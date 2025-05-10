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بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد
بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T16:50+0000
2025-05-10T17:24+0000
روسيا
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بوركينا فاسو
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وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: "سنواصل مساعدة الجمهورية على استعادة القانون والنظام الدستوري، وسنساعد في قمع الجماعات المتطرفة التي لا تزال موجودة في بعض مناطق بوركينا فاسو".وقال بوتين: "زيارتكم الحالية لروسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر تحمل دلالة رمزية بالغة، وتعكس طبيعة العلاقات الروسية البوركينية الودية".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حجم التبادل التجاري الحالي بين روسيا الاتحادية وبوركينا فاسو بأنه متواضع، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة نمو التبادل التجاري. وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: "لا يزال حجم التبادل التجاري متواضعا للغاية، ولكنه في ازدياد، وهذا اتجاه إيجابي، ويجب الحفاظ عليه بالتأكيد. علينا العمل معًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع التجارة المتبادلة". وبدوره قال رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، إن روسيا تحتل مكانة مرموقة على الساحة الدولية رغم العقوبات المفروضة عليها.وصل رئيس بوركينا فاسو إلى موسكو في 8 مايو/ أيار الجاري، للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وحضر يوم الجمعة عرض النصر في الساحة الحمراء.
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يبدأ-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-1100380435.html
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روسيا, العالم, بوركينا فاسو
روسيا, العالم, بوركينا فاسو

بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد

16:50 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 17:24 GMT 10.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبوركينا فاسو في مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد.
وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: "سنواصل مساعدة الجمهورية على استعادة القانون والنظام الدستوري، وسنساعد في قمع الجماعات المتطرفة التي لا تزال موجودة في بعض مناطق بوركينا فاسو".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري في الكرملين يوم السبت، أن العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو ودية.

وقال بوتين: "زيارتكم الحالية لروسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر تحمل دلالة رمزية بالغة، وتعكس طبيعة العلاقات الروسية البوركينية الودية".
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ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حجم التبادل التجاري الحالي بين روسيا الاتحادية وبوركينا فاسو بأنه متواضع، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة نمو التبادل التجاري.
وقال بوتين خلال محادثاته مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: "لا يزال حجم التبادل التجاري متواضعا للغاية، ولكنه في ازدياد، وهذا اتجاه إيجابي، ويجب الحفاظ عليه بالتأكيد. علينا العمل معًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع التجارة المتبادلة".
وبدوره قال رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، إن روسيا تحتل مكانة مرموقة على الساحة الدولية رغم العقوبات المفروضة عليها.
وقال خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "رغم جميع العقوبات التي فرضتها بعض الدول على روسيا، فإنها تحتل مكانة مرموقة على الساحة الدولية، ونحن ندرك ذلك".
وصل رئيس بوركينا فاسو إلى موسكو في 8 مايو/ أيار الجاري، للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وحضر يوم الجمعة عرض النصر في الساحة الحمراء.
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