https://sarabic.ae/20250225/السيسي-يؤكد-رفض-مقترحات-التهجير-وتجنب-التسبب-في-تهديد-الأمن-القومي-لدول-المنطقة-1098155998.html

السيسي يؤكد رفض مقترحات التهجير وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة

السيسي يؤكد رفض مقترحات التهجير وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله الفلسطينيين". 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T11:28+0000

2025-02-25T11:28+0000

2025-02-25T11:28+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العراق اليوم

العراق

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968547_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_d211f2c80b29a2b9d7c873c008a2f75a.jpg

وخلال استقباله عمار الحكيم، رئيس تيار "الحكمة الوطني" العراقي، والوفد المرافق له، أكد السيسي رفضه لـ"اقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة"، مشددًا على "أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة".وتطرق اللقاء تطرق أيضاً، وفقا للرئاسة المصرية، إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وشدد الرئيس المصري، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار العراق، مشيراً إلى "استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".جدير بالذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى، الذي ينتهي في 1 مارس/ آذار المقبل، على أن تطلق "حماس"، سراح 33 إسرائيليا، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وصرحت "حماس" أن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء"، مشيرة إلى أن "ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".

https://sarabic.ae/20250224/قد-تمتد-إلى-10-سنوات-مسؤول-مصري-يكشف-تفاصيل-خطة-القاهرة-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098141137.html

https://sarabic.ae/20250221/الولايات-المتحدة-تعلن-رفض-مصر-والأردن-والسعودية-والإمارات-خطة-الرئيس-ترامب-بشأن-غزة-1098051410.html

مصر

العراق

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم