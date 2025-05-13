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الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا

الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من الوكيل العام لوزارة العدل وممثل عن... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T14:33+0000

2025-05-13T14:33+0000

2025-05-13T14:33+0000

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ووفقا للقرار الذي وصل لوكالة "سبوتنيك"، جاء ذلك بهدف متابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف المناطق، مهمتها متابعة الأوضاع داخل السجون والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة.بالإضافة إلى مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة والقضاء، ورصد حالات التوقيف دون سند قانوني أو التي لم تُنفذ بحقها أوامر الإفراج النهائية.ويهدف القرار أيضا إلى التحقق من أي إجراءات مخالفة للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية أو بقاء مواطنين رهن الاحتجاز دون مبرر، وتقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سبعة أيام من بدء عملها، يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة.يأتي ذلك بعد ساعات من اشتباكات بالعاصمة طرابلس، في أعقاب إعلان مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" داخل مقر اللواء "444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.ونقل الموقع عن شهود عيان، سماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر الـ77، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" سيطرة عناصرها بالكامل على منطقة أبو سليم، وهي معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن "العملية العسكرية التي نُفّذت في العاصمة نجحت" دون أن تقدم مزيد التفاصيل.وفي السياق ذاته، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات، وذلك بعد عودة الهدوء نسبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

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