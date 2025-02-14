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روسيا ترد على مزاعم شن قواتها الجوية ضربات في ليبيا
روسيا ترد على مزاعم شن قواتها الجوية ضربات في ليبيا
سبوتنيك عربي
أصدرت السفارة الروسية في ليبيا، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول وجود طيران عسكري روسي أو طيارين عسكريين روس داخل ليبيا. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأكدت السفارة الروسية في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.كما أكدت السفارة الروسية على التزامها بمواصلة دعم الاستقرار في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب نشر الأخبار المغلوطة.
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار

روسيا ترد على مزاعم شن قواتها الجوية ضربات في ليبيا

13:47 GMT 14.02.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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أصدرت السفارة الروسية في ليبيا، اليوم الجمعة، بيانا رسميا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول وجود طيران عسكري روسي أو طيارين عسكريين روس داخل ليبيا.
وأكدت السفارة الروسية في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وشددت السفارة على أن بعض الجهات تحاول تضليل الرأي العام الليبي من خلال نشر معلومات ملفقة تتعلق بروسيا، داعية إلى عدم الانجرار وراء هذه المزاعم التي تخدم أجندات خارجية غير صديقة لليبيا.
كما أكدت السفارة الروسية على التزامها بمواصلة دعم الاستقرار في ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب نشر الأخبار المغلوطة.
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