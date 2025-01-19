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ليبيا.. أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني تشكل "مجلس تعاون" في البلاد
ليبيا.. أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني تشكل "مجلس تعاون" في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، أمس السبت، تشكيل مجلس للتعاون بين الطرفين، لتعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T05:47+0000
2025-01-19T05:47+0000
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وذكرت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الأحد، أن الملتقي عُقد بالعاصمة طرابلس، بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث أصدر المجلس بيانا أكد من خلاله أنه سيكون بمثابة "حلقة الوصل بين جميع الفاعلين من الطرفين".ويهدف المجلس الليبي الجديد إلى "إدارة التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية في البلاد، وتقديم المقترحات الاستراتيجية لتعزيز الحوار والشراكة، مع محاولة تطوير الخطط العملية التي تضمن استدامة العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة".فيما دعا الملتقى، في بيانه الختامي، "جميع الجهات الفاعلة، من سياسيين ومؤسسات ومواطنين، إلى الانضمام إلى هذا الجهد الوطني، والالتزام بالتوافق الوطني والحوار كخيار استراتيجي للخروج بالبلاد من أزمتها، وبناء وطن يسوده الأمن والعدالة".ولفت البيان إلى أن "بناء دولة مدنية ديمقراطية يتطلب تكامل الأدوار بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن هذه الشراكة، هي أساس لتحقيق الأهداف الوطنية مع الحفاظ على استقلالية كل طرف".ويأتي هذا الملتقى، فيما عبّرت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، عن أملهم في جعل الملتقى بمثابة "نقطة انطلاق نحو شراكة حقيقية تسهم في بناء مستقبل مشرق للبلاد".وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. في السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250113/خبراء-الفساد-في-ليبيا-آفة-مستفحلة-تعيق-بناء-الدولة-1096742050.html
https://sarabic.ae/20250113/وزير-الخلافات-بين-القوى-العالمية-تعيق-تشكيل-الحكومة-في-ليبيا-1096736030.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا.. أحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني تشكل "مجلس تعاون" في البلاد

05:47 GMT 19.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن الملتقى الأول للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، أمس السبت، تشكيل مجلس للتعاون بين الطرفين، لتعزيز الحوار حول السياسات العامة والقضايا الوطنية، وترسيخ القيم الديمقراطية وبناء الثقة بين الأطراف.
وذكرت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الأحد، أن الملتقي عُقد بالعاصمة طرابلس، بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث أصدر المجلس بيانا أكد من خلاله أنه سيكون بمثابة "حلقة الوصل بين جميع الفاعلين من الطرفين".
ويهدف المجلس الليبي الجديد إلى "إدارة التواصل الفعّال بين الأطراف المعنية في البلاد، وتقديم المقترحات الاستراتيجية لتعزيز الحوار والشراكة، مع محاولة تطوير الخطط العملية التي تضمن استدامة العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
خبراء: الفساد في ليبيا آفة مستفحلة تعيق بناء الدولة
13 يناير, 08:35 GMT
فيما دعا الملتقى، في بيانه الختامي، "جميع الجهات الفاعلة، من سياسيين ومؤسسات ومواطنين، إلى الانضمام إلى هذا الجهد الوطني، والالتزام بالتوافق الوطني والحوار كخيار استراتيجي للخروج بالبلاد من أزمتها، وبناء وطن يسوده الأمن والعدالة".
ولفت البيان إلى أن "بناء دولة مدنية ديمقراطية يتطلب تكامل الأدوار بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن هذه الشراكة، هي أساس لتحقيق الأهداف الوطنية مع الحفاظ على استقلالية كل طرف".
ويأتي هذا الملتقى، فيما عبّرت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، عن أملهم في جعل الملتقى بمثابة "نقطة انطلاق نحو شراكة حقيقية تسهم في بناء مستقبل مشرق للبلاد".
وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
وزير ليبي: الخلافات بين القوى العالمية تعيق تشكيل الحكومة في بلادنا
13 يناير, 01:32 GMT
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. في السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
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