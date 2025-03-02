https://sarabic.ae/20250302/تنسيقية-العمل-المشترك-من-أجل-فلسطين-نرفض-خطة-التهجير-وسنصعد-الحراك-في-الشوارع-التونسية-1098316987.html

تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: نرفض خطة التهجير وسنصعد الحراك في الشوارع التونسية

تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: نرفض خطة التهجير وسنصعد الحراك في الشوارع التونسية

سبوتنيك عربي

برزت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" في تونس بشكل ملفت منذ بداية أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T13:57+0000

2025-03-02T13:57+0000

2025-03-02T13:57+0000

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استطاعت التنسيقية ومن خلال تحركاتها الأسبوعية طيلة 15 شهرا أن تنجح في كسب الشارع التونسي الذي تفاعل مع دعواتها للتضامن والتظاهر والتعريف بالقضية الفلسطينية.وبعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير نحو مليوني فلسطين بشكل دائم إلى كل من مصر والأردن، أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تكثيف تحركاتها في الشوارع التونسية رفضا "لخطة التهجير" التي اعتبرتها انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.فمن هي القوى المؤسسة للتنسيقية؟ وإلى أي مدى نجحت التعريف بالقضية الفلسطينية وفي إنجاح حملات المقاطعة في الشوارع التونسية؟ وما هي تحركاتها القادمة؟هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها العضو في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين مراد بن جدو في حوار مع "سبوتنيك".في البداية متى تأسست التنسيقية ومن هي القوى الأساسية المكونه لها ؟ وما هو هدفها؟تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس هي إطار نضالي يتكون من طيف واسع ومتنوع من المناضلين من مختلف الفعاليات والتنظيمات والمجموعات السياسية الوطنية والتقدمية والثورية جمعتهم القضية الفلسطينة وتأسست التنسيقية في مارس/آذار 2017 كخطوة متقدمة لتوحيد الجهد النضالي التونسي من أجل فلسطين.تسعى التنسيقية إلى دعم العمل المقاوم ومناهضة التطبيع بمختلف أشكاله والدفع نحو المقاطعة الاقتصادية للدول والهيئات والشركات الداعمة لاسرائيل.بدأتم التحركات مع الشعب الفلسطيني منذ بداية القصف على قطاع غزة... هل كان هناك تفاعل من الشعب التونسي؟ وكيف تقرؤون أعداد المتظاهرين في تونس؟من المهم الإشارة إلى أن أنشطة التنسيقية وتحركاتها النضالية تكثفت وتصاعدت مع تزايد وتيرة القصف على قطاع غزة وخاصة بعد استهداف المستشفيات.لقد تطلبت تلك المرحلة المزيد من الضغط على التمثيليات الدبلوماسية الداعمة لإسرائيل وتكثيف حملات المقاطعة الاقتصادية والضغط على السلطات التونسية من أجل إتخاذ موقف رسمي تجاه ما يحصل على الأراضي الفلسطينية.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تتواجد في الشوارع التونسية، وهنا لا بد من الإشادة بحجم التفاعل الشعبي من قبل التونسيين من طلبة وسياسيين ومنظمات حقوقية مع التنسيقية في كل مناسبة للتظاهر.واجهتم العديد من الصعوبات منذ بداية تحركاتكم مع الشعب الفلسطيني على غرار تعطل أسطول الحرية نحو قطاع غزة... كيف تجاوزتم هذه المشاكل؟لقد واجهت التنسيقية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإلى حدود الساعة صعوبات وحتى تضييقات في العمل الميداني، لعل أبرزها تعطيل أسطول الحرية والذي كان متوجها إلى الأراضي الفلسطينية محملا بمساعدات غذائية وأدوية وكل ما يستحقه الفلسطينيون الذين خسروا منازلهم وعائلاتهم.أبناء التنسيقية رغم التضييقات والصعوبات التي حالت دون تمكنهم من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية كانوا دائما يبحثون عن حلول لمساعدة الشعب الفلسطيني ولقد إقترحنا على السلطات التونسية القيام بخطة إنسانية لإغاثة متضرري الحرب والتكفل بهم في تونس وما زلنا ننتظر الرد إلى حد الآن.طالبتم بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.. هل هناك تجاوب من قبل السلطات؟ما زلنا إلى اليوم نطالب السلطات التونسية بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل و نحن نعتقد أن أهم ما يمكن أن نقدمه للقضية الفلسطينية من موقعنا وحسب إمكانياتنا هو المصادقة على هذا القانون الذي مازال يقبع تحت أروقة البرلمان.ماذا يمثل تاريخ 7 من أكتوبر/تشرين الأول بالنسبة إليكم؟تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول هو لحظة مفصلية وتاريخية في الصراع مع إسرائيل حيث أعادت المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، تعريف قواعد الاشتباك ووجهت ضربة إستراتيجية مؤكدة أن الشعب الفلسطيني قادر على قلب المعادلات وإفشال مخططات التصفية والتطبيع.هذا اليوم ليس مجرد ذكرى عابرة، بل محطة تاريخية أظهرت هشاشة الجيش الاسرائيلي أمام إرادة المقاومة، وكشفت زيف إدعاءاته حول تفوقه الأمني والعسكري، لذلك ستبقى هذه الذكرى رمزًا للصمود والمقاومة، ومحفزًا لاستمرار النضال حتى التحرير الكامل.بعد وقف إطلاق النار في غزة برأيكم كيف يمكن للسلطات التونسية الإسهام في الجهد الإغاثي في قطاع غزة؟نعتقد أن السلطات التونسية يمكنها لعب دور محوري في دعم قطاع غزة إنسانيًا وإغاثيًا، وذلك من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع وتسهيل وصول المساعدات الدولية دون قيود.ويمكن للسلطات في تونس التنسيق مع حملات الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية، كالهلال الأحمر التونسي أو مؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول المواد الغذائية والطبية الضرورية.بعد تدمير أغلب المستشفيات في قطاع غزة بإمكان السلطات التونسية إرسال طواقم طبية تونسية إلى القطاع لدعم المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في المعدات والكوادر الصحية.هل ستحافظ التنسيقية على موعد تحركاتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني كل أسبوع في الشارع التونسي؟نعم، تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين ستواصل تحركاتها التضامنية كلما دعت الحاجة والتطورات في الميدان لذلك، بل وستسعى إلى تصعيد الحراك الشعبي دعمًا للقضية الفلسطينية.نعتبر أن الشارع التونسي كان وسيظل جبهة داعمة وقوية للقضية الفلسطينية ورسالتنا واضحة: "لا تهدئة في ميدان التضامن، وسنبقى في الشارع حتى رفع الحصار عن غزة، ومحاكمة مجرمي الحرب وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".ماهو موقفكم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة إلى عدة دول من بينها مصر والأردن؟هذه التصريحات تعكس جوهر المشروع الإسرائيلي الأمريكي القائم على التهجير والتطهير العرقي، وهي امتداد لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان وإلغاء حق العودة.نحن في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين نرفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض مخططات التهجير، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا فوق أرضه ولن يسمح بتمرير مشاريع التهجير القسري.كما ندعو الأنظمة العربية إلى إتخاذ موقف حازم ورافض لهذه المخططات، والتأكيد على أن فلسطين ليست للبيع.شاركتم في جنازة تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بلبنان... كيف تصفون هذا الوداع المليوني؟جنازة الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، كانت لحظة تاريخية بكل المقاييس. الحشود المليونية التي خرجت لتوديعه لم تكن فقط تعبيرًا عن الحزن على رحيل قائد أممي مقاوم، بل كانت رسالة واضحة بأن نهج المقاومة باقٍ ومتجذر في وجدان الأمة.حسن نصرالله لم يكن زعيما لحزب فقط، بل كان رمزًا أمميا داعما للقضية الفلسطينية.هذا الوداع المليوني هو تأكيد على أن مشروع المقاومة الذي كرس له حياته سيستمر، وأن الأمة لن تنسى قادتها ورموزها الذين واجهوا إسرائيل ودافعوا عن فلسطين بصدق وإخلاص.أجرت الحوار/ مريم جمال.

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