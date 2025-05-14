https://sarabic.ae/20250514/جهاز-الاستخبارات-العسكرية-في-ليبيا-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-طرابلس-1100509750.html

جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا يعلن بدء عملية عسكرية في طرابلس

جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا يعلن بدء عملية عسكرية في طرابلس

سبوتنيك عربي

أعلن آمر جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا، محمود حمزة، اليوم الأربعاء، "قرب انطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس". 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T05:19+0000

2025-05-14T05:19+0000

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طرابلس - سبوتنيك. وقال مكتب الإعلامي لآمر جهاز الاستخبارات العسكرية في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "العملية العسكرية في طرابلس ستبدأ بعد قليل"، مؤكدًا أن جميع الترتيبات جارية وأن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة.من جهتها، قالت مصادر محلية عسكرية من منطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، لـ"سبوتنيك"، إن "قوات من اللواء 444 قتال بقيادة محمود حمزة، حاولت التقدم في مناطق سوق الجمعة، إلا أن قوات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، تصدت للهجوم بقوة".ووفقا للمصادر، أسفرت المواجهات عن انسحاب قوات اللواء 444 قتال من بعض المواقع، بعد أن غنمت قوات الردع آليات ومركبات مسلحة خلال الاشتباكات.بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ" إزاء استمرار العنف في الأحياء المكتظة بالسكان بالعاصمة الليبية طرابلس لليلة الثانية على التوالي مما يعرّض حياة المدنيين للخطر".وجاء في بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، دعوة عاجلة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق المأهولة، معربة عن خشيتها من أن يؤدي استمرار الاشتباكات إلى تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية، ومحذرة من تداعيات خطيرة قد تزيد من عدم الاستقرار في البلاد.وعادت الاشتباكات المسلحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد تجدد التوترات بين الفصائل المسلحة في العاصمة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان المدنيين، خاصة وسط المدينة والمناطق الجنوبية والشرقية منها.وأكد شهود عيان سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيفا في حيي "عين زارة" و"صلاح الدين"، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي نحو مناطق أكثر أمانًا، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وكانت وسائل إعلام ليبية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تُعقد حتى الآن.

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