https://sarabic.ae/20250510/قائد-الجيش-الوطني-الليبي-يبحث-تعزيز-التعاون-العسكري-مع-وزير-الدفاع-الروسي-1100381724.html
قائد الجيش الوطني الليبي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي
قائد الجيش الوطني الليبي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي
سبوتنيك عربي
ناقش قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T16:12+0000
2025-05-10T16:12+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان له، مساء اليوم السبت، بأن "خلال اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من القضايا".وأكد البيان أن أندريه بيلاوسوف أعرب عن تقديره لدور المشير خليفة حفتر في ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعمه المتواصل للاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي.من جانبه، جدد بيلاوسوف وزير الدفاع الروسي "رغبة روسيا في تطوير شراكة استراتيجية بين الدولتين بما يخدم مصالح الجانبين".وفي السياق نفسه، التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو، خلال زيارته في الثاني من الشهر الجاري.وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد المسؤول الروسي بدور القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.
https://sarabic.ae/20250214/روسيا-ترد-على-مزاعم-شن-قواتها-الجوية-ضربات-في-ليبيا-1097777941.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
قائد الجيش الوطني الليبي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي
16:12 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 16:36 GMT 10.05.2025)
ناقش قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
بيروت - سبوتنيك
. وأفاد المكتب الصحفي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان له، مساء اليوم السبت، بأن "خلال اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من القضايا".
وأكد البيان أن أندريه بيلاوسوف
أعرب عن تقديره لدور المشير خليفة حفتر في ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعمه المتواصل للاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي.
من جانبه، جدد بيلاوسوف وزير الدفاع الروسي "رغبة روسيا في تطوير شراكة استراتيجية بين الدولتين بما يخدم مصالح الجانبين".
وفي السياق نفسه، التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو، خلال زيارته في الثاني من الشهر الجاري.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه.
وناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد المسؤول الروسي بدور القوات المسلحة
الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.
ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية
، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.