https://sarabic.ae/20250513/الجزائر-تصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-التطورات-الأمنية-الخطيرة-في-ليبيا-1100489992.html

الجزائر تصدر بيانا عاجلا بشأن التطورات الأمنية الخطيرة في ليبيا

الجزائر تصدر بيانا عاجلا بشأن التطورات الأمنية الخطيرة في ليبيا

سبوتنيك عربي

عبرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن "بالغ القلق والانشغال من تجدّد الاشتباكات المسلحة بين الأشقاء الليبيين في مدينة طرابلس، وما خلّفته من خسائر... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T14:11+0000

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وجددت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، "دعوتها الصادقة والحثيثة إلى كافة الأشقاء في ليبيا من أجل الاهتداء إلى سبل الحوار كخيار وحيد لفض الخلافات، والتحلّي بروح المسؤولية الوطنية العالية، وإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كافة الاعتبارات الظرفية والحسابات الضيقة".وأكد البيان أن "ليبيا الشقيقة أحوج ما تكون اليوم لوحدة جميع أبنائها وتصالحهم فيما بينهم بعيدًا عن منطق الانقسام والتفرقة للدفع قدما بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة نحو تحقيق الحل المنشود الذي طال أمد انتظاره".وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، في وقت سابق اليوم، أن الأوضاع في العاصمة طرابلس آمنة ومستقرة.ونقلت بوابة الوسط، عن وزارة الداخلية، أن استقرار الأوضاع في طرابلس يأتي بعد ليلة دامية دارت خلالها مواجهات في بعض مناطق العاصمة.وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام، في الوقت نفسه دعت المواطنين خصوصا الموظفين في مؤسسات الدولية إلى الالتحاق بأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.وطالبت الداخلية جميع منتسبيها بالعودة إلى مواقع عملهم ووجوب الالتزام بالدوام الرسمي، بما يضمن استمرارية الخدمات وتعزيز الاستقرار.يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت، أمس الاثنين، اشتباكات في أعقاب إعلان مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" داخل مقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.ونقل الموقع عن شهود عيان، سماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر الـ77، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" سيطرة عناصرها بالكامل على منطقة أبوسليم، وهي معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن "العملية العسكرية التي نُفّذت في العاصمة نجحت" دون أن تقدم مزيد التفاصيل.وفي السياق نفسه، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات، وذلك بعد عودة الهدوء نسبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

https://sarabic.ae/20250512/ليبيا-مقتل-رئيس-جهاز-دعم-الاستقرار-إثر-اشتباكات-مسلحة-في-طرابلس-1100455690.html

https://sarabic.ae/20250512/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التوترات-العسكرية-في-طرابلس-1100432264.html

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