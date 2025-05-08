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شويغو يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي ويناقش معه الوضع الأمني ​​في ليبيا
شويغو يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي ويناقش معه الوضع الأمني ​​في ليبيا
سبوتنيك عربي
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، مع قائد الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر، وناقشا الوضع الأمني ​​في... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T15:39+0000
2025-05-08T16:06+0000
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
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وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي أنه "تم خلال المحادثة مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع الأمني ​​في ليبيا، وكذلك في شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل".وفي وقت سابق، أجرت وكالة "سبوتنيك"، حوارًا خاصًا مع محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا، تحدث فيه عن عمق العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا، والأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.وقال الرعيض: "روسيا دولة كبرى ولديها تاريخ طويل من العلاقات مع ليبيا، ونحن نحرص على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها. لدينا اتفاقيات وعقود قديمة مع الجانب الروسي، ونسعى جاهدين لإعادة تفعيل هذه الشراكات، خاصة مع عودة حالة من الاستقرار إلى ليبيا. من بين أهم هذه المشاريع كان مشروع السكة الحديد، الذي نأمل أن تستأنف الشركة الروسية المنفذة له عملها في أقرب وقت".رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالمالجمود السياسي في ليبيا... صراع الصلاحيات وفشل المسارات
https://sarabic.ae/20250508/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-لـسبوتنيك-ليبيا-آمنة-وجاهزة-للاستثمار-والباب-مفتوح-أمام-روسيا-والعالم-1100303361.html
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روسيا, أخبار ليبيا اليوم
روسيا, أخبار ليبيا اليوم

شويغو يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي ويناقش معه الوضع الأمني ​​في ليبيا

15:39 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 08.05.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، مع قائد الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر، وناقشا الوضع الأمني ​​في ليبيا.
وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي أنه "تم خلال المحادثة مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع الأمني ​​في ليبيا، وكذلك في شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل".

وذكر البيان أنه "تم التأكيد على الالتزام بعملية التسوية السياسية في ليبيا، وكذلك أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى حل النزاعات في القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب".

محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
09:52 GMT
وفي وقت سابق، أجرت وكالة "سبوتنيك"، حوارًا خاصًا مع محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا، تحدث فيه عن عمق العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا، والأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.
وقال الرعيض: "روسيا دولة كبرى ولديها تاريخ طويل من العلاقات مع ليبيا، ونحن نحرص على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها. لدينا اتفاقيات وعقود قديمة مع الجانب الروسي، ونسعى جاهدين لإعادة تفعيل هذه الشراكات، خاصة مع عودة حالة من الاستقرار إلى ليبيا. من بين أهم هذه المشاريع كان مشروع السكة الحديد، الذي نأمل أن تستأنف الشركة الروسية المنفذة له عملها في أقرب وقت".
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
الجمود السياسي في ليبيا... صراع الصلاحيات وفشل المسارات
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