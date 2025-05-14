https://sarabic.ae/20250514/وزارة-الدفاع-بالوحدة-الوطنية-الليبية-تعلن-وقف-إطلاق-النار-في-طرابلس-وتحذر-من-استغلال-الفوضى-1100517633.html

وقف إطلاق النار في طرابلس... والمجلس الرئاسي الليبي يصدر بيانا عاجلا

وقف إطلاق النار في طرابلس... والمجلس الرئاسي الليبي يصدر بيانا عاجلا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T09:46+0000

2025-05-14T09:46+0000

2025-05-14T10:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0c55ddfea7a93b265de32e4301ccca33.jpg

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني.وأوضحت وزارة الدفاع أن تعاملها مع التطورات الأخيرة يأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لحفظ النظام العام، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف لتمرير أجندات تتعارض مع المسار الشرعي للدولة ومؤسساتها.وشدد البيان على أهمية وحدة الصف وتعزيز سلطة القانون، مشيراً إلى أن تفكيك مظاهر التسلح العشوائي سيظل أولوية ثابتة، وأنه لن يسمح بفرض أي أمر واقع بقوة السلاح خارج الأطر الرسمية.ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والابتعاد عن التصريحات التحريضية أو التحركات الميدانية التي من شأنها إعادة إشعال التوتر داخل العاصمة.وحمل المجلس، في بيان له، المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعيا الأطراف كافة إلى الاحتكام للعقل والحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.وأكد البيان أن "المجلس الرئاسي سيواصل الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات"، مثمنا دور جميع الأطراف الساعية لتهدئة الاشتباكات في طرابلس وحقن الدماء ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.وتوقفت مؤسسات الدولة الليبية عن العمل كوحدة واحدة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ومقتله عام 2011.ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد صراعًا مستمرًا بين سلطات الغرب في طرابلس وسلطات الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وفي عام 2021، اختار منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية لتولي إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لكنها لم تعقد حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250514/ليبيا-طرابلس-تستنجد-بالهلال-الأحمر-وسط-هدنة-هشة-وممرات-إنسانية-مؤقتة-1100517245.html

https://sarabic.ae/20250513/هل-يعيد-مقتل-عبد-الغني-الككلي-خلط-أوراق-القوى-في-ليبياوما-الانعكاسات-على-تونس-1100503868.html

https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تدخل-مقرا-أمنيا-لـدعم-الاستقرار-في-طرابلس-بعد-أيام-من-العملية-العسكرية-الكبرى-فيديو-1100511432.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي