خرجت عن اجتماع تشاوري بالقاهرة.. "4+4 "لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/خرجت-عن-اجتماع-تشاوري-بالقاهرة-44-لجنة-برلمانية-جديدة-لحل-الأزمة-الليبية-1098266547.html
خرجت عن اجتماع تشاوري بالقاهرة.. "4+4 "لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية
خرجت عن اجتماع تشاوري بالقاهرة.. "4+4 "لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية
سبوتنيك عربي
أعلن أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة جديدة تسمى "4+4" منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، والذي عقِد مطلع الأسبوع... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T13:50+0000
2025-02-28T13:50+0000
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883458_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_353cde12364fe81b95382ae896d66576.jpg
ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، عن أعضاء مشاركين في اجتماعات القاهرة، أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، أهمها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد.وعلى غرار اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات "6+6"، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق بعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر.ونقلت البوابة عن عضو المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، محمد علي الهادي، أن "هذا الاجتماع يعتبر حجر الأساس لانطلاق عملية سياسية جديدة، تتبعه جلسات للنقاش وورش العمل لبلورة الفكرة ووضع محاور البداية بحسب البيان الصادر عن الاجتماع، وجرى تشكيل لجنة تواصل بين المجلسين، ستتواصل وتحدد اللقاء المقبل".أوضح الهادي أن اللجنة تضم 8 أعضاء بواقع 4 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 4 من أعضاء مجلس النواب.وأشار عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إلى أن "الاجتماع التشاوري بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة استهدف وضع خطة متكاملة للخروج من سلبيات الوضع الراهن في ليبيا، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبأن مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، منها المسار السياسي والمناصب السيادية إضافة إلى المسار الأمني".وتشمل مخرجات الاجتماع وجود لجنة مشتركة لوضع تصور للدفع بالملف الأمني للأمام، خاصة حيال إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مع العمل على دعم اللجنة الأمنية "5+5"، لإيجاد آليات للتنسيق العسكري والأمني بين القوات، للوصول إلى وضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية.وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد. ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250223/ليبيا-اجتماعات-تشاورية-بين-مجلسي-النواب-والدولة-لتعزيز-الحل-السياسي-وإنهاء-الانقسام-1098101664.html
https://sarabic.ae/20250224/بيان-مصري-بشأن-مخرجات-اجتماع-القاهرة-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-في-ليبيا-1098139376.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883458_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b3dba6087b50c3af90f125139bf32fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم

خرجت عن اجتماع تشاوري بالقاهرة.. "4+4 "لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية

13:50 GMT 28.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة جديدة تسمى "4+4" منبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين، والذي عقِد مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، عن أعضاء مشاركين في اجتماعات القاهرة، أن اللجنة الجديدة ستتولى مجموعة من الاختصاصات، أهمها ترتيب الاجتماع المقبل للمجلسين، والمقرر انعقاده في مدينة ليبية لم يجر تحديدها بعد.
رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دنيس ساسو نغيسو، والقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، في مدينة بنغازي الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
ليبيا... اجتماعات تشاورية بين مجلسي النواب والدولة لتعزيز الحل السياسي وإنهاء الانقسام
23 فبراير, 19:41 GMT
وعلى غرار اللجنة المشتركة من مجلسي الدولة والنواب لإعداد قوانين الانتخابات "6+6"، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، جاءت اللجنة الجديدة من المجلسين بالمناصفة للتنسيق بعد تشكيل لجان المناصفة لتقريب وجهات النظر.
ونقلت البوابة عن عضو المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية، محمد علي الهادي، أن "هذا الاجتماع يعتبر حجر الأساس لانطلاق عملية سياسية جديدة، تتبعه جلسات للنقاش وورش العمل لبلورة الفكرة ووضع محاور البداية بحسب البيان الصادر عن الاجتماع، وجرى تشكيل لجنة تواصل بين المجلسين، ستتواصل وتحدد اللقاء المقبل".
أوضح الهادي أن اللجنة تضم 8 أعضاء بواقع 4 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 4 من أعضاء مجلس النواب.
وأشار عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إلى أن "الاجتماع التشاوري بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة استهدف وضع خطة متكاملة للخروج من سلبيات الوضع الراهن في ليبيا، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبأن مخرجات الاجتماع تتعلق بعدة مسارات، منها المسار السياسي والمناصب السيادية إضافة إلى المسار الأمني".
وتشمل مخرجات الاجتماع وجود لجنة مشتركة لوضع تصور للدفع بالملف الأمني للأمام، خاصة حيال إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مع العمل على دعم اللجنة الأمنية "5+5"، لإيجاد آليات للتنسيق العسكري والأمني بين القوات، للوصول إلى وضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
بيان مصري بشأن مخرجات اجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا
24 فبراير, 19:20 GMT
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي عينها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала