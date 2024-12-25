https://sarabic.ae/20241225/فريق-التفاوض-الإسرائيلي-تصريحات-نتنياهو-وكاتس-بشأن-حماس-تسببت-بـضرر-هائل-لمفاوضات-تبادل-الأسرى-1096191635.html
فريق التفاوض الإسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات تبادل الأسرى
فريق التفاوض الإسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر بفريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس حول حركة "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل"... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T21:30+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حماس، أن تصريحات كاتس ونتنياهو حول الحركة الفلسطينية تسببت بضرر كبير للمفاوضات المستمرة لتبادل الأسرى.وأوضحت المصادر أن تصريح كاتس خلال جولته التفقدية بمحور فيلادلفيا، من أن "السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي، وأنه لن تكون هناك حماس"، تفجر أي مفاوضات لإعادة المحتجزين الاسرائيليين إلى منازلهم.وقال المسؤولون إنه "من الواضح أننا نمر بأيام حرجة في اتخاذ القرارات"، حيث أفادت الصحيفة بأن تصريحات نتنياهو بشأن "عدم ترك حماس في السلطة بقطاع غزة وعلى بعد 50 كيلومترا من تل أبيب"، لا تساهم في الاستمرار في أي مفاوضات مع الحركة الفلسطينية.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة "حماس"، أن "إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي"، مؤكدة أنها أبدت "مسؤولية ومرونة".وأضافت الحركة أن "الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241224/بعد-التفاؤل-لماذا-تأخر-الإعلان-عن-اتفاق-تبادل-الأسرى-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة؟-1096136417.html
https://sarabic.ae/20241225/حماس-إسرائيل-وضعت-شروطا-جديدة-مما-أجل-التوصل-لاتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096175731.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
فريق التفاوض الإسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات تبادل الأسرى
ذكرت مصادر بفريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس حول حركة "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حماس، أن تصريحات كاتس ونتنياهو حول الحركة الفلسطينية تسببت بضرر كبير للمفاوضات المستمرة لتبادل الأسرى.
وأوضحت المصادر أن تصريح كاتس خلال جولته التفقدية بمحور فيلادلفيا، من أن "السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستبقى في أيدي الجيش الإسرائيلي، وأنه لن تكون هناك حماس"، تفجر أي مفاوضات لإعادة المحتجزين الاسرائيليين إلى منازلهم.
وقال المسؤولون إنه "من الواضح أننا نمر بأيام حرجة في اتخاذ القرارات"، حيث أفادت الصحيفة بأن تصريحات نتنياهو بشأن "عدم ترك حماس في السلطة بقطاع غزة وعلى بعد 50 كيلومترا من تل أبيب"، لا تساهم في الاستمرار في أي مفاوضات مع الحركة الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حركة "حماس"، أن "إسرائيل وضعت شروطا جديدة
مما أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي"، مؤكدة أنها أبدت "مسؤولية ومرونة".
وأضافت الحركة أن "الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه تم إحراز "تقدم معين" في المفاوضات
بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست: "لقد تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن تبادل الرهائن، لكن من غير المعروف كم من الوقت سيلزم".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.