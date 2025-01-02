https://sarabic.ae/20250102/مستشار-خامنئي-طوفان-الأقصى-بداية-التغيير-في-المنطقة-والشرق-الأوسط-الجديد-1096408949.html

مستشار خامنئي: "طوفان الأقصى" بداية التغيير في المنطقة والشرق الأوسط الجديد

مستشار خامنئي: "طوفان الأقصى" بداية التغيير في المنطقة والشرق الأوسط الجديد

سبوتنيك عربي

صرح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أمس الأربعاء، أنه مع بداية القرن الحادي والعشرين، ظهرت شواهد متنوعة على تراجع الهيمنة الأمريكية... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T08:52+0000

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء أمس الأربعاء، بأن تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد خامنئي، جاءت في رسالة إلى الاجتماع الدولي الـ15 للـ"مجمع العالمي للصحوة الإسلامية"، والذي عُقد تحت عنوان "المقاومة، فلسطين، والنظام العالمي الجديد".وأفاد ولايتي بأن "نقطة انطلاق التغيير في المنطقة والشرق الأوسط الجديد هي السابع من أكتوبر(تشرين الأول 2023) وعملية "طوفان الأقصى" الناجحة"، مضيفا أن "محور المقاومة يشكل كيانًا دفاعيًا وأمنيًا في غرب آسيا، وتُعد تشكيل الجغرافيا السياسية للمقاومة نتيجة كبيرة من نتائج النهضة الإسلامية في السنوات الأخيرة".وتابع: "نرى كراهية شديدة تجاه الكيان الصهيوني وأحداثًا غير مسبوقة على مستوى العالم ضده، وكلها بفضل المقاومة وعملية السابع من أكتوبر".ونوّه إلى أن "الكيان الصهيوني الغاصب وحلفائه الدوليين، بعد هذا الفشل المهين، يعتقدون خطأً أنهم يستطيعون كسر إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم من خلال الضغط وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والمقاومة والصمود الفلسطيني سيغيران قواعد اللعبة، وتزدهر ثمار هذه المقاومة لتكون رمزًا للعزة والكرامة".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار