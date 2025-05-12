https://sarabic.ae/20250512/اشتباكات-عنيفة-في-طرابلس-تدفع-الداخلية-لتعليق-الدراسة-وتطالب-السكان-بالبقاء-في-منازلهم-فيديو-1100457784.html

اشتباكات عنيفة في طرابلس تدفع الداخلية لتعليق الدراسة وتطالب السكان بالبقاء في منازلهم.. فيديو

اشتباكات عنيفة في طرابلس تدفع الداخلية لتعليق الدراسة وتطالب السكان بالبقاء في منازلهم.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة دعت جميع المواطنين في مقاطعات طرابلس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، حرصًا على... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T21:43+0000

2025-05-12T21:43+0000

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وفي السياق ذاته، دعا جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم لأي سبب كان، مؤكدًا أن الأمر يأتي حفاظًا على أرواحهم وسط الوضع الأمني المتوتر.وطالب الجهاز فروعه في طرابلس برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، والتمركز داخل المقار بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية. كما طلب من الفروع المحيطة بمدينة طرابلس تقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ داخل المدينة بشكل عاجل.من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء في كافة مراقبات التربية والتعليم بطرابلس الكبرى، وذلك نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية.كانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم الاثنين، بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، في موقع تابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وسط أنباء عن تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس.من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، صباح اليوم، جميع الأطراف إلى "ضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء"، وانضمت إليها السفارة الأميركية في ليبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.

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أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات, اشتباكات عنيفة, العالم العربي