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رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
سبوتنيك عربي
التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T16:44+0000
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وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن

رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو

16:44 GMT 02.05.2025
© Photo / libyan Armyرئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Photo / libyan Army
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التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.
© Photo / libyan Armyرئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في موسكو
© Photo / libyan Army
وناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد المسؤول الروسي بدور القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.
ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.
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