https://sarabic.ae/20250513/الداخلية-الليبية-تعلن-استقرار-الأوضاع-في-طرابلس-1100487566.html
الداخلية الليبية تعلن استقرار الأوضاع في طرابلس
الداخلية الليبية تعلن استقرار الأوضاع في طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في العاصمة طرابلس آمنة ومستقرة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:44+0000
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ونقلت بوابة الوسط، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية، أن استقرار الأوضاع في طرابلس يأتي بعد ليلة دامية دارت خلالها مواجهات في بعض مناطق العاصمة.وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام، في الوقت نفسه دعت المواطنين خصوصا الموظفين في مؤسسات الدولية إلى الالتحاق بأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.وطالبت الداخلية جميع منتسبيها بالعودة إلى مواقع عملهم ووجوب الالتزام بالدوام الرسمي، بما يضمن استمرارية الخدمات وتعزيز الاستقرار.يشار إلى أن العاصمة طرابلس شهدت، أمس الاثنين، اشتباكات في أعقاب إعلان مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" داخل مقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.ونقل الموقع عن شهود عيان، سماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر الـ77، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" سيطرة عناصرها بالكامل على منطقة أبوسليم، وهي معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن "العملية العسكرية التي نُفّذت في العاصمة نجحت" دون أن تقدم مزيد التفاصيل.وفي السياق نفسه، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات، وذلك بعد عودة الهدوء نسبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
https://sarabic.ae/20250512/ليبيا-مقتل-رئيس-جهاز-دعم-الاستقرار-إثر-اشتباكات-مسلحة-في-طرابلس-1100455690.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
الداخلية الليبية تعلن استقرار الأوضاع في طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في العاصمة طرابلس آمنة ومستقرة.
ونقلت بوابة
الوسط، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية، أن استقرار الأوضاع في طرابلس يأتي بعد ليلة دامية دارت خلالها مواجهات في بعض مناطق العاصمة.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام، في الوقت نفسه دعت المواطنين خصوصا الموظفين في مؤسسات الدولية إلى الالتحاق بأعمالهم والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها.
وطالبت الداخلية جميع منتسبيها بالعودة إلى مواقع عملهم ووجوب الالتزام بالدوام الرسمي، بما يضمن استمرارية الخدمات وتعزيز الاستقرار.
يشار إلى أن العاصمة طرابلس
شهدت، أمس الاثنين، اشتباكات في أعقاب إعلان مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" داخل مقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.
ونقل الموقع عن شهود عيان، سماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر الـ77، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"
سيطرة عناصرها بالكامل على منطقة أبوسليم، وهي معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن "العملية العسكرية التي نُفّذت في العاصمة نجحت" دون أن تقدم مزيد التفاصيل.
وفي السياق نفسه، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات، وذلك بعد عودة الهدوء نسبيا.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غرب البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرق البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.