أول تعليق من الدبيبة على أحداث اشتباكات طرابلس
03:29 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 03:33 GMT 13.05.2025)
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
© AP Photo / Dmitry Astakhov
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أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" الذي حققته مؤسسات الدولة النظامية في فرض الأمن بالعاصمة طرابلس، وذلك في أول تعليق له على الاشتباكات التي اندلعت مؤخراً وأثارت قلقاً محلياً ودولياً.
وقال الدبيبة في بيان نشر على حسابه بموقع "إكس"، "أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة."
وأكد الدبيبة أن "ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين"، معتبراً أن هذه الخطوة تُعد "حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألّا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون".
وجاءت تصريحات الدبيبة بعد إعلان وزارة الدفاع انتهاء العملية العسكرية التي اندلعت في طرابلس إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، حيث خاضت القوات الحكومية اشتباكات مع مجموعات مسلحة في عدد من أحياء العاصمة.
وأكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، أنه "يتابع بقلق بالغ التوترات الأمنية الخطيرة والتحشيد العسكري الكبير على تخوم العاصمة طرابلس، وهو ما يشكل تهديدًا لحياة المواطنين واستقرار الوطن".
ورأى المجلس أن "استمرار هذه التوترات دون احتواء سيؤدي إلى تعميق معاناة الشعب، وتدمير البنية التحتية والاقتصادية، وتعزيز حالة الانقسام التي تعرقل بناء الدولة".
ودعا المجلس القائد الأعلى للجيش، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وتوجيه التعليمات الصارمة بعودة كافة الوحدات العسكرية إلى مقراتها وثكناتها بما يضمن تجنيب العاصمة أي تصعيد عسكري قد يفاقم الوضع الأمني، وتغليب لغة العقل والحوار؛ حفاظا على البلاد من الفوضى والصراع".
أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 13, 2025
إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ…
كان مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، أعلن اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جُثث من مواقع الاشتباكات في محيط منطقة أبوسليم، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع مصورة عبر الإنترنت عن احتراق عشرات المركبات خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس، لاسيما في منطقة أبو سليم مركز تواجد قوات جهاز حماية الاستقرار الذي قتل قائدة في اشتباكات أمس.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.