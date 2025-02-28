https://sarabic.ae/20250228/خرجت-عن-اجتماع-تشاوري-بالقاهرة-44-لجنة-برلمانية-جديدة-لحل-الأزمة-الليبية-1098266547.html

خرجت عن اجتماع تشاوري بالقاهرة.. "4+4 "لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية

خرجت عن اجتماع تشاوري بالقاهرة.. "4+4 "لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية

سبوتنيك عربي

أعلن أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة جديدة تسمى "4+4" منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، والذي عقِد مطلع الأسبوع... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T13:50+0000

2025-02-28T13:50+0000

2025-02-28T13:50+0000

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ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، عن أعضاء مشاركين في اجتماعات القاهرة، أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، أهمها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد.وعلى غرار اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات "6+6"، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق بعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر.ونقلت البوابة عن عضو المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، محمد علي الهادي، أن "هذا الاجتماع يعتبر حجر الأساس لانطلاق عملية سياسية جديدة، تتبعه جلسات للنقاش وورش العمل لبلورة الفكرة ووضع محاور البداية بحسب البيان الصادر عن الاجتماع، وجرى تشكيل لجنة تواصل بين المجلسين، ستتواصل وتحدد اللقاء المقبل".أوضح الهادي أن اللجنة تضم 8 أعضاء بواقع 4 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 4 من أعضاء مجلس النواب.وأشار عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إلى أن "الاجتماع التشاوري بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة استهدف وضع خطة متكاملة للخروج من سلبيات الوضع الراهن في ليبيا، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبأن مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، منها المسار السياسي والمناصب السيادية إضافة إلى المسار الأمني".وتشمل مخرجات الاجتماع وجود لجنة مشتركة لوضع تصور للدفع بالملف الأمني للأمام، خاصة حيال إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مع العمل على دعم اللجنة الأمنية "5+5"، لإيجاد آليات للتنسيق العسكري والأمني بين القوات، للوصول إلى وضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد. ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.

https://sarabic.ae/20250223/ليبيا-اجتماعات-تشاورية-بين-مجلسي-النواب-والدولة-لتعزيز-الحل-السياسي-وإنهاء-الانقسام-1098101664.html

https://sarabic.ae/20250224/بيان-مصري-بشأن-مخرجات-اجتماع-القاهرة-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-1098139376.html

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