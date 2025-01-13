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وزير: الخلافات بين القوى العالمية تعيق تشكيل الحكومة في ليبيا
وزير: الخلافات بين القوى العالمية تعيق تشكيل الحكومة في ليبيا
سبوتنيك عربي
قال علي السعيدي، وزير الاستثمار في الحكومة التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، إن موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية في غياب اتفاق مشترك على حلها بين القوى... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T01:32+0000
2025-01-13T01:33+0000
بنغازي
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وأضاف السعيدي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن وصف تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة في ليبيا بأنه مدمر، فهناك خلافات كبيرة بين القوى العظمى بشأن ليبيا".يؤدي المجلس الأعلى للدولة وظائف استشارية ويعتبر هيكلاً برلمانياً في الجزء الغربي من البلاد. في شرق ليبيا، يوجد مجلس نواب (برلمان)، يترأسه عقيلة صالح.هناك حكومتان في ليبيا لا تعترفان ببعضهما البعض، الأولى هي حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة. والثانية، التي يخولها مجلس النواب، ومقرها بنغازي ويقودها أسامة حماد.منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. في السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس في غرب البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. في عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250112/ليبيا-تحقق-في-تهم-فساد-مسؤولي-لجنة-رعاية-شؤون-الجرحى-في-الأردن-1096707484.html
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بنغازي, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
بنغازي, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

وزير: الخلافات بين القوى العالمية تعيق تشكيل الحكومة في ليبيا

01:32 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 01:33 GMT 13.01.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYوزير الاستثمار الليبي علي السعيدي
وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
قال علي السعيدي، وزير الاستثمار في الحكومة التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، إن موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية في غياب اتفاق مشترك على حلها بين القوى العالمية يعيق تشكيل حكومة واحدة في ليبيا والتسوية السياسية بشكل عام.
وأضاف السعيدي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يمكن وصف تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة في ليبيا بأنه مدمر، فهناك خلافات كبيرة بين القوى العظمى بشأن ليبيا".

وتابع، "أيضًا فيما يتعلق بعدم وجود اتفاق داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي نفسه، أرى أن الصورة بعيدة كل البعد عن التوصل إلى أي اتفاق بين المجلسين [المجلس الأعلى للدولة والبرلمان المنعقد في شرق البلاد] بشأن تشكيل حكومة جديدة".

يؤدي المجلس الأعلى للدولة وظائف استشارية ويعتبر هيكلاً برلمانياً في الجزء الغربي من البلاد. في شرق ليبيا، يوجد مجلس نواب (برلمان)، يترأسه عقيلة صالح.
هناك حكومتان في ليبيا لا تعترفان ببعضهما البعض، الأولى هي حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة. والثانية، التي يخولها مجلس النواب، ومقرها بنغازي ويقودها أسامة حماد.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
ليبيا تحقق في تهم فساد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
أمس, 09:37 GMT
منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. في السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس في غرب البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. في عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
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