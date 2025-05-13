https://sarabic.ae/20250513/أول-تعليق-من-الدبيبة-على-أحداث-اشتباكات-طرابلس-1100459866.html

أول تعليق من الدبيبة على أحداث اشتباكات طرابلس

أول تعليق من الدبيبة على أحداث اشتباكات طرابلس

سبوتنيك عربي

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" الذي حققته مؤسسات الدولة النظامية في فرض الأمن... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T03:29+0000

2025-05-13T03:29+0000

2025-05-13T03:33+0000

عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

اشتباكات

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وقال الدبيبة في بيان نشر على حسابه بموقع "إكس"، "أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة."وجاءت تصريحات الدبيبة بعد إعلان وزارة الدفاع انتهاء العملية العسكرية التي اندلعت في طرابلس إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، حيث خاضت القوات الحكومية اشتباكات مع مجموعات مسلحة في عدد من أحياء العاصمة.وأكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، أنه "يتابع بقلق بالغ التوترات الأمنية الخطيرة والتحشيد العسكري الكبير على تخوم العاصمة طرابلس، وهو ما يشكل تهديدًا لحياة المواطنين واستقرار الوطن".ورأى المجلس أن "استمرار هذه التوترات دون احتواء سيؤدي إلى تعميق معاناة الشعب، وتدمير البنية التحتية والاقتصادية، وتعزيز حالة الانقسام التي تعرقل بناء الدولة".ودعا المجلس القائد الأعلى للجيش، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وتوجيه التعليمات الصارمة بعودة كافة الوحدات العسكرية إلى مقراتها وثكناتها بما يضمن تجنيب العاصمة أي تصعيد عسكري قد يفاقم الوضع الأمني، وتغليب لغة العقل والحوار؛ حفاظا على البلاد من الفوضى والصراع".كان مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، أعلن اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جُثث من مواقع الاشتباكات في محيط منطقة أبوسليم، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع مصورة عبر الإنترنت عن احتراق عشرات المركبات خلال الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس، لاسيما في منطقة أبو سليم مركز تواجد قوات جهاز حماية الاستقرار الذي قتل قائدة في اشتباكات أمس.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

https://sarabic.ae/20250513/طرابلس-تحت-النار-تصفية-الككلي-تعيد-رسم-خارطة-النفوذ-في-العاصمة-الليبية-1100459038.html

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عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اشتباكات