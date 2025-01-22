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بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. كيف تتعامل واشنطن مع الأزمة الليبية؟
بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. كيف تتعامل واشنطن مع الأزمة الليبية؟
سبوتنيك عربي
مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، يثار العديد من التساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة مع الملف الليبي، وهل... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T08:06+0000
2025-01-22T08:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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مراقبون يرون أن سياسة ترامب تجاه ليبيا قد تتسم بالابتعاد عن التدخل المباشر، إذ يشتهر الرئيس الجديد بعدم رغبته في التورط في قضايا خارجية لا تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية، وهذا يثير احتمالية أن تكتفي الولايات المتحدة بدعم سياسات الاتحاد الأوروبي دون تقديم مبادرات ملموسة لحل الأزمة.من جانب آخر، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لإحداث تحول جذري في الملف الليبي، خاصة في ظل تعقيدات الصراع الإقليمي والدولي المحيط به.ترامب وليبيافي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتمد بشكل واضح على شعار "أمريكا أولاً"، وهو الشعار الذي يعكس تركيزه على تحقيق المصالح الأمريكية بأي طريقة، حتى وإن بدت مثيرة للاستغراب، وأشار إلى أن هذا النهج كان أحد الأسباب الرئيسية التي قادت ترامب إلى الرئاسة.وأضاف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن ترامب لا يؤمن بالديمقراطية كهدف حقيقي، بل يراها مجرد شعار، وبدلاً من ذلك، يعتمد على معيار واحد في سياساته الخارجية، وهو مدى تحقيق المصالح الأمريكية.وأشار إلى أن الملف الليبي قد لا يكون أولوية بالنسبة لإدارة ترامب المقبلة، حيث يُتوقع أن تركز الإدارة الجديدة على قضايا أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، مثل مواجهة الصين وحل الأزمة مع روسيا الاتحادية.وأضاف أن رسائل ترامب تجاه الشرق الأوسط كانت واضحة، خاصة في موضوع دعمه المطلق للكيان الإسرائيلي، مما يعكس نهجاً يعتمد على تمكينه وتعزيز دوره في المنطقة.وشدد أحْميد على أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى تحرك جاد من الأطراف الليبية نفسها، مؤكداً أن انتظار التدخل الأمريكي لن يحقق أي تقدم، حيث تظل واشنطن تركز على مصالحها بغض النظر عن المصلحة الليبية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب أدواراً متشابكة في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى اهتمام إدارة بايدن بالملف الأفريقي، لكنه اعتبر أن من المبكر الحديث عن ملامح سياسة ترامب الجديدة تجاه ليبيا، مشيراً إلى أن أي تقدم في هذا الملف قد يكون مرهوناً بالتفاهم بين الأطراف الليبية أولاً، وكذلك التفاهمات دولية بين الولايات المتحدة وروسيا.انعكاسات جديدةأكد المحلل والأكاديمي الليبي، محمود إسماعيل الرملي، أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية تمثل نقلة كبيرة ستنعكس على المشهد العالمي، بما في ذلك ليبيا، وأشار إلى أن ليبيا تشهد تغيرات ميدانية مهمة على أرض الواقع، لاسيما أنها تتمتع بموقع استراتيجي هام يجعلها محوراً في السياسات الدولية.وأوضح الرملي، في حديثه لـ "سبوتنيك" أن وصول ترامب إلى السلطة في فترة رئاسته الثانية قد يؤثر إيجاباً على المشهد السياسي، حيث يسعى لتحقيق الاستقرار في مناطق النزاع، بما في ذلك ليبيا، إلى جانب جهود أخرى مثل إيقاف الحرب في غزة والعمل على تحقيق السلام في أوكرانيا.ولفت إلى أن ترامب سبق أن صرح بأن من انتصر في ليبيا عام 2011 لم يكن الثوار، بل حلف الناتو، ما يعكس رؤيته المغايرة للملف الليبي.وأشار الرملي إلى أن قطاع الطاقة سيظل عاملاً محورياً في صياغة العلاقات الدولية، خصوصاً مع قرب النفط الليبي من السوق الأوروبي وما يتمتع به من ميزات كبيرة، ورجح أن الشركات النفطية الأمريكية قد تسعى للعودة إلى ليبيا، رغم التحديات الأمنية الحالية، خاصة إذا تحقق الاستقرار.وأكد أن ليبيا جزء من الصورة الأوسع المتعلقة بالملف الأفريقي، وهو ما يجعلها ضمن أولويات أي تقارب أمريكي روسي.وتطرق الرملي إلى "قانون الاستقرار" الذي أقرته الولايات المتحدة في فترة ترامب السابقة، مشيراً إلى أنه يشمل ليبيا ودولاً أخرى، وقد يكون له تأثير مباشر في آليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن هذا القانون قد يسهم في تحقيق استقرار أكبر، رغم القلق من قرارات ترامب المفاجئة وغير المحسوبة أحياناً.وأشار الرملي إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا قد ينتهي في ظل إدارة ترامب، لأن الولايات المتحدة سوف تسعى لفرض عملية سياسية شاملة تساعد الليبيين على تجاوز الأزمة الحالية، كما ستعمل الإدارة الجديدة على محاربة تهريب النفط، الذي يمثل تحدياً اقتصادياً وأمنياً، كما سيعمل على إعادة ترتيب المشهد السياسي، بما في ذلك فرض عقوبات على بعض الشخصيات المتورطة في زعزعة الاستقرار.وأكد على أن ليبيا قد تكون أمام فرصة لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، بشرط التزام الأطراف المحلية والدولية بمسار واضح نحو الحل، مستفيدين من دعم دولي قد يأتي من الإدارة الأمريكية الجديدة.الأطراف المحلية والدوليةمن جانبه، فإن المحلل السياسي أحمد التهامي، يرى أن وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة سيُحدث تحولاً جذرياً في مواقف الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الصراع الليبي، وأشار إلى أن هذه المرحلة قد تشهد تحولات دراماتيكية وانقلابات في المواقف، مع احتمال أن يكون التوافق التركي-الروسي بمثابة نهاية للأزمة الليبية الحالية.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح التهامي أن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه ليبيا ترتكز على محورين رئيسيين هما ضمان استمرار تدفق النفط بشكل طبيعي، ومنع تمركز تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية المتشددة. وأكد أن هذه الأولويات كانت محور اهتمام الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن والحزب الديمقراطي، في إطار سياسة أمريكية تعنى بالقضايا الخارجية.وأشار التهامي إلى أن إدارة ترامب قد تكتفي بدعم سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا دون أي تدخل جدي، نظراً لأولويات صانع القرار الأمريكي الجديد، الذي يبدو أنه غير معني بالملف الليبي بالشكل الذي كان عليه في السابق.وقال: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في استمرار الانقسام الليبي، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تركت زمام المبادرة لبريطانيا في هذا الملف، وأن عودة ترامب قد تؤدي إلى انسحاب أمريكي كامل من المشهد الليبي، وترك الأمر برمته للاتحاد الأوروبي".
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https://sarabic.ae/20250117/مجلس-الأمن-يقر-استثناءات-بشأن-حظر-الأسلحة-المفروض-على-ليبيا-1096861716.html
https://sarabic.ae/20250119/ليبيا-أحزاب-سياسية-ومؤسسات-المجتمع-المدني-تشكل-مجلس-تعاون-في-البلاد-1096923262.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. كيف تتعامل واشنطن مع الأزمة الليبية؟

08:06 GMT 22.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla / Staff
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حصري
مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، يثار العديد من التساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة مع الملف الليبي، وهل ستشهد ليبيا استمرارا للانقسام السياسي الحاد، أم ستكون هناك مبادرات أمريكية جديدة تسهم في إنهاء الأزمة.
مراقبون يرون أن سياسة ترامب تجاه ليبيا قد تتسم بالابتعاد عن التدخل المباشر، إذ يشتهر الرئيس الجديد بعدم رغبته في التورط في قضايا خارجية لا تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية، وهذا يثير احتمالية أن تكتفي الولايات المتحدة بدعم سياسات الاتحاد الأوروبي دون تقديم مبادرات ملموسة لحل الأزمة.
من جانب آخر، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لإحداث تحول جذري في الملف الليبي، خاصة في ظل تعقيدات الصراع الإقليمي والدولي المحيط به.

ترامب وليبيا

في هذا الإطار، أكد المحلل السياسي الليبي، إدريس أحميد، أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتمد بشكل واضح على شعار "أمريكا أولاً"، وهو الشعار الذي يعكس تركيزه على تحقيق المصالح الأمريكية بأي طريقة، حتى وإن بدت مثيرة للاستغراب، وأشار إلى أن هذا النهج كان أحد الأسباب الرئيسية التي قادت ترامب إلى الرئاسة.

وقال أحميد إن ترامب يفضل التركيز على المصالح الاقتصادية على حساب التدخل في الأزمات والحروب، مستشهداً بطريقة تعامله مع الملف الليبي خلال إدارته السابقة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن ترامب لا يؤمن بالديمقراطية كهدف حقيقي، بل يراها مجرد شعار، وبدلاً من ذلك، يعتمد على معيار واحد في سياساته الخارجية، وهو مدى تحقيق المصالح الأمريكية.
وأشار إلى أن الملف الليبي قد لا يكون أولوية بالنسبة لإدارة ترامب المقبلة، حيث يُتوقع أن تركز الإدارة الجديدة على قضايا أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، مثل مواجهة الصين وحل الأزمة مع روسيا الاتحادية.
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14 يوليو 2020, 18:44 GMT
وأضاف أن رسائل ترامب تجاه الشرق الأوسط كانت واضحة، خاصة في موضوع دعمه المطلق للكيان الإسرائيلي، مما يعكس نهجاً يعتمد على تمكينه وتعزيز دوره في المنطقة.
وشدد أحْميد على أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى تحرك جاد من الأطراف الليبية نفسها، مؤكداً أن انتظار التدخل الأمريكي لن يحقق أي تقدم، حيث تظل واشنطن تركز على مصالحها بغض النظر عن المصلحة الليبية.
وقال إن هناك تغييرات قد تطرأ قريباً على المشهد الليبي، خاصة في ظل خطة العشر سنوات التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن، والتي لم تحقق نجاحاً يذكر بسبب عوامل عدة أعاقت تنفيذها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب أدواراً متشابكة في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى اهتمام إدارة بايدن بالملف الأفريقي، لكنه اعتبر أن من المبكر الحديث عن ملامح سياسة ترامب الجديدة تجاه ليبيا، مشيراً إلى أن أي تقدم في هذا الملف قد يكون مرهوناً بالتفاهم بين الأطراف الليبية أولاً، وكذلك التفاهمات دولية بين الولايات المتحدة وروسيا.

انعكاسات جديدة

أكد المحلل والأكاديمي الليبي، محمود إسماعيل الرملي، أن عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية تمثل نقلة كبيرة ستنعكس على المشهد العالمي، بما في ذلك ليبيا، وأشار إلى أن ليبيا تشهد تغيرات ميدانية مهمة على أرض الواقع، لاسيما أنها تتمتع بموقع استراتيجي هام يجعلها محوراً في السياسات الدولية.
وأوضح الرملي، في حديثه لـ "سبوتنيك" أن وصول ترامب إلى السلطة في فترة رئاسته الثانية قد يؤثر إيجاباً على المشهد السياسي، حيث يسعى لتحقيق الاستقرار في مناطق النزاع، بما في ذلك ليبيا، إلى جانب جهود أخرى مثل إيقاف الحرب في غزة والعمل على تحقيق السلام في أوكرانيا.
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ولفت إلى أن ترامب سبق أن صرح بأن من انتصر في ليبيا عام 2011 لم يكن الثوار، بل حلف الناتو، ما يعكس رؤيته المغايرة للملف الليبي.
وأشار الرملي إلى أن قطاع الطاقة سيظل عاملاً محورياً في صياغة العلاقات الدولية، خصوصاً مع قرب النفط الليبي من السوق الأوروبي وما يتمتع به من ميزات كبيرة، ورجح أن الشركات النفطية الأمريكية قد تسعى للعودة إلى ليبيا، رغم التحديات الأمنية الحالية، خاصة إذا تحقق الاستقرار.
وأكد أن ليبيا جزء من الصورة الأوسع المتعلقة بالملف الأفريقي، وهو ما يجعلها ضمن أولويات أي تقارب أمريكي روسي.
وفيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة، قال الرملي إن نهجها تجاه ليبيا يبقى ثابتاً، لكن التغيير يأتي من القادة الفاعلين، وأوضح أن ترامب معروف بتوجهاته غير التقليدية وقراراته المثيرة للجدل، لكنه يركز بشكل كبير على تحقيق مصالح مادية للولايات المتحدة. وأكد أن ليبيا، رغم ضعف اقتصادها حالياً، تُعد سوقاً واعداً ومفتوحاً للاستثمارات الأمريكية مستقبلاً.
وتطرق الرملي إلى "قانون الاستقرار" الذي أقرته الولايات المتحدة في فترة ترامب السابقة، مشيراً إلى أنه يشمل ليبيا ودولاً أخرى، وقد يكون له تأثير مباشر في آليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن هذا القانون قد يسهم في تحقيق استقرار أكبر، رغم القلق من قرارات ترامب المفاجئة وغير المحسوبة أحياناً.
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وأشار الرملي إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا قد ينتهي في ظل إدارة ترامب، لأن الولايات المتحدة سوف تسعى لفرض عملية سياسية شاملة تساعد الليبيين على تجاوز الأزمة الحالية، كما ستعمل الإدارة الجديدة على محاربة تهريب النفط، الذي يمثل تحدياً اقتصادياً وأمنياً، كما سيعمل على إعادة ترتيب المشهد السياسي، بما في ذلك فرض عقوبات على بعض الشخصيات المتورطة في زعزعة الاستقرار.
وأكد على أن ليبيا قد تكون أمام فرصة لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، بشرط التزام الأطراف المحلية والدولية بمسار واضح نحو الحل، مستفيدين من دعم دولي قد يأتي من الإدارة الأمريكية الجديدة.

الأطراف المحلية والدولية

من جانبه، فإن المحلل السياسي أحمد التهامي، يرى أن وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة سيُحدث تحولاً جذرياً في مواقف الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الصراع الليبي، وأشار إلى أن هذه المرحلة قد تشهد تحولات دراماتيكية وانقلابات في المواقف، مع احتمال أن يكون التوافق التركي-الروسي بمثابة نهاية للأزمة الليبية الحالية.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح التهامي أن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه ليبيا ترتكز على محورين رئيسيين هما ضمان استمرار تدفق النفط بشكل طبيعي، ومنع تمركز تنظيم القاعدة والجماعات الإسلامية المتشددة. وأكد أن هذه الأولويات كانت محور اهتمام الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن والحزب الديمقراطي، في إطار سياسة أمريكية تعنى بالقضايا الخارجية.
وقال التهامي: "حتى عندما كان يُقال إن هناك اهتماماً أمريكياً بليبيا، كان ذلك يعني في الواقع تفويض بريطانيا بإدارة الملف الليبي، أما ترامب، فهو معروف بعدم رغبته في التورط في قضايا بعيدة عن المصالح المباشرة للولايات المتحدة، مما يجعلني أتوقع تراجع الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي في ظل إدارته".
وأشار التهامي إلى أن إدارة ترامب قد تكتفي بدعم سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا دون أي تدخل جدي، نظراً لأولويات صانع القرار الأمريكي الجديد، الذي يبدو أنه غير معني بالملف الليبي بالشكل الذي كان عليه في السابق.
وقال: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في استمرار الانقسام الليبي، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تركت زمام المبادرة لبريطانيا في هذا الملف، وأن عودة ترامب قد تؤدي إلى انسحاب أمريكي كامل من المشهد الليبي، وترك الأمر برمته للاتحاد الأوروبي".
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