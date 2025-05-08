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رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
سبوتنيك عربي
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارًا خاصًا مع محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا، تحدث فيه عن عمق العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا،... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T09:52+0000
2025-05-08T09:52+0000
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جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية.كيف تصفون طبيعة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا في الوقت الراهن؟روسيا دولة كبرى ولديها تاريخ طويل من العلاقات مع ليبيا، ونحن نحرص على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها، لدينا اتفاقيات وعقود قديمة مع الجانب الروسي، ونسعى جاهدين لإعادة تفعيل هذه الشراكات، خاصة مع عودة حالة من الاستقرار إلى ليبيا. من بين أهم هذه المشاريع كان مشروع السكة الحديد، الذي نأمل أن تستأنف الشركة الروسية المنفذة له عملها في أقرب وقت.ما هي القطاعات التي ترون أن روسيا يمكن أن تلعب فيها دورًا أكبر في ليبيا؟روسيا تمتلك الكثير من الموارد التي يمكن تصديرها إلى ليبيا، ونحن بلد غني بالإمكانات لكنه بحاجة إلى استثمارات أجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد، قطاع النفط من أبرز المجالات، ولذلك، نرحب بمشاركة جميع الدول في إعادة بناء وتنمية ليبيا، خاصة أن موقعنا الجغرافي يجعلنا نقطة جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.هل شاركتم في فعاليات اقتصادية دولية لتعزيز التعاون مع روسيا؟نعم، شاركنا في ثلاثة منتديات اقتصادية في روسيا، أولها كان في كازان، والثاني في سانت بطرسبورغ، والثالث في الشيشان. كانت هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض صورة ليبيا الحقيقية، والتأكيد على أنها بلد آمن، وجاهز للتعاون الاقتصادي، نحن نوجه رسالة واضحة ليبيا ترحب بكل من يريد أن يساهم في نهضتها.ما الدور الذي يلعبه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في دعم الاقتصاد الليبي؟دورنا الأساسي هو إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عمل رجال الأعمال والمستثمرين. نحن نعلم أن استقرار ليبيا يعني استقرار القطاع الخاص، والعكس صحيح، رجال الأعمال الليبيون مرتبطون بمصانعهم وشركاتهم داخل البلاد، ويؤمنون بأن استقرار الوضع سيُترجم إلى فرص إنتاجية أكبر وتحسين في المستوى المعيشي للمواطن.ما رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد الليبي؟ليبيا بخير، لكننا بحاجة إلى ثقافة تعاون حقيقية، النجاح لا يأتي إلا عبر الشراكة والانفتاح على تجارب الدول الناجحة، نؤمن بأن تغيير الواقع الاقتصادي ممكن، لكنه يحتاج إلى وقت وصبر، ليبيا جزء من هذا العالم، ويجب أن تواكب نماذج النجاح الدولية في التصنيع والاستثمار والتنمية المستدامة.من أجل رفاهية المواطن وتحسين وضعه المعيشيما رسالتكم لمن يمثل ليبيا في الخارج؟نأمل أن يعمل كل من يمثل ليبيا في الخارج على نقل صورة إيجابية عن بلدنا، وأن يسعى للتواصل مع الدول التي تمتلك قدرات صناعية واستثمارية يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات رجال الأعمال الليبيين. الفرص متاحة، والمطلوب هو الإيمان بمصلحة ليبيا والعمل من أجل استقرارها.حيثُ وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا اتفاق تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، في يوليو (تموز) الماضي 2024، ينص على الالتزام بالإسهام في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين، وكذلك تبادل جميع المعلومات في مجالي الاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدينأجرى الحوار: ماهر الشاعري
https://sarabic.ae/20250118/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-ليبيا-وروسيا-في-مجال-الطاقة-تعزز-الاستقرار-الاقتصادي-1096895984.html
https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
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أخبار ليبيا اليوم, حوارات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حوارات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم

09:52 GMT 08.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمحمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا
محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارًا خاصًا مع محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا، تحدث فيه عن عمق العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا، والأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.
جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية.
كيف تصفون طبيعة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وروسيا في الوقت الراهن؟
روسيا دولة كبرى ولديها تاريخ طويل من العلاقات مع ليبيا، ونحن نحرص على الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها، لدينا اتفاقيات وعقود قديمة مع الجانب الروسي، ونسعى جاهدين لإعادة تفعيل هذه الشراكات، خاصة مع عودة حالة من الاستقرار إلى ليبيا. من بين أهم هذه المشاريع كان مشروع السكة الحديد، الذي نأمل أن تستأنف الشركة الروسية المنفذة له عملها في أقرب وقت.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وروسيا في مجال الطاقة تعزز الاستقرار الاقتصادي
18 يناير, 08:00 GMT
ما هي القطاعات التي ترون أن روسيا يمكن أن تلعب فيها دورًا أكبر في ليبيا؟
روسيا تمتلك الكثير من الموارد التي يمكن تصديرها إلى ليبيا، ونحن بلد غني بالإمكانات لكنه بحاجة إلى استثمارات أجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد، قطاع النفط من أبرز المجالات، ولذلك، نرحب بمشاركة جميع الدول في إعادة بناء وتنمية ليبيا، خاصة أن موقعنا الجغرافي يجعلنا نقطة جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.
هل شاركتم في فعاليات اقتصادية دولية لتعزيز التعاون مع روسيا؟
نعم، شاركنا في ثلاثة منتديات اقتصادية في روسيا، أولها كان في كازان، والثاني في سانت بطرسبورغ، والثالث في الشيشان. كانت هذه المشاركات فرصة مهمة لعرض صورة ليبيا الحقيقية، والتأكيد على أنها بلد آمن، وجاهز للتعاون الاقتصادي، نحن نوجه رسالة واضحة ليبيا ترحب بكل من يريد أن يساهم في نهضتها.
ما الدور الذي يلعبه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في دعم الاقتصاد الليبي؟
دورنا الأساسي هو إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل عمل رجال الأعمال والمستثمرين. نحن نعلم أن استقرار ليبيا يعني استقرار القطاع الخاص، والعكس صحيح، رجال الأعمال الليبيون مرتبطون بمصانعهم وشركاتهم داخل البلاد، ويؤمنون بأن استقرار الوضع سيُترجم إلى فرص إنتاجية أكبر وتحسين في المستوى المعيشي للمواطن.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
ما رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد الليبي؟
ليبيا بخير، لكننا بحاجة إلى ثقافة تعاون حقيقية، النجاح لا يأتي إلا عبر الشراكة والانفتاح على تجارب الدول الناجحة، نؤمن بأن تغيير الواقع الاقتصادي ممكن، لكنه يحتاج إلى وقت وصبر، ليبيا جزء من هذا العالم، ويجب أن تواكب نماذج النجاح الدولية في التصنيع والاستثمار والتنمية المستدامة.من أجل رفاهية المواطن وتحسين وضعه المعيشي
ما رسالتكم لمن يمثل ليبيا في الخارج؟
نأمل أن يعمل كل من يمثل ليبيا في الخارج على نقل صورة إيجابية عن بلدنا، وأن يسعى للتواصل مع الدول التي تمتلك قدرات صناعية واستثمارية يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات رجال الأعمال الليبيين. الفرص متاحة، والمطلوب هو الإيمان بمصلحة ليبيا والعمل من أجل استقرارها.
حيثُ وقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا اتفاق تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، في يوليو (تموز) الماضي 2024، ينص على الالتزام بالإسهام في توسيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات والشركات ورجال الأعمال بين البلدين، وكذلك تبادل جميع المعلومات في مجالي الاقتصاد والتجارة الخارجية في أسواق كلا البلدين
أجرى الحوار: ماهر الشاعري
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