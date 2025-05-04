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الجمود السياسي في ليبيا: صراع الصلاحيات وفشل المسارات

الجمود السياسي في ليبيا: صراع الصلاحيات وفشل المسارات

سبوتنيك عربي

تشهد ليبيا حالة من الجمود السياسي، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية، وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات، ورغم تعدد جولات الحوار من الصخيرات... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T10:35+0000

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وفي خضم هذه الأوضاع، تتصاعد الاتهامات التي طالت مجلس النواب الليبي، بأنه يسعى للبقاء في السلطة وبأنه السبب في تأخير الاستحقاقات الانتخابية، والتي فندها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في كلمته الرسمية.في الوقت الذي أكد فيه صالح فشل جميع المسارات السابقة، مشددا على ضرورة العودة إلى المسار الدستوري والانتخابي، واعتبر صالح أن المجلس الرئاسي لم ينجح في أداء مهامه المحددة، ولا يملك الحق في إصدار المراسيم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مآلات المرحلة المقبلة.استمرار الأزمةقال المحلل السياسي الليبي، إدريس احميد: إن "استمرار بقاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية لفترة طويلة بات أمرا واضحا للجميع، ويعود ذلك إلى غياب رؤية جديدة للمشهد السياسي، وعدم التوصل إلى حل نهائي، إضافة إلى فشل الاستحقاق الانتخابي الذي كان قد تم تحديد موعده سابقا". وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الواقع أدى إلى بقاء مجلس النواب في السلطة، بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة، والضامن الأساسي لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الاستقرار، والتعامل مع المجتمع الدولي، وهو كذلك المؤسسة المنتخبة الوحيدة حتى وإن طال أمد بقائها".وأضاف أن "تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تعكس بوضوح هذا الفشل الذي لازم كل الحوارات السابقة، مما يجعل من الضروري البحث عن حل داخلي ينبع من الشارع الليبي نفسه ومن الأحزاب السياسية، والتي بحسب رأيه لم تمارس حتى الآن الضغط الكافي على الأطراف السياسية من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات".وأكد أن "على هذه القوى أن تبعث برسالة قوية إلى البعثة الأممية والدول المتدخلة، مفادها أن هناك حراكا شعبيا واسعا، ورغبة جادة في الذهاب إلى صناديق الاقتراع".وفي هذا السياق، شدد إدريس احميد على أن "الليبيين يجب أن يدركوا بأن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأن البلاد باتت في أمسّ الحاجة إلى الأمن والاستقرار، ما يتطلب دعم المؤسسة العسكرية كأحد ركائز الدولة".كما لفت إلى أن "بعض مكونات الشارع الليبي تسعى بشكل واضح إلى تحقيق الاستقرار، وأن هناك توافقا عاما سابقا حول ضرورة إجراء الانتخابات، لكن الفشل المستمر لجميع الأطراف السياسية في تنفيذ هذا الاستحقاق يدل على عدم وجود نية حقيقية لإتمامه، مما يفرض على هذه الأطراف أن تتوصل إلى اتفاق شامل يمكّن من إنجازه".وأضاف أن "الليبيين يعلّقون آمالا كبيرة على المجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي لإيجاد حل للأزمة، غير أن ذلك لن يتحقق ما لم تتوافق القوى السياسية الليبية فيما بينها وتتحمل مسؤولياتها".وانتقد المحلل السياسي الليبي أداء المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه "فشل في تنفيذ المهام التي كُلّف بها، وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية، إذ يشهد المجلس خلافات وانقسامات داخلية بين أعضائه، أدت إلى تقديم كل عضو مبادرة مختلفة، وصدور قرارات ومراسيم من دون تنسيق أو إدراك واضح لحساسية المرحلة السياسية".وتابع مؤكدا أن "الليبيين سبق أن خاضوا تجربتين انتخابيتين في 2012 و2014، وكلتاهما انتهتا بالفشل، ورغم الحاجة الملحة اليوم إلى انتخابات، إلا أن إجراؤها في ظل الانقسامات الراهنة قد يؤدي إلى عدم اعتراف الأطراف المتصارعة بنتائجها، إذا تعارضت مع مصالحها، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤجل فرص الحل الحقيقي".إدارة الأزمةيرى المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مجلس النواب الليبي طال عمره كثيرا، وكان من المفترض أن يكون هذا الجسم أحد مفاتيح الحل للأزمة الليبية التي طال أمدها".وفي تفسيره لفشل كل الحوارات السياسية السابقة، أشار الشاعري إلى أن "تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تؤكد أن الأطراف السياسية لا تريد أصلا الوصول إلى حل".وأضاف أن "التدخلات الدولية وتضارب مصالح الدول المتدخلة في الشأن الليبي زادت من تعقيد الوضع، ما أدى إلى أن تتحول بعثة الأمم المتحدة من جهة مساعدة إلى طرف يدير الأزمة، وبالتالي فشلت جميع مسارات الحوار السابقة".وأكد الشاعري أن "البديل الوحيد الآن يتمثل في تشكيل حكومة موحدة تنبثق عن اتفاق وطني شامل يجمع كل الأطراف، من أجل التوجه إلى الانتخابات المنتظرة التي تمثل المخرج الحقيقي للأزمة".وأضاف أن "الأنظار تتجه حاليا إلى مخرجات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، وسط تساؤلات ما إذا كانت كل الأطراف الليبية ستقبل بما ستصدره هذه اللجنة، وإن كانت ستمهد بالفعل الطريق إلى الانتخابات المرتقبة"، معتبرا أن "توقيت هذه المخرجات بات قريبا، والكل يترقب ما ستسفر عنه من نتائج".وفي تقييمه لأداء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، اعتبر معتصم الشاعري أن "كليهما أصبحا يشكلان جسما واحدا، وأن المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته بعد انتهاء عمره السياسي، وهو أمر طبيعي نتيجة عدم قيامه بأي دور فعّال في ما يتعلق بالاستحقاقات التي تم تشكيله من أجلها"، مضيفا أن "كافة الأطراف باتت تتجاوز صلاحياتها في ظل غياب آليات واضحة للمحاسبة أو التجديد".وأكد على أنه "ما لم تصدر عن مجلس الأمن قرارات جريئة تضع حدا للانسداد السياسي، وتدفع نحو الانتخابات بعيدا عن الخلافات، فإن الوضع سيبقى على حاله".كما أشار معتصم الشاعري إلى أن "الخلاف الدولي حول الملف الليبي كان له دور كبير في تعقيد الأزمة، وأن بعثة الأمم المتحدة "أبدعت"، بحسب تعبيره، في إدارة الأزمة، لكنها لم تبذل جهدا حقيقيا في البحث عن حلول جذرية تنهي حالة الانقسام وتضع ليبيا على طريق الاستقرار، وفق رأيه.

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