https://sarabic.ae/20250109/تونسيون-يشاركون-في-افتتاح-معرض-فني-يوثق-صورا-للحرب-ورموزها-في-قطاع-غزة-صور-وفيديو-1096638492.html

تونسيون يشاركون في افتتاح معرض فني يوثق صورا للحرب ورموزها في قطاع غزة.. صور وفيديو

تونسيون يشاركون في افتتاح معرض فني يوثق صورا للحرب ورموزها في قطاع غزة.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

"شهداء قطاع غزة باقون في الذاكرة"، هكذا صرّح المشاركون في معرض فني افتتح، اليوم الخميس، بالعاصمة تونس، واستعرض لوحات تحمل صورا لشهداء فلسطينيين قتلتهم إسرائيل... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T18:44+0000

2025-01-09T18:44+0000

2025-01-09T18:44+0000

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المعرض الذي افتتح اليوم، ويستمر على مدار يومين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية كان بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقبل العديد من الزائرين من تلامذة وشخصيات حقوقية رحبت بمثل هذه المبادرات التي تُعرّف بالقضية الفلسطينية وبرموزها وتوثق حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.تصحيح للتاريخوأفاد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس، عابد الزريعي، أن "هذا المعرض يجسّد الخطوات التي تقوم بها الجماهير التونسية من أجل التعبير عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني".ووصف الزريعي في تصريحات لـ"سبوتنيك" هذا المعرض "بالتاريخي"، نظرا لاشتغاله على الذاكرة التاريخية والنضالية للشعب الفلسطيني، من خلال تقديم رموز نضالية للقضية الفلسطينية، وأيضا من خلال ترسيخه لما يعرف بـ"طوفان الأقصى" الذي انطلق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وبيّن ممثل الجبهة أن "الحرب المتواصلة على القطاع أثبتت صمود الشعب الفلسطيني، ومدى إصراره على الاستمرار في النضال من أجل تكريس حقه في العودة وتقرير مصيره".وقال عابد الزريعي: "ما يؤلمنا في هذه الحرب هو حالة الصمت التي تعتري الدول العربية، خاصة البلدان التي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونجدها اليوم تدير ظهرها لأطفال فلسطين، الذين يُقتلون بردا وجوعا".تخليد للشهداءتتجول حياة عمامو، وهي عضو بالهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (صاحب المبادرة)، وسط المعرض وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، وتتأمل بحسرة صور الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل، وتتمعّن أحيانا أخرى في لوحة عرضت عليها إحصائيات القتلي الفسطينيين الذين استهدفتهم إسرائيل.وتابعت: "سنروي للأجيال القادمة كيف أن شهداء غزة وأطفالها صمدوا في وجه الجيش الإسرائيلي دون أدنى المقومات الأساسية للبقاء، وفي فصل الشتاء".وأكد عمامو لـ"سبوتنيك"، أن "المسيرات التضامنية في كافة أنحاء العالم، ورغم هول حجمها، فإنها لا تعطي للشعب الفلسطيني حقه"، مشيرة إلى أن "المواقف الرسمية لبعض الدول التي أبدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني كانت شكلية دون وجود تحركات فعلية على أرض الواقع"، على حد قولها.وتحدثت عمامو حول المساعدات الانسانية لفائدة قطاع غزة، قائلة: "التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني لم يكن في المستوى المطلوب، ولن يشفي جرحى القطاع، ولن ينسيهم آلامهم وما عاشوه من تجويع وتقتيل وتهجير".الفن لمواجهة العدوويرى ممثل سفارة فلسطين في تونس، بسام أيوب، والذي شارك في افتتاح المعرض، أن "مقاومة العدو يمكن أن تكون عبر الفن"، قائلا: "هذه اللوحات الفنية التي رسمت بدماء الشهداء الفلسطينيين وكأنها تقول للعدو باقون على أرضنا".وأضاف أن "أبناء القطاع الذين قاوموا إلى حدود هذا اليوم سيفشلون هذه المخطات الاسرائيلية، التي تهدف إلى بناء المنطقة من جديد".ويواصل حديثه قائلا: "الغزاويون لن يسمحوا للعدو بأن يفتك حقوقهم حتى، ولو كلّفهم ذلك المزيد من القتلى".واستطاع المعرض الذي افتتح، اليوم الخميس، أن يلفت أنظار المارة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، حتى أن كل من مرّ من الشارع وشاهد اللافتة الكبرى على أبواب المعرض المخطوط عليها "فجر الحرية قادم" وتحمل صور شهداء أبرز الشخصيات الفلسطينية الذين استهدفتهم الحرب إلا وراوده حب الاطلاع والاكتشاف.صبري بن سليمان أحد الزائرين للمعرض قال متحدثا لـ"سبوتنيك"، إن "هذا المعرض يظهر بكل وضوح جزءا من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة".ويرى بن سليمان أن هذا المعرض "يقدّم درسا آخر في النضال والصمود لشعب قاوم وناضل لوحده ضد العدو الإسرائيلي"، وتساءل: "إلى متى سيصمت العالم إزاء ما يحدث في غزة"؟وتشن إسرائيل حربا متواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 45,936 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

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