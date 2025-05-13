https://sarabic.ae/20250513/هل-يعيد-مقتل-عبد-الغني-الككلي-خلط-أوراق-القوى-في-ليبياوما-الانعكاسات-على-تونس-1100503868.html

هل يعيد مقتل عبد الغني الككلي خلط أوراق القوى في ليبيا وما انعكاسات ذلك على تونس؟

هل يعيد مقتل عبد الغني الككلي خلط أوراق القوى في ليبيا وما انعكاسات ذلك على تونس؟

سبوتنيك عربي

تُنبئ الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس بمزيد من التدهور في المشهد الأمني والسياسي الداخلي وتُنذر بإعادة رسم موازين القوى بين الفصائل المسلحة وسط... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T19:45+0000

2025-05-13T19:45+0000

2025-05-13T19:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

تونس

أخبار تونس اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809199_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_993f9e230e79dc886853d18c4ee9a1f1.jpg

ولا تقف تداعيات هذا التصعيد عند حدود ليبيا، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على استقرار المنطقة برمّتها، خصوصا على تونس التي تجد نفسها من جديد في مواجهة موجة معقدة من التحديات المرتبطة بالتطورات الليبية، وعلى رأسها تهديد الأمن الحدودي، وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.وشهدت أمس العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة امتدت لساعات بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الدعم والاستقرار، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبد الغني الككلي الملقب بـ ""غنيوة"، أحد أبرز قادة الميليشيات في العاصمة طرابلس، في حدث يعكس عمق الصراع بين الفصائل المسلحة ويُنذر بمزيد من التوتر في المشهد الليبي الداخلي، بحسب محللين.وكان عبد الغني الككلي قد تولى قيادة جهاز دعم الاستقرار بموجب قرار حكومي في يناير/كانون الثاني 2021، وهو يعتبر من الشخصيات ذات النفوذ الواسع على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.ورغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان لها، عن استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من انزلاق المشهد إلى موجة جديدة من العنف المسلح، خصوصا في ظل الاحتقان المتصاعد بين الفصائل وغياب حلول سياسية مستدامة.توجه ليبي نحو تقليص دور الكتائب المسلحةوقد حذّر مراقبون محليون ودوليون من أن مقتل عبد الغني الككلي، باعتباره أحد أبرز الفاعلين الميدانيين، قد يُشكل شرارة لتصعيد أمني جديد قد يتجاوز حدود طرابلس، وينذر بمواجهات أوسع قد تكون تبعاتها كارثية على المدنيين، خاصة في ظل تداخل النفوذ بين الجماعات المسلحة في مناطق عدة، وغياب مؤسسات أمنية موحدة وقادرة على فرض النظام.وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمتابع عن كثب للشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، إن الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في العاصمة الليبية كانت متوقعة بالنظر إلى حجم الخلافات بين الأطراف المسلحة في طرابلس والتي ينقسم ولائها بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي.وأوضح عبد الكبير، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن "غنيوة" الذي تمت تصفيته والاستيلاء على جميع المقرات الخاضعة لسيطرته، كان يتعامل بشكل مباشر مع المجلس الرئاسي وأصبح عنصرا رئيسيا في أجهزة أمن طرابلس".وأضاف: "لا بد من الإشارة إلى أن تصفية غنيوة جاءت بعد أسبوع من الاقتحام المسلح الذي شنته قوات تابعة له لمقر الشركة العامة للاتصالات القابضة وسط طرابلس وعزله لرئيس مجلس إدارتها، وهو ما أسهم في تأجج الوضع".وفي بيانها، ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن "العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح بعد السيطرة على منطقة أبو سليم"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها على أكمل وجه في حفظ الأمن والنظام العام.قلق تونسيوفي الإطار، قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، لـ "سبوتنيك"، إن الاستقرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليس سوى "استقرارا مؤقتا".وشدد على أن "الاشتباكات الأخيرة واستهداف آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبد الغني الككلي يعكس حدّة التوتر والنزاع بين الأطراف الليبية من ناحية وبين القوى المتدخلة في هذا الصراع".وقال العبيدي إن عودة الهدوء هو بمثابة الهدنة المؤقتة إلى حين استعادة الأطراف المتصارعة لأنفاسها، متوقعا ردة فعل في الأيام القادمة. وشدد على أن الاستقرار في ليبيا يبدو حاليا مستحيلا في ظل إصرار قوى الهيمنة في ليبيا على اقتسام نصيبهم من الكعكة.وتابع: "لا يمكن أن تكون تونس غير معنية بالتوترات الأخيرة في ليبيا التي تمثّل سوقا هامة للاقتصاد التونسي بما يزيد عن 850 مليون دولار من الصادرات، دون الحديث عن التأثيرات على السياحة الطبية والاستشفائية التي يمثل الليبيون أحد أبرز مكوناتها".عملية محدودة في الزمانعلى الطرف المقابل، يقلل المحلل السياسي والخبير في الشأن الليبي غازي معلا، في تعليق لـ "سبوتنيك"، من حجم انعكاسات التطورات الأخيرة في ليبيا على تونس سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.وأوضح: "هذه العملية هي عملية محدودة في الزمان والمكان، وقد تم الإعلان عن انتهائها عسكريا منذ ساعات الصباح الأولى، ولكن ربما نرى ارتداداتها السياسية في قادم الأيام".ويتفق معلا مع عبد الله العبيدي في أن تصفية "غنيوة" قد خطط لها بشكل مسبقا، مضيفا: "اجتماع الإخوة الأعداء في طرابلس ليلة أمس انتهى باغتيال غنيوة واستهداف جهاز دعم الاستقرار الذي انهار بسرعة ولم يُظهر أي محاولة للصمود".وأوضح: "بدأ الصراع بين جهاز دعم الاستقرار والحكومة حول بعض المؤسسات أهمها مؤسسة الرقابة المالية ثم مؤسسة الاتصالات التي حاول غنيوة الاستيلاء عليها بقوة السلاح، وهو ما دفع الأطراف المقابلة إلى كبح جماحه من خلال تصفيته".

https://sarabic.ae/20250513/لفرض-هيبة-الدولة-في-ليبيا-الدبيبة-يعين-رئيسا-جديدا-لجهاز-الأمن-الداخلي-1100500073.html

https://sarabic.ae/20250513/الجزائر-تصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-التطورات-الأمنية-الخطيرة-في-ليبيا-1100489992.html

https://sarabic.ae/20250513/سفارة-تونس-بطرابلس-تدعو-الجالية-إلى-التزام-الحذر-1100458820.html

https://sarabic.ae/20250512/ليبيا-مقتل-رئيس-جهاز-دعم-الاستقرار-إثر-اشتباكات-مسلحة-في-طرابلس-1100455690.html

https://sarabic.ae/20250513/الدبيبة-يشكل-لجنة-لمراجعة-أوضاع-السجون-ومراكز-الاحتجاز-في-ليبيا-1100490997.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي