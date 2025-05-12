https://sarabic.ae/20250512/إصابة-6-أشخاص-في-اشتباكات-بالعاصمة-الليبية-طرابلس-والداخلية-تطمئن-المواطنين-1100458393.html

إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس والداخلية تطمئن المواطنين

إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس والداخلية تطمئن المواطنين

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بإصابة 6 أشخاص في اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T23:00+0000

2025-05-12T23:00+0000

2025-05-12T23:49+0000

اشتباكات

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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بنغازي –سبوتنيك. وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لـ"سبوتنيك": "سُجلت ست إصابات حتى الآن جرّاء الاشتباكات الجارية في العاصمة طرابلس، في حين لا توجد إحصائيات دقيقة بعد بشأن عدد القتلى".فيما أكدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في جنوب طرابلس وغربها تتجه نحو السيطرة، وذلك بعد اشتباكات شهدتها المدينة على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي.وقالت الوزارة في بيان نشرته منصة "حكومتنا" الليبية على صفحتها الرسمية بمنصة "فيسبوك"، "تطمئن وزارة الداخلية المواطنين الكرام في مناطق جنوب وغرب طرابلس بأنها تتابع عن كثب الأوضاع الجارية، وتؤكد أنها تتجه نحو السيطرة".وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضبط الأمن واحتواء الموقف".كانت وسائل إعلام ليبية بأن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة دعت جميع المواطنين في مقاطعات طرابلس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، حرصًا على سلامتهم، في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة بين اللواء 444 قتال المدعوم من كتائب مصراتة، وبين جهاز دعم الاستقرار.وطالب الجهاز فروعه في طرابلس برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، والتمركز داخل المقار بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية. كما طلب من الفروع المحيطة بمدينة طرابلس تقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ داخل المدينة بشكل عاجل.من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء في كافة مراقبات التربية والتعليم بطرابلس الكبرى، وذلك نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية.كانت وسائل إعلام محلية أفادت، أمس الاثنين، بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، في موقع تابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وسط أنباء عن تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس.من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، صباح اليوم، جميع الأطراف إلى "ضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء"، وانضمت إليها السفارة الأميركية في ليبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.

https://sarabic.ae/20250512/اشتباكات-عنيفة-في-طرابلس-تدفع-الداخلية-لتعليق-الدراسة-وتطالب-السكان-بالبقاء-في-منازلهم-فيديو-1100457784.html

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اشتباكات, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي