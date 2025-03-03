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حكومة الوحدة الوطنية تنفي مزاعم استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين
حكومة الوحدة الوطنية تنفي مزاعم استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين
سبوتنيك عربي
نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بشكل قاطع، صحة ما ورد في تقرير نشرته منصة "American Thinker"، حول استعداد ليبيا لاستقبال أعداد من... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T17:03+0000
2025-03-03T17:03+0000
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وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان رسمي "حصلت سبوتنيك على نسخة منه"، أن "التقرير يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، ونُشر في منصة إعلامية غير موثوقة معروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة، مشيرًا إلى أن كاتبه، جيروم كورسي، لا يُعد صحفيًا محترفًا وله سجل طويل في نشر معلومات مضللة دون الاعتماد على مصادر موثوقة".وأعرب المكتب عن أسفه لترويج بعض الجهات الليبية لهذا التقرير دون التحقق من صحته، مؤكدًا أن السياسة الداخلية والخارجية للدولة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية، وأن أي تصريحات غير صادرة عن الجهات الرسمية لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة.وفي ختام البيان، جددت ليبيا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وأن سياستها الخارجية تجاه هذه القضية تعبر عن موقف شعبي ووطني راسخ، مؤكدًا أن هذه الادعاءات مغلوطة تمامًا ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح.كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن غزة.وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.وتابع: "نأمل أن يقدم العرب رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة وإدارتها بشكل يضمن الاستقرار والأمن للقطاع".
https://sarabic.ae/20250225/السيسي-يؤكد-رفض-مقترحات-التهجير-وتجنب-التسبب-في-تهديد-الأمن-القومي-لدول-المنطقة-1098155998.html
https://sarabic.ae/20250302/تنسيقية-العمل-المشترك-من-أجل-فلسطين-نرفض-خطة-التهجير-وسنصعد-الحراك-في-الشوارع-التونسية-1098316987.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, العالم العربي

حكومة الوحدة الوطنية تنفي مزاعم استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين

17:03 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhov
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بشكل قاطع، صحة ما ورد في تقرير نشرته منصة "American Thinker"، حول استعداد ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان رسمي "حصلت سبوتنيك على نسخة منه"، أن "التقرير يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، ونُشر في منصة إعلامية غير موثوقة معروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة، مشيرًا إلى أن كاتبه، جيروم كورسي، لا يُعد صحفيًا محترفًا وله سجل طويل في نشر معلومات مضللة دون الاعتماد على مصادر موثوقة".
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وأعرب المكتب عن أسفه لترويج بعض الجهات الليبية لهذا التقرير دون التحقق من صحته، مؤكدًا أن السياسة الداخلية والخارجية للدولة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية، وأن أي تصريحات غير صادرة عن الجهات الرسمية لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة.
وفي ختام البيان، جددت ليبيا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وأن سياستها الخارجية تجاه هذه القضية تعبر عن موقف شعبي ووطني راسخ، مؤكدًا أن هذه الادعاءات مغلوطة تمامًا ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن غزة.
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وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.
وتابع: "نأمل أن يقدم العرب رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة وإدارتها بشكل يضمن الاستقرار والأمن للقطاع".
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