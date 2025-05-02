https://sarabic.ae/20250502/رئيس-أركان-الوحدات-الأمنية-الليبية-يلتقي-نائب-وزير-الدفاع-الروسي-في-موسكو-1100112918.html
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
سبوتنيك عربي
التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T16:44+0000
2025-05-02T16:44+0000
2025-05-02T16:44+0000
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وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
حصري
التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه.
وناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد المسؤول الروسي بدور القوات المسلحة
الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.
ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية
، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.