https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يلتقي-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-خليفة-حفتر-1100385362.html
الكرملين: بوتين يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
الكرملين: بوتين يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
سبوتنيك عربي
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T18:53+0000
2025-05-10T18:53+0000
2025-05-10T18:53+0000
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100385455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b02a4f2097ee227501a00adf39645fd.jpg
وأضاف البيان: "التقى الرئيس بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر".وأفاد المكتب الصحفي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان له، مساء اليوم السبت، بأن "خلال اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من القضايا".من جانبه، جدد بيلاوسوف وزير الدفاع الروسي "رغبة روسيا في تطوير شراكة استراتيجية بين الدولتين بما يخدم مصالح الجانبين".
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-ستواصل-تقديم-المساعدة-لبوركينا-فاسو-في-مكافحة-الجماعات-الإرهابية-في-البلاد-1100382906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100385455_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_929291b8cf82408c33dc229a67f22816.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الكرملين: بوتين يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
وأضاف البيان: "التقى الرئيس بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر".
وناقش قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وأفاد المكتب الصحفي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان له، مساء اليوم السبت، بأن "خلال اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من القضايا".
وأكد البيان أن أندريه بيلاوسوف
أعرب عن تقديره لدور المشير خليفة حفتر في ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعمه المتواصل للاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي.
من جانبه، جدد بيلاوسوف وزير الدفاع الروسي "رغبة روسيا في تطوير شراكة استراتيجية بين الدولتين بما يخدم مصالح الجانبين".