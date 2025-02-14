https://sarabic.ae/20250214/روسيا-ترد-على-مزاعم-شن-قواتها-الجوية-ضربات-في-ليبيا-1097777941.html
روسيا ترد على مزاعم شن قواتها الجوية ضربات في ليبيا
روسيا ترد على مزاعم شن قواتها الجوية ضربات في ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدرت السفارة الروسية في ليبيا، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول وجود طيران عسكري روسي أو طيارين عسكريين روس داخل ليبيا. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T13:47+0000
2025-02-14T13:47+0000
2025-02-14T13:47+0000
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وأكدت السفارة الروسية في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.كما أكدت السفارة الروسية على التزامها بمواصلة دعم الاستقرار في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب نشر الأخبار المغلوطة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا ترد على مزاعم شن قواتها الجوية ضربات في ليبيا
أصدرت السفارة الروسية في ليبيا، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول وجود طيران عسكري روسي أو طيارين عسكريين روس داخل ليبيا.
وأكدت السفارة الروسية في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وشددت السفارة على أن بعض الجهات تحاول تضليل الرأي العام الليبي من خلال نشر معلومات ملفقة تتعلق بروسيا، داعية إلى عدم الانجرار وراء هذه المزاعم التي تخدم أجندات خارجية غير صديقة لليبيا.
كما أكدت السفارة الروسية على التزامها بمواصلة دعم الاستقرار في ليبيا
وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب نشر الأخبار المغلوطة.