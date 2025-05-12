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اشتباكات عنيفة في طرابلس تدفع الداخلية لتعليق الدراسة وتطالب السكان بالبقاء في منازلهم.. فيديو
اشتباكات عنيفة في طرابلس تدفع الداخلية لتعليق الدراسة وتطالب السكان بالبقاء في منازلهم.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ليبية بأن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة دعت جميع المواطنين في مقاطعات طرابلس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، حرصًا على... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T21:43+0000
2025-05-12T22:03+0000
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وفي السياق ذاته، دعا جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم لأي سبب كان، مؤكدًا أن الأمر يأتي حفاظًا على أرواحهم وسط الوضع الأمني المتوتر.وطالب الجهاز فروعه في طرابلس برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، والتمركز داخل المقار بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية. كما طلب من الفروع المحيطة بمدينة طرابلس تقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ داخل المدينة بشكل عاجل.من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء في كافة مراقبات التربية والتعليم بطرابلس الكبرى، وذلك نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية.كانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم الاثنين، بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، في موقع تابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وسط أنباء عن تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس.من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، صباح اليوم، جميع الأطراف إلى "ضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء"، وانضمت إليها السفارة الأميركية في ليبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
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أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات, اشتباكات عنيفة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, اشتباكات, اشتباكات عنيفة, العالم العربي

اشتباكات عنيفة في طرابلس تدفع الداخلية لتعليق الدراسة وتطالب السكان بالبقاء في منازلهم.. فيديو

21:43 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 22:03 GMT 12.05.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أفادت وسائل إعلام ليبية بأن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة دعت جميع المواطنين في مقاطعات طرابلس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، حرصًا على سلامتهم، في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة بين اللواء 444 قتال المدعوم من كتائب مصراتة، وبين جهاز دعم الاستقرار.
وفي السياق ذاته، دعا جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم لأي سبب كان، مؤكدًا أن الأمر يأتي حفاظًا على أرواحهم وسط الوضع الأمني المتوتر.
وطالب الجهاز فروعه في طرابلس برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، والتمركز داخل المقار بانتظار تعليمات غرفة العمليات المركزية. كما طلب من الفروع المحيطة بمدينة طرابلس تقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ داخل المدينة بشكل عاجل.
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء في كافة مراقبات التربية والتعليم بطرابلس الكبرى، وذلك نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية.
كانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم الاثنين، بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، في موقع تابع لمنطقة طرابلس العسكرية، وسط أنباء عن تصاعد التوترات في العاصمة الليبية طرابلس.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، صباح اليوم، جميع الأطراف إلى "ضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنّاء"، وانضمت إليها السفارة الأميركية في ليبيا.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
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