين: بوتين يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
أمس, 18:53 GMT
علاقات متينة
من ناحيته، يرى المحلل السياسي الليبي، نصر الله السعيطي، أن "المشهد الليبي يشهد تطورات متسارعة على الصعيدين السياسي والأمني، وسط تصاعد التدخلات الدولية، خاصة من الجانب الأمريكي، الذي يسعى بحسب وصفه إلى فرض حلول جزئية وإرباك المشهد عبر تحركات المجلس الرئاسي وطرحه بعض المراسيم الرئاسية المثيرة للجدل".
وأشار السعيطي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك نوعا من التوافق محليا ودوليا حول عدد من الملفات الأساسية، أبرزها تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات السيادية"، موضحا أن "هذا التوافق لا يمكن فصله عن التفاهمات الروسية - الأمريكية الجارية خلف الكواليس".
وأضاف أن "من أبرز الملفات التي نوقشت خلال اللقاءات الروسية ما يتعلق بالوضع العسكري والأمني، في ظل الضغوط التي تمارسها أمريكا لسحب البساط من روسيا، ومحاولة فرض نفسها كقوة مهيمنة في المنطقة، وشملت المناقشات أيضا ملفات تتعلق بالتدريب والتسليح، إلى جانب ملفات اقتصادية وسياسية تهدف للوصول إلى حلول تسهم في استقرار ليبيا".
ولفت السعيطي إلى أن "اهتمام روسيا المتزايد بليبيا ينبع من إدراكها للدور الجيوسياسي الذي يمكن أن تلعبه ليبيا، باعتبارها بوابة استراتيجية نحو أفريقيا، وهو ما يعد، من وجهة النظر الروسية، مكسبا مهما على المستوى الإقليمي والدولي".
وشدد السعيطي على أن "استقبال الرئيس، فلاديمير بوتين، للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، يحمل دلالات سياسية عميقة، ويعد بمثابة اعتراف بشرعيته كقائد عسكري يمثل المؤسسة المنبثقة عن مجلس النواب، في مقابل تجاهل بعض الدول، وعلى رأسها أمريكا لهذه الحقيقة".
وأكد أن "مراسم الاستقبال والبروتوكول الذي رافق زيارة خليفة حفتر إلى موسكو ينبئان بتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات العسكرية، عبر برامج تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية الليبية، بما يخدم مصلحة الطرفين".
وأكد أن "هذه الزيارة تحمل أيضا رسالة دعم وطمأنة من روسيا إلى القيادة العامة للجيش الليبي، في ظل التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشددا أن "موسكو ترى في دعم استقرار ليبيا جزءا من رؤيتها الاستراتيجية في المنطقة".
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
تعاون استراتيجي
فيما قال المحلل السياسي الليبي، عبد الله الديباني بأن "اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشير خليفة حفتر، في الكرملين، تناول عدة ملفات استراتيجية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين روسيا وليبيا، لا سيما في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية".
وأوضح الديباني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المحادثات تمحورت حول تعزيز التعاون العسكري بين موسكو والقيادة العامة للجيش الليبي، إذ تم بحث إمكانية توريد معدات عسكرية روسية متطورة، من ضمنها أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة، إضافة إلى تدريب الضباط الليبيين في الأكاديميات العسكرية الروسية، كما تمت مناقشة إمكانية تحديث منظومة تسليح الجيش الليبي، وبناء ورش لصيانة المعدات العسكرية وتدريب القوات على استخدامها".
وفي الشق الاقتصادي، أشار الديباني إلى أن "الجانبين ناقشا فرص الاستثمار الروسي في مجالات الطاقة والبنية التحتية في ليبيا، في إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأضاف أن "روسيا أبدت استعدادها للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية عبر المسار السياسي، مؤكدة أهمية الحل السياسي كمدخل لاستقرار البلاد".
وفي سياق الحديث عن الدلالات السياسية لهذا اللقاء، أكد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الديباني، أن "الاجتماع يعكس مسعى روسيا لتعزيز نفوذها في ليبيا، في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة"، لافتا إلى أن "دعم موسكو للمشير حفتر يأتي في إطار حرصها على تأمين مصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا".
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