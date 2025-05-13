https://sarabic.ae/20250513/لفرض-هيبة-الدولة-في-ليبيا-الدبيبة-يعين-رئيسا-جديدا-لجهاز-الأمن-الداخلي-1100500073.html
لفرض هيبة الدولة في ليبيا.. الدبيبة يعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي
لفرض هيبة الدولة في ليبيا.. الدبيبة يعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي في بلاده. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:46+0000
2025-05-13T17:46+0000
2025-05-13T17:46+0000
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وذكرت حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدبيبة قرر تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.وأوضحت أن الدبيبة أصدر قرارا يقضي باستحداث إدارة ضمن هيكلية وزارة الداخلية تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن تكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأشارت إلى أنه "بناء على القرار تم حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ونقل اختصاصاته إلى الإدارة الجديدة المستحدثة عوضا عنه"، منوهة إلى أن قرار الدبيبة تضمن حل قوة العمليات الخاصة ونقل أصولها الثابتة والمنقولة وعناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.وأكدت الحكومة الليبية في بيانها أن القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون.ونقل الموقع عن شهود عيان، سماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر الـ77، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" سيطرة عناصرها بالكامل على منطقة أبو سليم، وهي معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن "العملية العسكرية التي نُفّذت في العاصمة نجحت" دون أن تقدم مزيد التفاصيل.وفي السياق ذاته، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات، وذلك بعد عودة الهدوء نسبيا.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
https://sarabic.ae/20250512/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التوترات-العسكرية-في-طرابلس-1100432264.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
لفرض هيبة الدولة في ليبيا.. الدبيبة يعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي
أصدر رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي في بلاده.
وذكرت حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدبيبة قرر تكليف العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
وأوضحت أن الدبيبة أصدر قرارا يقضي باستحداث إدارة ضمن هيكلية وزارة الداخلية تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن تكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أنه "بناء على القرار تم حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ونقل اختصاصاته إلى الإدارة الجديدة المستحدثة عوضا عنه"، منوهة إلى أن قرار الدبيبة تضمن حل قوة العمليات الخاصة ونقل أصولها الثابتة والمنقولة وعناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية.
وأكدت الحكومة الليبية في بيانها أن القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون.
يأتي ذلك بعد ساعات من اشتباكات بالعاصمة طرابلس
، في أعقاب إعلان مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" داخل مقر اللواء "444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.
ونقل الموقع عن شهود عيان، سماع إطلاق نار مكثف في منطقة باب بن غشير قرب معسكر الـ77، التابع لغنيوة المحاذي لمنطقة أبو سليم التي كانت معظم شوارعها خالية تماما، وفق حديث بعض السكان.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"
سيطرة عناصرها بالكامل على منطقة أبو سليم، وهي معقل غنيوة، ثم قالت في بيان لاحق إن "العملية العسكرية التي نُفّذت في العاصمة نجحت" دون أن تقدم مزيد التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، انتشال 6 جثث من أماكن الاشتباكات، وذلك بعد عودة الهدوء نسبيا.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية
معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.